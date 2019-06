Buon compleanno Nico Valerio, Dina Luce, Gianni Meccia…

…Alfredo Diana, Giulia Rubini, Costantino II, Carmine Lamanda, Crescenzio Sepe, , Bruno Longhi, Giorgio Cagnotto, Riccardo de Magistris, Franca Biondelli, Silvio Viale, Luca Danese, Claudio Pagliara, Walter Nudo, Alessandra Facchinetti, Carlo Virzì, Chiara Scuvera, Mariano Bogliacino, Marco Iannitello, Andrea Samà, Giulia Michelini, Giuseppe Figliomeni, Jacopo Massari…

Oggi 2 giugno festeggiano il compleanno: Roberto Lacedelli (100 anni), sciatore; Umberto Boniardi, ex calciatore; Alfredo Diana, politico; Dina Luce (Dina del Fante di Castel Arcione), giornalista, scrittrice, conduttrice radio e tv; Gianni Meccia, cantautore, paroliere, compositore; Antonio Ceriani, aviatore; Giulia Rubini, attrice; Alberto Terrani (Alfredo Bolognesi), attore; Alberto Biasi, pittore; Marcello de Dorigo, ex fondista; Giovanni Medeot, ex calciatore; Marzia Ubaldi, attrice, cantante, doppiatrice; Alberto Manchinu, politico; Alfredo Stussi, filologo; Costantino II, ex re di Grecia; Carmine Lamanda, banchiere, dirigente d’azienda; Mario Piantelli, storico religioni, indologo; Crescenzio Sepe, cardinale, arcivescovo; Carmine Santo Patarino, politico; Carlo Stelluti, sindacalista, politico; Leonardo Boriani, giornalista; Angelo Liberati, pittore.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Pietro Marcenaro, politico, sindacalista; Giorgio Cagnotto, tuffatore; Marco Dentici, scenografo; Bruno Longhi, giornalista, musicista; Giovanni Angelo Becciu, arcivescovo; Maura del Serra, poetessa, drammaturga, traduttrice; Tullio Rossi, ex ciclista; Aurora Cancian, attrice, doppiatrice; Carmelo Carrara, politico, magistrato; Marina Confalone, attrice; Renato Roffi, ex calciatore, allenatore; Patrizia Rossi, scrittrice; Tiziano Cantatore, cantautore, giornalista; Roberto Manzione, politico, avvocato; Giovanni Visentin, attore, regista.

Compleanno anche di: Riccardo de Magistris, ex pallanotista; Maurizio Riva, designer; Nico Valerio, saggista, storico, divulgatore scientifico; Antonio Ereditato, fisico; Alfredo Savoldi, ex calciatore, dirigente; Alessio Zaccaria, giurista; Vanni Moscon, ex calciatore, allenatore; Franca Biondelli, politica; Luciano Pignataro, giornalista, scrittore, gastronomo; Giannicola Sinisi, magistrato, politico; Silvio Viale, politico; Roberto Visentini, ex ciclista; Luca Danese, imprenditore, politico; Gianfranco Bortolotti, discografico, imprenditore, architetto; Claudio Pagliara, giornalista, scrittore; Marco Crespi, allenatore pallacanestro, telecronista sportivo; Luca Rossi, scrittore, personaggio tv; Francesca Romana Salvi, architetta, scenografa; Walter Cristofoletto, rugbista, allenatore, dirigente; Massimo Massetti, cardiochirurgo; Barbara Brighetti, paracadutista.

Poi, festeggiano il compleanno: Paolo Bruni, cantante, paroliere, musicista; Bruno Murgia, politico; Alessandro Pisci, attore, regista; Carla Tuzzi, ex atleta; Francesca Rossi, ex cestista; Michele Monina, scrittore, giornalista, direttore artistico; Antracite Lignano, ex pallanotista, allenatore; Nick Luciani (Cugini di campagna), cantante, polistrumentista; Walter Nudo, attore, conduttore tv, modello; Edith Niederfriniger, triatleta; Alessandra Facchinetti, stilista; Vincenzo Trione, accademico, critico d’arte; Carlo Virzì, musicista, regista, sceneggiatore; Efrem Zanchettin, fotografo, musicista, scrittore; Chiara Scuvera, politica; Mara Urbani, pattinatrice; Riccardo Maffoni, cantautore; Chiara Perfetti, cestista; Gisela Scerman, scrittrice; Mariano Bogliacino, calciatore; Rosario Mastrota, drammaturgo, regista, attore; Mario Incudine, cantante, attore, polistrumentista.

Infine, festeggiano il compleanno: Denis Trento, scialpinista; Stephen Nicol, rugbista; Marco Iannitello, attore; Andrea Samà, attore; Giulia Michelini, attrice; Angelica Novak, attrice; Giuseppe Figliomeni, calciatore; Fry J. Apocaloso, regista, animatore; Jacopo Massari, pallavolista; Davide Appollonio, ciclista; Alessandro Andreozzi, pilota moto; Davide Agazzi, calciatore; Andreas Muller, ballerino; Oriana de Fazio, atleta; Beatrice Ferrantino, cantante; Nicole Gamba, pallavolista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Nico Valerio)