Buon compleanno Otello Profazio, Beppe Severgnini, Stefano Livadiotti…

…Vittorio Dotti, Antonio Juliano, Vannino Chiti, Stefano Palatresi, Antonio Stefano Caridi, Alex Schwazer, Marco Canola, Alessio Viola, Riccardo Brugnara, Beatrice Parrocchiale, Lorenzo Vavassori…

Oggi 26 dicembre compiono gli anni: Alfredo Ragona, ex calciatore; Giosuè Ligios, politico; Antonio del Prete, politico, avvocato; Germano de Cinque, politico; Otello Profazio, cantautore, cantastorie; Luciano Lanati, pittore; Adriana Maliponte, soprano; Vittorio Dotti, avvocato, politico; Michele Benedetto, ex calciatore Parma; Ada Maria Serra Zanetti, attrice, doppiatrice; Antonio Juliano, ex calciatore Napoli, dirigente; Grazia Scuccimarra, scrittrice, attrice; Pierangelo Sequeri, teologo, scritore, musicista; Egidio Ponzo, politico; Stefano Semenzato, politico; Vannino Chiti, politico; Gianni Silvestrini, ingegnere.

Inoltre, compiono gli anni: Paolo Guerra, produttore teatro e cinema; Lorena Fiorini, scrittrice; Stefano Perrotta, allenatore pallacanestro; Carlo Martigli, scrittore; Guido Pozzo, arcivescovo; Riccardo Magrini, ex ciclista, dirigente, commentatore tv; Michele Mari, scrittore; Marco Pagani, attore, doppiatore; Claudio Bencina, ex calciatore Torino, Udinese, Verona, Palermo, Venezia, allenatore; Beppe Severgnini, giornalista, scrittore; Stefano Benassi, attore, doppiatore; Riccardo Forte, attore; Stefano Livadiotti, giornalista, scrittore; Francesco Laratta, giornalista, scrittore, politico; Stefano Palatresi, musicista, cantante.

Anche compleanno di: Carlo Sacchetti, autore e conduttore tv; Alberto Bonisoli, ministro; Giuseppe Puliè, ex fondista; Massimo Giuntini, musicista; Carolina Rosi, attrice; Maurilio Leto, attore; Mauro Repetto, cantautore, attore; Stefano Veneruso, regista, sceneggiatore, produttore; Antonio Stefano Caridi, politico; Luca Colombo, ex ciclista; Alessandro de Francesco, scrittore; Giovanni Muciaccia, attore, conduttore tv; Massimiliano Rizzo, ex cestista; Peppe Voltarelli, cantautore, attore; Francesco Marino, ex calciatore, dirigente; Marcello Minenna, economista; Max Nardari, regista, sceneggiatore, produttore; Gianluca Faliva, rugbista; Giancarlo Pedote, velista; Matteo Soragna, ex cestista; Giulia Sergas, golfista; Stephan Krus, dj, discografico; Pablo Canavosio, ex rugbista; Nadia Carbone, attrice, conduttrice tv; Carlotta Mantovan, ex modella, giornalista; Claudio Corioni, ex ciclista; Roberta Gallo, cantautrice, scrittrice; Lara Cordioli, pilota moto; Daniela Virgilio, attrice.

Infine, festeggiano il compleanno: Leonardo Ghilardini, rugbista; Alex Schwazer, atleta; Nicola Benedetti, pentatleta; Marco Canola, ciclista; Alessio Viola, calciatore; Riccardo Brugnara, rugbista; Gianluca di Chiara, calciatore; Elisa Ercoli, cestista; Beatrice Parrocchiale, pallavolista; Lorenzo Vavassori, attore.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato e a chi si chiama Stefano: sono molti gli italiani che oggi festeggiano l’onomastico insieme al compleanno. (Nella foto, Beppe Severgnini)