Buon compleanno Michele Ainis, Paolo Conte, Adriano Celentano…

Oggi 6 gennaio compiono gli anni: Luisa Garella (Gargarella), attrice; Luigi Lucherini, politico; Angelo Mainardi, giornalista, scrittore, critico letterario; Michele Saponara, politico, avvocato; Mario Uderzo, scrittore, teologo, regista; Pasquale Pistorio, dirigente d’azienda; Luigi Arienti, ex ciclista; Paolo Conte, cantautore, paroliere, polistrumentista; Liana Orfei, attrice, circense; Adriano Celentano, cantautore, showman; Francesco Signor, basso; Stefano Torossi, compositore, arrangiatore, direttore d’orchestra.

Inoltre, compiono gli anni: Francesco Pio Tamburrino, arcivescovo; Alberta Zanardi, ex canoista; Roberto Peccei, fisico; Bruno Campanella, direttore d’orchestra; Tina Femiano, attrice, doppiatrice; Emanuele Taglietti, scenografo, illustratore, pittore; Elvio Giudici, critico musicale; Athos Bigongiali, scrittore; Virginio Canzi, ex calciatore Monza, Lecco, Napoli, Cesena, allenatore; Cesare Poli, ex calciatore Vicenza, Inter, Cagliari; James Senese, sassofonista; Antonino Fiorile, ex calciatore; Franco Pezzato, ex calciatore, allenatore; Giuseppe Giammarinaro, politico, imprenditore; Duccio Sissia, attore; Andréa Ferreol, attrice; Diego Pupo, ex calciatore, allenatore; Salvatore Rossi, dir. gen. Banca d’Italia.

Anche compleanno di: Alessandro Bergamo,, politico; Giovanni Bertini, ex calciatore Roma, Ascoli, Catania; Pierangelo Ferrari, politico; Maurizio Giannini, scrittore; Frank Sivero, attore; Valerio Festi, artista, imprenditore; Luigi Ficacci, critico d’arte; Angelo Stano, fumettista; Michele Ainis, giurista, costituzionalista; Donatella Damiani, attrice; Alberto Lanteri, pittore; Pieraldo Nemo, ex calciatore Catanzaro, Campobasso, allenatore; Pietro Ruisi, ex calciatore, allenatore; Gigi Cavalli Cocchi, batterista, disegnatore; Antonio Rondon, ex calciatore Vicenza; Franca Chiaromonte, politica, giornalista.

Poi, compiono gli anni: Claudio Cesetti, scacchista; Giancarlo Dametto, ex pallavolista; Giovanni Legnini, politico, avvocato, ex vicepresidente Csm; Fulvio Lorigiola, rugbista, dirigente, avvocato; Alberto Melloni, storico; Claudio de Tommasi, disc jockey, conduttore radio e tv; Filippo di Mulo, allenatore atletica leggera; Nigella Lawson, giornalista, conduttrice tv; Cesare Bussi, ex atleta, ex bobbista; Sara Paglini, politica; Ninni Bruschetta, regista, attore, sceneggiatore; Orazio Antonio Licandro, politico; Davide Ballardini, ex calciatore, allenatore.

Ancora, compiono gli anni: Gaetano Longo, poeta, scrittore, traduttore; Mario Occhiuto, architetto, politico; Laura Palazzani, filosofa; Marco Branca, ex calciatore Cagliari, Udinese, Inter, dirigente; Marcello Siboni, ex ciclista; Attilio Lombardo, ex calciatore Cremonese, Sampdoria, Juventus, Lazio, allenatore; Andrea Mazzaferro, ex calciatore, allenatore; Emanuela Munerato, politica; DJ Dado (Flavio d’Addato), disc jockey; Matteo Motterlini, economista, filosofo; Alberto Nardi, ex calciatore; Danilo de Summa, attore; Roberto Paoli, architetto, designer; Vincenzo Esposito, ex calciatore Verona, Cesena, Cagliari.

Inoltre, compleanno di: Elisa Miniati, ex calciatrice, allenatrice; Tjuna Notarbartolo, giornalista, scrittrice; Nek (Filippo Neviani), cantautore; Edoardo Ponti, regista, sceneggiatore, produttore; Paolo Camossi, ex atleta, allenatore; Costanza Quatriglio, regista; Jan Budin, ex cestista; David di Michele, ex calciatore ex Foggia, Salernitana, Udinese, Palermo, Torino, Lecce, Chievo, Reggina, allenatore; Massimo Zedda, ex sindaco di Cagliari; Lisa (Annalisa Panetta), cantante; Manfred Reichegger, scialpinista; Francesco Demuro, tenore; Daniele Desiderio, pallavolista e beach volley; Guido Guidesi, politico; Gabriele Bocciarelli, attore; Federico Rizzi, ex calciatore; Matthew Lee (Matteo Orizi), cantante, pianista; Roberto Mogranzini, scacchista; Alessia Cobelli, calciatrice; Matteo Montaguti, ciclista; Marco Rulli, attore.

Infine, festeggiano il compleanno: Valerio Agnoli, ciclista; Daniele Giorgi, pallanotista; Emanuele Prataviera, politico; Stefano Borsato, cestista; Katja Luraschi, ex pallavolista; Federico Melchiorri, calciatore; Gianluca Naso, ex tennista; Jefferson Andrade Siqueira, calciatore; Marco Benfatto, ciclista; Ivan Castiglia, calciatore; Andrea Galliani, pallavolista; Vittorio Basso, ex hockeista; Andrea Terenzi, giocatore calcio a 5; Ilaria Bianchi, nuotatrice; Lukas Crepaz, hockeista; Anna Clemente, atleta; Sofia d’Odorico, pallavolista; Letizia Tiso, atleta.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Michele Ainis)