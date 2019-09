Buon compleanno Natalia Estrada, Angelo Pennacchioni, Mario Draghi…

Buon compleanno Mario Draghi, Angelo Pennacchioni, Natalia Estrada, Paolo Cirino Pomicino, Luc Merenda, Tiziana Ferrario, Marco Baldini, Gianni Cuperlo, Maurizio Merluzzo, Martina Pinto…

Oggi 3 settembre compiono gli anni: Angelo Pennacchioni, editore, imprenditore; Mario Villa, ex calciatore; Stelio Fenzo, fumettista; Alfio Rapisarda, arcivescovo; Edmondo Lorenzini, ex calciatore; Vic Nocera, paroliere, discografico, compositore; Paolo Cirino Pomicino, politico; Antonio Bevere, magistrato; Gianfranco Poletto, ex calciatore; Gino Trematerra, politico; Luc Merenda, attore; Marianna Rombolà, attivista; Elio d’Anna, imprenditore, musicista; Fernando Rossi, politico; Giorgio Agnisola, critico d’arte, scrittore; Mario Draghi, economista, banchiere, manager; Sergio de Luca, dirigente d’azienda; Gaia de Beaumont, scrittrice; Gianvittorio Campus, politico, docente; Franco Fava, ex atleta, giornalista.

Inoltre, compiono gli anni: Filippo La Porta, saggista, giornalista, critico letterario; Maria Cristina Perugia, politica; Brunello Cucinelli, stilista, imprenditore, filantropo; Gianmario Ferramonti, politico; Gennaro Coronella, politico; Herbert Plank, ex sciatore; Mario Caruso, politico; Achille Guzzardella, scultore; Roberto Musacchio, politico; Fortunato Oliviero, enigmista; Salvatore Cicu, politico, avvocato; Tiziana Ferrario, giornalista, conduttrice tv; Patrizia Lombardo, ex atleta; Marina Salamon, imprenditrice, dirigente d’azienda; Marco Baldini, conduttore radio, personaggio tv; Alessandro Roccatagliata, ex calciatore, allenatore.

Compleanno anche di: Gianni Cuperlo, politico; Claudio Fasulo, autore tv, dirigente d’azienda; Dario Desi, conduttore radio, dj; Carlo Sarandrea, esperantista; Elisabetta Bavagnoli, ex calciatrice, allenatrice; Laura Valente, cantante, musicista; Claudio Guidetti, compositore, musicista; Norbert Huber, ex slittinista; Maurizio Mansi, ex hockeista, allenatore; Andrea Ferraris, fumettista; Maurizio Vincioni, ex calciatore, allenatore; Francesco Bertolotti, ex calciatore, allenatore; Alessandro Carbonare, clarinettista; Fabio Grossi, ex atleta; Valerio Sacco, attore, doppiatore; Pasquale Suppa, ex calciatore, allenatore; Giuliano Chiarello, attore; Carlo Damasco, ex rugbista, arbitro; Natalia Estrada, showgirl, ballerina, attrice, cantante; Alberto Marini, regista, sceneggiatore, produttore cinema; Roland Ramoser, ex hockeista; Tommaso Currò, politico; Daniele Egeste, ex pallavolista, allenatore; Giuseppina Macrì, judoka.

Infine, festeggiano il compleanno: Massimiliano Perrotta, drammaturgo, regista; Stefano Ricci, ex calciatore; Marco Molteni, ex pallavolista; Linda Valori, cantante, cantautrice; Michele Giurgola, apneista; Luigi Pisani, attore; Roberto Previtali, calciatore; Antonella Riva, atleta; Stefan Thanei, sciatore; Diana Luna, golfista; Carlo Zotti, calciatore; Vincenzo Botta, calciatore a 5; Michele Balducci, attore; Maurizio Merluzzo, doppiatore; Martina Pinto, attrice; Sara da Col, lottatrice; Erika Santoro, calciatrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato.