Buon compleanno Papa Ratzinger, Giampiero Mughini…

…Margherita II di Danimarca, Corrado Orrico, Francesco Rais, Vittorio Messori, Roberto Poggiali, Alfredo Vito, Giovanni Consorte, Tiziana Parenti, Rafael Benitez, Rita Ghedini, Luca Pancalli, Danny Quinn, Paolo Negro, Irene Tinagli, Tonino Moscatt…

Oggi 16 aprile compiono gli anni: Armando Tolloi, ex calciatore; Luigi Mascherpa, ex calciatore; Joseph Ratzinger, papa emerito Benedetto XVI; Ileana Pasquali, ex cestista; Aurelio Angonese, ex arbitro di calcio; Silvano Bini, dirigente sportivo; Maurizio Pradeaux, regista, sceneggiatore; Giuseppe Centore, presbitero, scrittore; Roberto Diso, fumettista; Francesco Amirante, ex magistrato; Alberto Latini, ex calciatore; Gaetano Fasolino, politico; Gabriella Andreini, attrice, doppiatrice; Gabriele Antonini, attore; Giovanni Ferraguti, fotografo, giornalista; Margherita II, regina di Danimarca; Marcella Crudeli, pianista; Corrado Orrico, allenatore di calcio; Francesco Rais, politico; Melina Martello, attrice, doppiatrice; Vittorio Messori, storico, giornalista, scrittore; Giampiero Mughini, giornalista, scrittore; Roberto Poggiali, ex ciclista; Maria Chiara Rosso, politica; Leo Nucci, baritono; Vittorio Spimi, ex calciatore, allenatore; Ugo Perone, filosofo, docente; Roberto dell’Acqua, attore, stuntman; Moni Ovadia, attore, drammaturgo, scrittore; Alfredo Vito, politico; Gianni Merlo, giornalista; Margherita Caligiuri, produttrice tv; Giovanni Consorte, dirigente d’azienda.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Silvana Lenzu, ex cestista; Laura Mirachian, diplomatica; Gianni Savio, dirigente sportivo; Daniele La Corte, giornalista, scrittore; Tiziana Parenti, ex magistrata, avvocata, politica; Roberto Allievi, imprenditore, dirigente sportivo; Andrea Cisco, ex calciatore; Mario Pezzella, filosofo, saggista; Alessandro Zanin, ex calciatore; Vincenzo Fontana, politico; Tiziano Mutti, ex calciatore, allenatore; Marilù Prati, attrice; Marcello Colasurdo, cantante, attore; Fausto Colombo, sociologo; Barbara Magnolfi, attrice, produttrice; Elvio Selighini, ex calciatore, allenatore; Mimmo Sepe, attore; Ambrogio Lo Giudice, regista; Francesco Giacomelli, ex saltatore con sci, combinatista nordico; Gianni Ocleppo, ex tennista; Francesco Silvestri, drammaturgo, attore, regista; Roberto Marchesini, filosofo, etologo, saggista; Pino Nicolosi, pianista, arrangiatore, discografico; Rafael Benitez, ex calciatore, allenatore; Carlo Carlei, regista, sceneggiatore; Rita Ghedini, politica; Stefano Salieri, allenatore pallacanestro; Andrea Tabanelli, giocatore di curling; Davide Croce, ex cestista; Anna Dello Russo, giornalista.

Poi, festeggiano il compleanno: Ivo Machacka, ex hockeista, allenatore; Luca Pancalli, pentatleta, nuotatore, dirigente; Danny Quinn, attore, modello, regista; Franco dell’Osta, ex hockeista, allenatore; Lorenzo Favella, sceneggiatore, scrittore; Gianni Marà, cantautore; Sergio Mastroianni, ex cestista; Vincenzo Venuto, biologo, conduttore tv, divulgatore; Ivano Cardarelli, ex calciatore; Paolo Cagnan, giornalista, scrittore; Lamberto Cesaroni, discografico; Raffaella Salmaso, ex calciatrice; Alberto Marcolini, ex pallavolista; Ettore Bassi, attore, conduttore tv; Marco Sesia, ex calciatore, allenatore; Mao (Mauro Gurlino), attore, cantautore; Sebastiano Bontempi, fotografo; Marco Foroni, giornalista, conduttore tv; Lorenzo Lavia, attore; Pierangelo Metrangolo, chimico, docente; Paolo Negro, ex calciatore, allenatore; Simone Alberghini, baritono; Pier Giorgio Bellocchio, attore; Luca Maggiore, cantautore, attore; Mario Scappaticcio, pallavolista; Irene Tinagli, economista, politica.

Compleanno anche di: Antonino Cannavacciuolo, cuoco, conduttore tv; Laura Eduati, giornalista; Walter Girardi, ex sciatore; Alberto Comazzi, calciatore; Mauro Gavotto, pallavolista; Gessica Gusi, modella, showgirl; Matteo Contini, calciatore; Tonino Moscatt, politico; Alex Silva, hockeista; Gian Maria Tosatti, artista; Valter Pusceddu, fantino; Alessandra Viero, giornalista, conduttrice tv; Andreas Granqvist, calciatore; Federico Paulovich, batterista, attore; Alessandro Riga, ballerino; Roberta Scardola, attrice, doppiatrice, ballerina; Gian Luca Nigro, musicista, compositore; Micol Ronchi, attrice, showgirl, modella; Daniele Paponi, calciatore; Davide Manenti, atleta; Giulia da Re, calciatrice; Ivan Righini, pattinatore; Valentina Bellè, attrice; Clarissa Marchese, ex modella; Eleonora del Belgio, principessa; Alberto Cerri, calciatore; Lorenzo Lodici, scacchista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, papa Joseph Ratzinger)