Buon compleanno Mina, Alessandro di Matteo…

Oggi 25 marzo compiono gli anni: Alessandro di Matteo, giornalista; Luigi Arisio, politico; Elettra Romani, attrice; Giorgio Azzolini, contrabbassista, compositore; Domenico Caruso, poeta, scrittore; Roberto Balestri, ex calciatore Pisa, Livorno, allenatore; Angelo Rojch, politico; Chiara Samugheo, fotografa; Alfredo Marini, filosofo; Enrico Salza, dirigente Intesa Sanpaolo; Publio Fiori, politico; Mina, cantante, conduttrice tv, discografica; Vladimiro Zagrebelski, magistrato; Renzo Melani, ex calciatore Fucecchio, allenatore, dirigente; Mario Santececca, ex calciatore Frosinone, Almas, allenatore, dirigente.

Inoltre, compleanno di: Roberto Laneri, musicista, compositore, scrittore; Fabio Mazzari, attore, doppiatore; Adriano Pappalardo, cantante, attore; Paolo Bergonzoni, ex cestista; Elton John, cantautore, compositore, musicista; Alberto Toscano, giornalista, saggista, politologo; Matteo Cosenza, giornalista; Luciano Ceri, cantautore, giornalista, conduttore radio; Giovanni Fabris, politico; Filippo Misuraca, politico; Gerardo Braggiotti, banchiere; Guglielmo Borghetti, vescovo; Annalisa Cattelan, ex cestista; Lucio Fabbri, violinista, polistrumentista, direttore d’orchestra; Marco Guzzi, poeta, filosofo, conduttore radio; Anna Teresa Formisano, politica; Federico Rampini, giornalista, scrittore; Gian Filippo Corticelli, direttore fotografia.

Festeggiano anche: Giuseppe Marotta, dirigente sportivo; Paolo Zamboni, medico, chirurgo, scienziato; Emilio da Re, ex calciatore Padova; Luigi Mentasti, ex cestista; Michele Pintauro, ex calciatore Empoli, Torres, allenatore; Riccardo Paciocco, ex calciatore Lecce, Reggina, allenatore; Fabio Franzin, poeta; Raffaella Baracchi, attrice; Silvio Crapolicchio, politico; Marco Landucci, ex calciatore Fiorentina, allenatore; Luca Lombroso, meteorologo; Leopoldo Siano, autore tv; Roberto Barbi, ex atleta; Fabrizio Palermo, bassista, polistrumentista; Ivano Roma, ex giocatore di calcio a 5; Sofia Vinci, ex cestista, dirigente; Carlo di Giusto, giornalista; Conte Galè (Gabriele Galeotti), conduttore radio, attore; Sandro Gozi, politico; Roberta Triggiani, attrice; Pierluigi Basso Fossali, semiologo, saggista.

Poi, festeggiano: Mariano Cantoni, ex cestista; Corrado Nuzzo, attore; Alessandro Piperno, scrittore; Massimiliano Alto, attore, doppiatore; Giulio Camagni, pittore, fumettista; Donato Carrisi, giornalista, scrittore, sceneggiatore; Carlo Bocchio, illustratore, fumettista; Fabrizio Romano, attore; Adamo Antonacci, regista, sceneggiatore, attore; Ivan Segreto, cantautore; Paolo Capponi, atleta; Angelo Martino Giancola, arbitro di calcio; Ingemar Gruber, hockeista; Andrea Iommi, pilota moto; Luca Minisini, fantino; Chiara Zocchi, scrittrice, giornalista; Gennaro Delvecchio, ex calciatore, dirigente; Matteo Carrara, ex ciclista; Paolo Castellini, ex calciatore, procuratore.

Infine, festeggiano il compleanno: Filippo Tramontana, giornalista; Edoardo Braiati, calciatore; Mirco della Vecchia, cuoco, presidente CNA Veneto; Luigi Anaclerio, calciatore; Gianluca Pegolo, calciatore Sassuolo; Francesco Scianna, attore; Paola Fraschini, pattinatrice; Quinton Hosley, cestista ex Virtus Roma; Davide Guarneri, pilota moto; Marco Belinelli, cestista; Marianna Masoni, pallavolista; Raffaele de Rosa, pilota moto; Vincenzo di Capua, cestista; Victor Obinna, calciatore; Gabriele Maruotti, pallavolista; Alessandro Riguccini, pugile, kickboxer; Claudio Gasparini, musicista, dj; Lorenzo Richelmy, attore; Simone Molteni, canottiere; Leonardo Spinazzola, calciatore; Dimitri Bisoli, calciatore; Manuel Meli, doppiatore; Vittorio Parigini, calciatore; Marzia Tagliamento, cestista; Davide Moretti, cestista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Mina)