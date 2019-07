Buon compleanno Paolo Guzzanti, Domenico Berardi…

…Giancarlo Giannini, Fulvio Lucisano, Dino da Costa, Maria Venturi, Sergio Campana, Andrea Mingardi, Michael Ledeen, Adriano Sofri, Leoluca Orlando, Lucio Brunelli, Silvio Soldini, Alessandro Baracchini, Giovanna Mangili, Mario Mazzoleni, Francesco Gavazzi, Bastian Schweinsteiger, Alessandro Infanti, Nicolò Brighenti, Alessia Afi Dipol, Gabriele Paolino…

Oggi 1° agosto compiono gli anni: Michele Catalano, ex calciatore; Sebastiano Ledda, militare; Fulvio Lucisano, produttore cinema; Giorgio Bondi, politico; Camillo Milli, attore; Dino da Costa, ex calciatore; Pietro Marescalchi, ex lottatore, attore; Maria Venturi, scrittrice, giornalista; Sergio Campana, ex calciatore, avvocato; Giacomo Maccheroni, politico; Umberto Guarnieri, militare; Fulvio Scaparro, psicologo, psicoterapeuta; Antonio Fiore, pittore; Umberto Provasi, ex calciatore; Giuseppe Sacco, economista; Stefano Podestà, economista, politico; Umberto Cecchi, giornalista, scrittore; Danielle Mazzonis, politica; Paolo Guzzanti, giornalista, politico, saggista; Andrea Mingardi, cantautore; Arnold Othmar Wieland, teologo; Michael Ledeen, storico, giornalista; Giancarlo Giannini, attore, doppiatore, regista; Adriano Sofri, giornalista, scrittore, attivista; Alfonso Badini Confalonieri, vescovo; Vittorio Cotesta, sociologo.

Inoltre, compiono gli anni: Sergio Maddè, ex calciatore, allenatore; Leoluca Orlando, politico, avvocato; Romano Rossi, vescovo; Walter Passerini, giornalista; Giovanni Ricchiuti, arcivescovo; Bruno Forte, arcivescovo, teologo; Glauco Cozzi, ex calciatore, allenatore; Lucio Brunelli, giornalista; Alessandro Ghinelli, ingegnere, politico; Guido Iazzetta, enigmista; Mirko Setaro, comico, attore, cabarettista; Carlo Molinaro, poeta; Paolo Raffaelli, politico, giornalista; Franco Tortora, cantante; Ugo Tosetto, ex calciatore; Nicandro Marinacci, politico; Francesco Maria Amoruso, politico; Giuseppe Esposito, imprenditore, politico; Arnaldo Colasanti, scrittore, critico letterario; Paolo Coni, baritono; Valentina Gebbia, scrittrice, giornalista, sceneggiatrice; Silvio Soldini, regista; Armando Traverso, giornalista, conduttore radio e tv; Marcella Danon, scrittrice, giornalista, psicologa; Franco Ipsaro Passione, ex calciatore.

Compleanno anche di: Fabio Panetta, economista; Federico Chiacchiari, giornalista, critico cinema; Fabrizio de Rossi Re, compositore, librettista; Michele Petruzzelli, abate; Olimpia Vano, politica; Franco Forte, scrittore, sceneggiatore, giornalista; Luca Tarlazzi, illustratore, fumettista; Amedeo Pace, cantante, chitarrista; Simone Pace, batterista; Alessandro Baracchini, giornalista; Ivano Bonetti, ex calciatore, allenatore; Kaspar Capparoni, attore; Luca Banchi, allenatore pallacanestro; Stefano Zarattini, imprenditore, dirigente sportivo, politico; Carlo Cigni, basso; Marco Zunino, giornalista, dirigente sportivo; Giovanna Mangili, politica, attivista; Simone Borgheresi, ex ciclista, dirigente; Marco Antonio di Renzo, ex ciclista; Mariano Sotgia, ex calciatore; Franco Vassallo, baritono; Nicola Bartolini Carrassi, attore, doppiatore, giornalista; Mario Mazzoleni, ex arbitro di calcio.

Infine, festeggiano il compleanno: Matteo Reza Azchirvani, attore; Fabrizio Fratus, architetto; Riccardo Tisci, stilista; Giuliano Battocletti, ex atleta; Antonella Mosetti, showgirl, modella; Claudio Noce, regista, sceneggiatore, produttore cinema; Cristian Stoica, rugbista; Nicola Innocentin, ex calciatore, imprenditore; Luca Mezzano, ex calciatore, allenatore; Roberto Plano, pianista; Jacopo Maria Bicocchi, attore; Samuele Olivi, calciatore; Francesca Lodo, showgirl, modella, attrice; Alberto Caviglia, regista, sceneggiatore; Lorenz Daccordo, hockeista; Francesco Gavazzi, ciclista; Daniele Molmenti, canoista; Bastian Schweinsteiger, calciatore; Alessandro Infanti, cestista; Giovanni di Cristo, judoka; Elisa Tripodi, politica; Sarah Pardeller, sciatrice; Nicolò Brighenti, calciatore; Enrico Nizzi, fondista; Davide Stirpe, pilota moto; Arianna Tricomi, sciatrice; Johnathan Tomasi, scacchista; Vincenzo Spadavecchia, pallavolista; Domenico Berardi, calciatore; Aurelia del Vecchio, calciatrice; Alessandro Deiola, calciatore; Alessia Afi Dipol, sciatrice; Beatrice Rigoni, rugbista; Julian Ocleppo, tennista; Claudia Scaramella, pilota volo vincolato; Caterina Ambrosi, calciatrice; Nicolò Martinenghi, nuotatore; Gabriele Paolino, attore.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Paolo Guzzanti)