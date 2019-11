Buon compleanno Monica Vitti, Maurizio Quilici, Marco Sau…

…Pupi Avati, Raffaello Cortesini, Olghina di Robilant, Roberto Mazzotta, Lia Tanzi, Nando dalla Chiesa, Sergio Escobar, Teresa de Sio, Dolph Lundgren, Paolo Bargiggia, Bartolomeo Pepe, Matteo Arpe, Milly d’Abbraccio, Cristina Parodi, Stefano Botta, Mattia Rovatti, Alessia Gennari, Giulia Calcaterra…

Oggi 3 novembre compiono gli anni: Maurizio Quilici, giornalista; Raffaello Cortesini, medico; Monica Vitti (Maria Luisa Ceciarelli), attrice; Olghina di Robilant, giornalista, scrittrice; Aldo Bernardini, storico del cinema e critico; Enrico Berti, filosofo; Roy Emerson, ex tennista; Andrea Carandini, archeologo; Vittorio Taddia, ex calciatore; Pupi Avati, regista; Antonella Bruno Ganeri, politica; Gianni Mascolo, cantante; Roberto Mazzotta, banchiere, politico; Adriano Passuello, ex ciclista; Aldo Sartori, politico; Ruggero Dondi, attore; Franco Polti, imprenditore; Gerd Muller, ex calciatore, dirigente; Massimo Camisasca, vescovo; Walter Taccone, imprenditore; Ermanno Leo, medico, chirurgo; Mara Sacchi, ex nuotatrice; Lia Tanzi, attrice; Nando dalla Chiesa, politico; Sergio Iritale, politico; Umberto Scarimboli, dirigente d’azienda; Roberto Anfossi, pittore, scultore, ceramista.

Inoltre, compiono gli anni: Nicolò Cammarata, giocatore di biliardo; Sergio Escobar, dirigente teatro; Baldovino Dassù, golfista; Massimo Campanini, orientalista; Teresa de Sio, cantautrice; Rosa Filippini, politica, attivista; Susan Petrilli, semiologa, filosofa; Francesco Barbato, politico; Dolph Lundgren, attore; Stefano Reali, regista, musicista; Antonella Valentini, ex nuotatrice; Anna Cesareni, attrice, doppiatrice; Paolo Bargiggia, giornalista; Ennio dal Bianco, ex calciatore, allenatore; Bartolomeo Pepe, politico; Massimiliano Duran, ex pugile; Marina Pennafina, attrice; Matteo Arpe, banchiere, dirigente d’azienda; Milly d’Abbraccio, attrice; Clara Moroni, cantante, compositrice; Cristina Parodi, giornalista, conduttrice tv; Paolo Audino, paroliere, compositore; Pasquale Buonarota, attore, regista; Massimo Savarese, arbitro di pallanuoto; Paolo Valente, scrittore, giornalista.

Infine, festeggiano il compleanno: Isa B. (Isabella Valentini), conduttrice tv; Pietro Ferrario, direttore di coro, compositore, organista; Giulio Manfredonia, regista, sceneggiatore; Giovanni Schillaci, ex lottatore; Mario Solimeno, ex calciatore; Mattia Binotto, ingegnere; Lucia Esposito, politica; Salvatore Lazzaro, attore; Vincenzo Matrone, ex calciatore, allenatore; Roberto Salemi, attore; Luca Ghignone, attore, doppiatore; Barbara Gubellini, autrice e conduttrice tv; Gabriele de Nard, mezzofondista; Gabriele Balducci, ex ciclista; Carlotta (Carla Quadraccia), cantante; Luca Bussoletti, cantautore; Emiliano Reali, scrittore; Damiano Dalfini, cestista; Paolo Longo, ex biatleta; Raniero Testa, tiratore; Vittoria Risi, attrice; Davide Torosantucci, ex ciclista; Timothy Cavicchini, cantante; Francesco Lunardini, calciatore; Karin Oberhofer, biatleta; Stefano Botta, calciatore; Paul Derbyshire, rugbista; Walter Nestola, attore; Marco Sau, calciatore; Fred de Palma (Federico Palana), rapper; Giulia Bianchi, ginnasta; Mattia Rovatti, attore, doppiatore; Alessia Gennari, pallavolista; Giulia Calcaterra, showgirl; Simone Rossi, pallanotista; Martina Trevisan, tennista; Tommaso Busilacchi, pallanotista; Matteo Ciampi, nuotatore; Vito dell’Aquila, taekwondoka; Maria Benevolo, cestista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Monica Vitti)