Buon compleanno Nico Fidenco, Michelle Hunziker, Maria Elena Boschi…

…Desmond Morris, Antonio Giuseppe Maria Verro, Adalberto Falletta, Claudio Desolati, Gianfranco Giovanni Chiarelli, Nastassja Kinski, Sergio Pizzolante, Barbara Cupisti, Giovanni Stroppa, Roberto Sosa, Simone Vergassola, Adailton Martins Bolzan, Benedetta Tobagi, Giuliano Sangiorgi, Davide Biondini, Davide Valsecchi, Niccolò Figari, Luca Bertossio, Francesca Fusco, Sara Santonastasi, Antonio Vicino, Riccardo Orsolini…

Oggi 24 gennaio compiono gli anni: Desmond Morris, zoologo, etologo; Luigi Devoti, scrittore, medico, fotografo; Nico Fidenco (Domenico Colarossi), cantautore; Edgarda Ferri, giornalista, scrittrice, saggista; Gabriella Rossi, soprano, direttrice di coro; Paolo de Nicolò, vescovo; Antonio Girardo, ex calciatore Alessandria, Napoli; Roberto Barzanti, politico; Nicola de Rinaldo, regista, sceneggiatore; Alberto Isidori, ingegnere; Agostino Borromeo, storico delle religioni; Milly Buonanno, sociologa; Armando Gallo, giornalista, fotografo; Antonio Giuseppe Maria Verro, politico; Alba Rigazzi, modella; Adalberto Falletta, giornalista.

Inoltre, compiono gli anni: Francesco Bonito, politico, magistrato; Tommaso Coletti, politico; Ferdinando Brancaleone, psicoterapeuta; Sandro Brandolini, politico; Enzo del Forno, ex atleta; Leopoldo Fabris, ex calciatore, allenatore; Lorenza Visconti, cantante; Euprepio Curto, politico; Joy Marino, informatico; Roberto Quagliozzi, ex calciatore Cagliari; Lorenzo Mattotti, fumettista, illustratore; Nicola Ripandelli, judoka; Claudio Desolati, ex calciatore Fiorentina; Ferdinando Pignataro, politico; Gianfranco Giovanni Chiarelli, politico; Giuseppe Ferrandino, fumettista, scrittore; Gherardo Gossi, direttore fotografia; Franco Castaldo, giornalista, saggista.

Poi, compleanno di: Stefano di Lucia, ex calciatore Lodigiani; Emanuela Rossi, attrice, doppiatrice; Diego Testa, pilota motonautico; Pierfranco Gaviano, politico; Fabio Facchini, arbitro di pallacanestro; Nastassja Kinski, attrice, modella; Sergio Pizzolante, politico; Giacomo Rosselli, attore; Barbara Cupisti, attrice, regista; Roberto Santillo, fumettista; Carlo Cannella, musicista, discografico, scrittore; Luca Cecconi, ex calciatore Palermo, Bologna, Como, allenatore; Stefano Cerioni, schermidore, dirigente; Rodolfo Corsato, attore; Guido di Leone, chitarrista; Guido Conti, scrittore.

Anche compleanno di: Stefano Paleari, ingegnere, rettore università Bergamo; Sergio Busato, allenatore pallavolo; Luigi Rosa, attore, doppiatore; Andrea Burattini, allenatore pallavolo; Salvatore Ferraro, avvocato, musicista, scrittore; Cosimo Francioso, ex calciatore Genoa, allenatore; Stefano Freddi, giocatore di biliardo; Giovanni Stroppa, ex calciatore Milan, Lazio, Udinese, Genoa, Piacenza, allenatore; Gian Paolo Manighetti, ex calciatore Piacenza, Bari, Sampdoria, Cagliari; Bryan Nesbitt, designer; Alessandro Svampa, batterista, compositore, discografico; Anna Costalunga, ex cestista; Valerio Iafrate, giornalista; Loredana Marino, attrice; Andrea Cotti, scrittore, poeta.

Ancora, compleanno di: Carlo de Ruggieri, attore; Luigi Siniscalchi, fumettista; Paolo de Coppi, scienziato; Giuseppe Mirabella, compositore, chitarrista; Cristina Poccardi, attrice, doppiatrice; Filippo Valle, attore; Gianluca Basile, cestista; Marina Millanta, ex cestista; Roberto Sosa, ex calciatore Udinese, Napoli, ex opinionista Sky, allenatore; Sara Ciampi, poetessa, scrittrice; Giuliano Figueras, ex ciclista; Simone Vergassola, ex calciatore Siena, allenatore; Adailton Martins Bolzan, calciatore ex Verona, Genoa, Bologna; Michelle Hunziker, conduttrice tv, attrice, cantante; Benedetta Tobagi, giornalista, scrittrice, conduttrice radio; Giuliano Sangiorgi, cantautore.

Infine, festeggiano il compleanno: Saverio Tommasi, attore, scrittore, blogger; Maria Elena Boschi, politica, avvocata; Alessio Felicino, calciatore a 5; Laura Tangherlini, giornalista; Davide Biondini, calciatore Sassuolo; Alex Baldolini, pilota moto; Julieta Cantaluppi, ex ginnasta; Davide Valsecchi, pilota auto; Niccolò Figari, pallanotista; Serena Capponcelli, atleta, ex bobbista; Luca Bertossio, acrobata aliante; Mustapha Kanit, giocatore di poker; Francesca Fusco, nuotatrice; Sara Santonastasi, attrice, cantante; Davide Pellegrino, pallavolista; Antonio Vicino, canottiere; Riccardo Orsolini, calciatore; Danila Zazzera, calciatrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Michelle Hunziker)