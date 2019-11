Buon compleanno Paolo Cervone, Amanda Lear, Enrica Bonaccorti…

…Giuseppe Pambieri, Gavino Angius, Fulvio Bonavitacola, Stefania Giannini, Giorgio Porrà, Giampiero Ingrassia, Salvatore Iacolino, Antonio Campo dall’Orto, Aldo Montano, Ivan Pelizzoli, Silvia Toselli…

Oggi 18 novembre compiono gli anni: Paolo Cervone, giornalista; Enrico Vanzini, militare; Emilio Clerici, ex cestista; Gaetano Rebecchini, ingegnere, giornalista, politico; Max (Marcello) Turilli, attore, doppiatore; Alain Barrière, cantante; Francesca Benedetti, attrice; Paolo Ciofi, politico; Ennio Antonelli, cardinale, arcivescovo; Giuseppe Mandolini, pilota moto; Vincenzo de Dura, ex calciatore; Mario Artali, politico; Paolo Conti, ex cestista, pittore, scultore; Luigi Faccini, regista; Amanda Lear, modella, attrice, cantante; Adriano Aprà, critico cinema, attore; Carlo Tacchini, ex calciatore; Leonardo Sandri, cardinale, arcivescovo; Giorgio Garbarini, ex calciatore; Giuseppe Pambieri, attore, regista; Pascal Schembri, scrittore; Giancarlo Petrini, vescovo; Gavino Angius, politico.

Inoltre, compiono gli anni: Aldo Timossi, giornalista; Luciano Aristei, ex calciatore, allenatore; Alessandro Bressanello, attore, regista; Ida Collu, attivista, politica; Attilio Berti, ex calciatore, allenatore; Enrica Bonaccorti, conduttrice radio, tv, attrice; Alessandro d’Errico, arcivescovo; Margherita Gargano, ex atleta; Leonardo Sapienza, presbitero, scrittore; Mario Conte, cantante; Gabriele Valentini, ex calciatore, dirigente; Franco Gerardini, politico; Maria Gabriella Riccobono, accademica; Fabrizio Camilli, politico, imprenditore; Marco Susini, politico; Maurizio Scanzani, allenatore pallacanestro; Giambattista Avellino, regista, sceneggiatore; Fulvio Bonavitacola, politico; Salvatore Farina, generale; Serena Galvani, imprenditrice, velista, fotografa; Adriano Tancon, ex hockeista; Guido Chiesa, regista, sceneggiatore, critico musicale; Nando Citarella, cantautore; Francesco Napoletano, politico; Stefania Giannini, linguista, glottologa, politica, ex ministra dell’istruzione; Giorgio Porrà, giornalista, conduttore tv; Claudio Recalcati, poeta; Daniele Tacconi, ex calciatore.

Infine, festeggiano il compleanno: Raffaele della Monica, fumettista; Giampiero Ingrassia, attore, cantante; Mauro Numa, schermidore; Enrico Mutti, attore; Paolo del Brocco, dirigente d’azienda, dirigente pubblico, produttore cinema; Salvatore Iacolino, politico; Angelo Borrelli, funzionario; Antonio Campo dall’Orto, dirigente d’azienda, ex direttore generale Rai; Alessio di Basco, ex ciclista; Alfonso Bertozzi, ex calciatore; Simone Mori, attore, doppiatore, dialoghista; Rudy Giovannini, cantante, tenore; Carla Menaldo, giornalista, scrittrice; Fausto Maria Sciarappa, attore, produttore cinema; Christian Bisceglia, regista, sceneggiatore, produttore; Paolo Carasso, allenatore pallacanestro; Fabrizio Lori, imprenditore; Fabrizio Casalino, comico, cantautore; Antonella Cilento, scrittrice; Gianluca Magi, storico delle religioni, orientalista, filosofo; Simone Sturari, taekwondoka; Max Tonetto, ex calciatore; Luca Ungari, ex calciatore; Raffaele Costantino, ex calciatore; Marco Vannini, schermidore; Kento (Francesco Carlo), rapper; Aldo Montano, schermidore; Ivan Pelizzoli, calciatore; Vittoria Puccini, attrice; Davide Parente, ex cestista; Manfredi Lucibello, regista; Giulia Gatto Monticone, tennista; Francesco Quaglia, cestista; Silvia Toselli, ex calciatrice; Antonio Esposito, judoka; Anonimo, cantante, rapper.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Amanda Lear)