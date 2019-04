Buon compleanno Olivia Hussey, Sandro Piccinini, Patric…

…Falco Accame, Aldo Alessandro Mola, Mauro della Porta Raffo, Ira von Furstenberg, Carlo Pelanda, Valeria d’Obici, Mattia Sbragia, Venera Padua, Fabio Granata, Fucsia Nissoli, Riccardo Patrese, Claudio Lattanzi, Giorgio Zanin, Stefano Fassina, Paola Perego, Victoria Adams Beckham, Stefano Fiore, Raffaele Palladino, Francesco Migliore, Mehdi Benatia, Gianluca Mancini…

Oggi 17 aprile compiono gli anni: Luigi Marras, politico; Falco Accame, ammiraglio, politico; Ulderico Munzi, giornalista, scrittore; Adelmo Ponzoni, ex calciatore; Ermanno Detti, giornalista, saggista, scrittore; Paolo Fabbri, semiologo; Nicolò Deligia, ex pentatleta; Ira von Furstenberg, attrice; Paolo Urso, vescovo; Agostino Vallini, cardinale; Mario Brenta, regista, sceneggiatore, direttore fotografia; Aldo Alessandro Mola, storico, scrittore; Francesco Guido Ravinale, vescovo; Valeria d’Obici, attrice; Mauro della Porta Raffo, scrittore, saggista; Gene Guglielmi, cantautore; Corrado Marmo, ex calciatore; Paola Pitti, attrice, modella; Patrizia Cavalli, poetessa; Marilena Adamo, politica; Franco Poli, designer; Antonio di Rosa, giornalista; Olivia Hussey, attrice.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Carlo Pelanda, politologo, economista; Paolo Tuttino, ex calciatore, allenatore; Fabio Borzoni, ex calciatore; Mattia Sbragia, attore, doppiatore; Paolo Cavaglione, giornalista; Pasquale Fanesi, ex calciatore; Mauro Magliozzi, attore, doppiatore; Maurizio Marchei, ex calciatore; Riccardo Patrese, ex pilota auto; Markus Perwanger, giornalista, conduttore tv, politico; Gloria Nuti, cantautrice; Venera Padua, politica; Mauro Sabbione, compositore, pianista; Giuseppe Zanotti, stilista; Sandro Piccinini, giornalista, conduttore tv, telecronista Mediaset; Fabio Granata, politico; Walter Ricciardi, attore, medico; Daniele Sepe, sassofonista, compositore; Sabina Simmonds, ex tennista; Mariapia Veladiano, scrittrice; Susanna Cenni, politica.

Compleanno anche di: Luca Gallesi, scrittore, giornalista; Maurizio Colantoni, giornalista; Fucsia Nissoli, politica; Claudio Lattanzi, regista, sceneggiatore; Susanna Cenni, politica; Franco Lovato, regista, scrittore; Giorgio Zanin, politico; Giovanni Bonaldi, artista; Loredana Siorpaes, giocatrice di curling; Stefano Fassina, economista, politico; Stefano Maggi, storico; Paola Perego, conduttrice tv, attrice; Giuseppe Girgenti, filosofo; Ornella Ferrara, atleta; Alessandro Bertolucci, ex hockeista, allenatore; Flavio Nani, fumettista; Terry Schiavo, attrice, cantante, giornalista; Claudia de Lillo, scrittrice, giornalista, conduttrice radio; Cosimo Ferri, magistrato, politico; Davide Micillo, ex calciatore, allenatore; Gianluca Abignente, allenatore pallacanestro; Orlando Cinque, attore; Claudia Peracchia, ex cestista, allenatrice; Livio Magnini, schermidore, chitarrista, compositore; Victoria Adams Beckham, attrice, cantante, stilista; Raffaella Quattrocchio, ex cestista; Stefano Fiore, ex calciatore, opinionista tv; Gianfranco Guareschi, pilota moto.

Poi, compiono gli anni: Ioska Versari, attore, chitarrista; Silvia Bosurgi, ex pallanotista; Giusy Ferreri, cantautrice; Federica Torti, conduttrice tv; Veronica Ventavoli, cantante; Diego Baldoin, attore, doppiatore; Andrea Marcato, ex rugbista, allenatore; Francesca Romana Perrotta, cantautrice; Raffaele Palladino, calciatore; Matteo Rauzino, pallanotista; Silvia Passon, cestista; Luca Castelluccia, cestista; Mehdi Benatia, calciatore; Patric (Patricio Gabarron Gil), calciatore; Francesco Migliore, calciatore; Marco Pozzi, hockeista; Martina Batini, schermitrice; Noemi Asteggiano, calciatrice; Camilla Diana, attrice; Giovanni Bonati, pilota moto; Roberta Diodato, ex calciatrice, calciatrice a 5; Angelica Zacchigna, modella, cantante; Gianluca Mancini, calciatore; Valeria Simonelli, atleta.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Olivia Hussey)