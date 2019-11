Buon compleanno Patrizio Frangi, Letizia Moratti, Pamela Prati…

…Germano Nicolini, Luigi Bettazzi, Giuliana Minuzzo, Tina Turner, Ilona Staller, Karin Schubert, Antonello Soro, Francesco Bruni, Fabrizio Bocchino, Ferdinando Aiello, Ivan Basso, Manolo Gabbiadini, Alberto Sgarbi, Gino Cuccarolo, Riccardo Maniero, Guglielmo Scilla, Leonardo Pavoletti, Andrea Pratichetti, Adua del Vesco…

Oggi 26 novembre compiono gli anni: Patrizio Frangi, imprenditore; Germano Nicolini, partigiano; Ettore Zini, ex calciatore, dirigente; Giovanni Cascio, ex calciatore; Luigi Bettazzi, vescovo; Raimondo Milia, avvocato, politico; Giuliana Minuzzo, ex sciatrice; Umberto Pineschi, presbitero, organista; Domenico Machetta, presbitero, musicista, compositore; Giuseppe Montanari, fumettista; Giorgio Salmoiraghi, artista; Miriam del Mare (Marisa Teneggi), cantante; Tina Turner, cantante, attrice; Enrico Bombieri, matematico; Luciano Casali, storico; Carmelo Vigna, filosofo; Luigi Negri, arcivescovo; Manuela Palermi, giornalista, politica; Karin Schubert, attrice; Enrico Arbarello, matematico; Bartolomeo Giachino, politico; Angela Napoli, politica; Michelangelo Sulfaro, ex calciatore; Guido Alpa, giurista, avvocato.

Inoltre, compiono gli anni: Maria Moioli Viganò, politica; Gianfranco Manfredi, cantautore, scrittore, sceneggiatore; Antonello Soro, politico, garante privacy; Letizia Moratti, politica, manager; Eugenio Picozza, giurista; Corrado Bologna, filologo; Ilona Staller, politica, attrice; Manuela Lucchini, giornalista, conduttrice tv; Francesca Maria Marinaro, politica; Lorenzo Sassoli de Bianchi, imprenditore; Livio Corazza, vescovo; Giuliana Gamba, regista, sceneggiatrice, produttrice; Adelmo Paris, ex calciatore, allenatore; Antonio Ciampaglia, politico; Salvatore Angerami, vescovo; Giuseppe Puppo, giornalista, scrittore; Paolo Trombin, giornalista; Pamela Prati, attrice, showgirl; Laura Berti, giornalista; Joe T Vannelli, dj, discografico; Mimmo Camporeale, tastierista; Alvia Reale, attrice; Nicola Luisotti, direttore d’orchestra; Ugo Pugliese, politico, dirigente d’azienda; Corrado Urbano, ex calciatore, allenatore; Francesco Bruni, politico; Mario Furlan, giornalista, scrittore; Roberto Siorpaes, bobbista; Emilio del Bono, politico.

Ancora, compiono gli anni: Barbara Garlaschelli, scrittrice; Tomaso Totolo, allenatore pallavolo; Marco Braida, ex nuotatore; Giacomo Cacciatore, scrittore, saggista, giornalista; Luca Lucini, regista; Fabrizio Bocchino, politico, fisico; Maurizio Braccagni, dj, discografico; Andrea Walter Castellanza, regista, sceneggiatore; Giorgio Sturlese Tosi, giornalista, saggista; Mauro Facci, ex calciatore, dirigente; Ferdinando Aiello, politico; Davide Zandegiacomo, giocatore di curling, dirigente; Andrea Camata, ex cestista; Elisa Casanova, ex pallanotista, nuotatrice; Nunzio Falco, ex calciatore, allenatore; Stefano Lentini, compositore; Luca Minetti, pallanotista; Emanuele Rotondo, ex cestista; Salvatore Sanzo, ex schermidore; Francesca Leto, conduttrice radio e tv, attrice; Rossella Marcone, cantante.

Infine, festeggiano il compleanno: Paolo Torre, pallavolista; Ivan Basso, ex ciclista; Paolo Ruffini, conduttore tv, attore; Gabriele Scandurra, calciatore; Massimiliano Blardone, sciatore; Tommaso Labate, giornalista; Anna Terio, attrice; Eleonora Alverà, giocatrice di curling; Paola Brumana, calciatrice; Giorgia Sinicorni, attrice; Andrea Fovana, copilota rally; Andrea Lanfri, atleta paralimpico; Alberto Sgarbi, rugbista; Gino Cuccarolo, cestista; Riccardo Maniero, calciatore; Guglielmo Scilla, conduttore radio, attore, scrittore; Leonardo Pavoletti, calciatore; Andrea Pratichetti, rugbista; Simone Chinchio, calciatore a 5; Manolo Gabbiadini, calciatore; Eyob Faniel, atleta; Emanuele Suagher, calciatore; Adua del Vesco (Rosalinda Cannavò), attrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Patrizio Frangi)