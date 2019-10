Buon Compleanno Ninetto Davoli, Gabriele Lavia, Fabio de Luigi…

…Marino Golinelli, Nicola Zingaretti, Antonio Fazio, Bobby Charlton, Marco Tarchi, Stefano Ricucci, Giovanni Barozzino, Enrico Piccinelli, Gianmarco Tognazzi, Jury Chechi, Francesco Palermo, Micaela Campana, Filippo Gallinella, Ciro Petrone, Lidia Oppo, Domenico Fontana, Paolo Oliva, Giuseppe de Luca, Davide Uccellari, Marcello Violi…

Oggi 11 ottobre compiono gli anni: Marino Golinelli, imprenditore, filantropo; Antonio Bisson, ex calciatore; Livio Filiput, ex calciatore; Mario de Prati, ex calciatore; Ferdinando Signorelli, politico; Emilia Fadini, clavicembalista, musicologa; Ivanoe Nolli, ex calciatore; Angelo Tenconi, pilota moto.

Compleanno anche di: Antonio Fazio, ex governatore di Bankitalia; Bobby Charlton, ex calciatore, allenatore, dirigente; Jo Fedeli (Fedele Ladisa), cantante; Mario Santonastaso, attore, cabarettista; Gabriel Aldo Bertozzi, artista, scrittore; Masolino d’Amico, critico teatro, traduttore, giornalista; Rosalba de Carlo, cuoca; Gloria Milland (Mara Fiè), attrice; Roberto Soffritti, politico; Gabriele Lavia, attore, regista, sceneggiatore; Angelo Tondini, fotografo, scrittore, giornalista; Paolo Fogu, politico; Carmelo Pittera, allenatore pallavolo; Gianni Sparapan, storico, scrittore; Alberto Canepa, attore, regista, musicista; Dario Farina, compositore, cantante, discografico; Vincenzo Franceschelli, giurista; Marzio Lucchesi, vignettista, animatore; Giorgio Morini, ex calciatore, allenatore.

Inoltre, compiono gli anni: Ninetto Davoli, attore; Francesco Ghirelli, imprenditore, politico; Pino Scotto, cantautore, conduttore tv; Armando Dionisi, politico; Adartico Vudafieri, pilota di rally; Antonio Fosson, politico; Marco Tarchi, politologo; Mariano Baino, scrittore, poeta; Pier Paolo Portinaro, accademico; Giovanni Vettorazzo, attore; Roberto Bacchin, ex calciatore, allenatore; Carmine Caravella, ex calciatore, allenatore; Francesco Crinò, politico; Gianfranco Sanesi, ex cestista; Matteo Maria Zuppi, arcivescovo, cardinale; Edoardo Albinati, scrittore, traduttore; Marco Maestripieri, ex calciatore, allenatore.

Poi, compleanno di: Gianfranco Cunico, pilota di rally; Luciano Favero, ex calciatore; Eugenio Randi, politico; Fabio Cavallucci, storico dell’arte; Pasquale Marrazzo, regista, sceneggiatore, produttore cinema; Francesco Scrima, scrittore; Maria Grazia Cogoli, atleta; Antonio Giordano, oncologo; Stefano Ricucci, imprenditore.

Infine, festeggiano il compleanno: Massimiliano Casacci, chitarrista; Ettore Licheri, politico, avvocato; Giovanni Barozzino, politico; Fabio Lupo, ex calciatore, dirigente sportivo; Enrico Piccinelli, politico; Nicola Zingaretti, politico; Alessandro Bertoglio, giornalista, conduttore radio; Fabio de Luigi, attore; Mario Riso, batterista, compositore; Gianmarco Tognazzi, attore; Jury Chechi, ex ginnasta; Francesco Palermo, politico, costituzionalista; Gian Matteo Fagnini, ex ciclista; Pasquale Domenico Rocco, ex calciatore, allenatore; Omar di Monopoli, scrittore; Diego Giugovaz, pilota moto; Gianluca Musiu, attore, doppiatore; Ilaria Cavo, giornalista, scrittrice, politica; Fabrizio Ficini, ex calciatore; Herbert Pixner, musicista, compositore; Antonio Bernardi, ex calciatore; Erika Bernardi, attrice; Carlo Cascone, attore, conduttore tv; Gabriele Greco, attore, cantante, regista, produttore; Micaela Campana, politica; Alessandro Tersigni, attore; Francesca Fialdini, giornalista, conduttrice; Filippo Gallinella, politico; Dedalo Pignatone, avvocato, politico; Silvia Covolo, politica; Davide Succi, calciatore; Francesca Anna Ruggiero, politica; Marco Albertaro, storico; Giuseppe Alongi, schermidore; Stefano Marchetti, hockeista; Ciro Petrone, attore; Federico Colosimo, pallanotista; Lidia Oppo, ex cestista; Jacopo Cavallaro, attore, cantautore, sceneggiatore; Domenico Fontana, atleta; Paolo Oliva, pallanotista; Giuseppe de Luca, calciatore, Davide Uccellari, triatleta; Marcello Violi, rugbista; Andrea Beghetto, calciatore; Giulia Aprile, atleta; Denise Pimpini, giocatrice di curling.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Ninetto Davoli)