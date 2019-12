Buon compleanno Paolo Berlusconi, Antonella Clerici, Andrea Agnelli…

…Franco Carraro, Giancarlo Lehner, Giovanni Perissinotto, Andrew Cuomo, Maria Cecilia Guerra, Marco Martinelli, Francesco Scalia, Giorgio Jannone, Francesca Mazzucato, Irene Grandi, Alberto Cirio, Stefano Allasia, Gabriele Gava, Federico Balzaretti, Valentina Gatti, Jessica Brando, Luca Presta, Davide Calabria…

Oggi 6 dicembre compiono gli anni: Martino Padovan, ex bobbista; Manlio Maradei, giornalista, scrittore; Gastone Perin, ex calciatore; Carlo Reali, attore, doppiatore, montatore; Giancarlo Basile, velista; Giuseppe Caroli, politico; Carlo Sini, filosofo; Max Onorari, musicista, pianista; Domenico Acanfora, giocatore di biliardo; Nicoletta Persi, ex cestista; Noemi Gifuni, attrice, doppiatrice; Franco Manescalchi, poeta, saggista, giornalista; Franco Carraro, dirigente sportivo, politico; Giorgio Rumignani, ex calciatore, allenatore; Romano Luperini, scrittore, critico letterario, politico; Pier Giuseppe Murgia, regista, sceneggiatore; Giancarlo Lehner, giornalista, scrittore, storico; Alberto Rossi, politico; Marcello Barberio, scrittore, storico, politico.

Inoltre, compiono gli anni: Franco Fortunato, pittore, incisore; Silvio Raffo, poeta, traduttore; Paolo Berlusconi, imprenditore, editore; Rocky Giordani, politico; Gaetano Rizzuto, giornalista; Franco Bieler, sciatore; Nicolò Cristaldi, politico; Pialuisa Bianco, giornalista, saggista; Giovanni Perissinotto, manager; Nicola de Maria, pittore; Giorgio Ferrara, ex calciatore; Hans Kammerlander, alpinista, esploratore; Andrew Cuomo, governatore New York; Maria Cecilia Guerra, economista, politica; Dario Sanguin, ex calciatore; Nando Sanvito, giornalista; Tommaso Sodano, politico; Jantoma (Antonello Aguzzi), tastierista, organista; Marco Andreatta, docente; Franco Limardi, scrittore; Roberto Bernabò, giornalista; Fabrizio Lucchesi, dirigente sportivo; Gabriella Vergari, scrittrice; Carlo Emilio Lerici, regista teatro, attore, traduttore; Marco Martinelli, politico; Angelo Orlando, sceneggiatore, regista, attore; Francesco Scalia, politico.

Infine, festeggiano il compleanno: Antonella Clerici, giornalista, conduttrice tv; Emanuela del Re, politica; Michele Fusco, vescovo; Antonio Zamberletti, fumettista, scrittore; Giulio Base, regista, attore; Giorgio Jannone, politico; Germano Pierdomenico, ex ciclista, dirigente; Lorenzo Ansaloni, attore teatro; Francesca Mazzucato, scrittrice, traduttrice; Giacomo Ferrari, ex calciatore; Anton Giulio Mancino, giornalista, saggista; Elisabetta Spinelli, doppiatrice; Irene Grandi, cantautrice; Valentino Corvino, violinista, violista, compositore; Nicola Aldrovandi, rugbista, allenatore; Michele Cogo, scrittore, sceneggiatore; Folco Orselli, cantautore, chitarrista; Emiliano Sciarra, autore giochi e videogiochi; Alberto Cirio, politico; Mario Cassi, baritono; Mirko Mazzanti, doppiatore; Stefano Allasia, politico; Gabriele Gava, arbitro di calcio; Andrea Agnelli, imprenditore, presidente Juventus; Daniele Gasparini, compositore; Cristian Busato, ex calciatore a 5, allenatore; Dennis Fantina, cantante, conduttore tv; Paolo Meneguzzi, cantautore; Paola Paggi, pallavolista; Roberto Meloni, cantante, conduttore tv; Valentina Bonfiglio, ex cestista; Toni d’Angelo, regista, sceneggiatore; Alessandro Lussiana, attore, doppiatore; Simone Bagnoli, cestista; Federico Balzaretti, ex calciatore, dirigente; Concetta Giordano, politica; Federico Moretti, pallavolista; Marco Bubba, kickboxer; Valentina Gatti, cestista; Jessica Brando, cantante, pianista; Luca Presta, pallavolista; Enrico d’Aniello, canottiere; Davide Calabria, calciatore.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Antonella Clerici)