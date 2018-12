Buon compleanno papa Francesco, Zamberletti, Dynamo…

…Maria Fida Moro, Paolo Sottocorona, Bill Pullman, Moreno Argentin, Tino Iannuzzi, Maria Iacono, Manuela Repetti, Valeria Cardinali, Gigi d’Agostino, Giampiero Giulietti, Daniele Portanova, Eleonora Bischi, Stefano Centomo, Antonio Siri, Alessia Bigi, Fabrizio Crestani, Ludovica Guidi, Raffaele Marciello…

Oggi 17 dicembre compiono gli anni: Giorgio Bandiera, attore, doppiatore; Giuseppe Zamberletti, politico; Mariella Adani, soprano; Jorge Mario Bergoglio, papa Francesco; Francesco Pizzi, ex calciatore; Vittorio Stagni, attore, doppiatore, dialoghista; Angelo Tiraboschi, politico; Gianni Ravaglia, politico; Sergio Rossetti, ex calciatore, allenatore; Gian Mario Selis, politico; Fabio Morandini, ex combinatista nordico; Angelo Todaro, fumettista, saggista; Gino Gagliardelli, ex calciatore; Maria Fida Moro, giornalista, politica; Francesco Scorsa, ex calciatore, allenatore; Carmine Benincasa, critico d’arte, storico dell’arte, teologo; Paolo Sottocorona, meteorologo; Carlo Costalli, politico; Antonino Recca, chimico; Edoardo Angelino, scrittore, politico; Aldo Corno, allenatore pallacanestro; Luigi Weiss, biatleta, scialpinista; Armando Mango, musicista, compositore, paroliere; Bill Pullman, attore.

Inoltre, compiono gli anni: Roberto Bergamaschi, vescovo; Bruno Armando, attore, traduttore; Marcantonio Graffeo, regista; Donatella di Rosa, scrittrice; Marco Poeta, chitarrista; Stefano Senesi, pianista, compositore, discografico; Orlando Maini, ex ciclista, dirigente; Roberto Tozzi, ex atleta; Moreno Argentin, ex ciclista; Tino Iannuzzi, politico; Arturo Villone, regista; Rita Rabassini, scenografa; Giulia Boschi, attrice, saggista; Maria Iacono, politica; Massimiliano Pazzaglia, attore; Gaspare Sturzo, magistrato, politico; Giovanni Ivano Guerra, ex calciatore; Marcella Lucidi, politica; Francesco Dominedò, attore, regista, sceneggiatore; Manuela Repetti, imprenditrice, politica; Valeria Cardinali, politica; Gigi d’Agostino, disc jockey, discografico; Massimo Romeo Piparo, regista, autore tv; Gianluca Storelli, cantante; Giampiero Giulietti, politico; Daniele Caimmi, atleta; Maria di Biase, attrice.

Infine, festeggiano il compleanno: Giorgio Montanini, attore; Daniele Portanova, calciatore; Rosaria Console, atleta; Sven Paris, pugile; Martino Decorato, militare; Paolo Bernardini, attore, cantante; Chantal Ughi, attrice, modella; Lorenzo Cittadini, rugbista; Dynamo (Steven Fraye), illusionista; Michele Benedetti, tuffatore; Christof Innerhofer, sciatore; Eleonora Bischi, calciatrice; Stefano Centomo, cantante; Antonio Siri, fantino; Alessia Bigi, sincronetta; Fabrizio Crestani, pilota auto; Raffaele Maddaluno, pallanotista; Serena Moneta, pallavolista; Carmelo Musumeci, ex calciatore, calciatore a 5; Ludovica Guidi, pallavolista; Raffaele Marciello, pilota auto; Michela Catena, calciatrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, papa Francesco)