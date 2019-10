Buon compleanno Paulo Roberto Falcao, Angela Lansbury…

…Wilma Goich, Matteo Colaninno, Achille Serra, Giuliano Terraneo, Leonardo Impegno, Marco Brugnerotto, Mauro Pili, Gianluca Comotto, Mario Franzoni, Samuel Pizzetti, Ilaria Porceddu, Giulia Rondon, Eleonora Patuzzo, Giulia Emmolo…

Oggi 16 ottobre compiono gli anni: Angela Lansbury, attrice; Michelangelo Ciancaglini, politico; Waldemaro Bartolozzi, ex ciclista; Pietro Fiocchi, politico, imprenditore; Attilio Porra, ex calciatore; Roberto Poluzzi, ex calciatore; Domenico Tempio, giornalista; Antonio Pasciuti, pittore; Giancarlo Ferretti, ex ciclista, dirigente sportivo; Romano Marinai, ex calciatore; Enzo Giannelli, giornalista, critico musicale; Pietro Scandelli, ex ciclista; Achille Serra, politico; Sergio Bonassin, ex calciatore; Graziella Porta, attrice, doppiatrice; Wilma Goich, cantante; Giuseppe Saretta, politico; Oreste Cinquini, ex calciatore, dirigente sportivo; Margherita Fumero, attrice; Nuccio Cusumano, politico; Giuseppe Porrino, ex calciatore; Natale Picano, ex calciatore, allenatore, dirigente sportivo; Paulo Roberto Falcao, ex calciatore, allenatore; Maurizio Marchetti, attore; Giovanni Mei, ex calciatore, allenatore; Giuliano Terraneo, ex calciatore, dirigente; Serafino Ghizzoni, rugbista.

Inoltre, compiono gli anni: Pino Roveredo, scrittore; Dino Ticli, scrittore; Antonello Capurso, giornalista, scrittore; Alessandro Cè, politico; Donatella Lusenti, commediografa, pittrice, fotografa; Giuseppe Pallavicini, ex calciatore, allenatore; Claudio de Tommasi, ex calciatore, allenatore; Laura Landi, cantante; Luca Bagliani, politico; Massimo Castellani, ex tuffatore; Lorenzo Livello, ex calciatore; Valter Vincenti, musicista, polistrumentista; Nello Salza, trombettista; Silvia Vaccarezza, giornalista; Marilena Rienzi, ex cestista; Lia Celi, giornalista, scrittrice, autrice tv; Giovanni de Mauro, giornalista; Sergio Chierici, compositore; Mauro Pili, politico; Emilia Costa, doppiatrice; Andrea Salvetti, produttore, conduttore tv; Alessia Petraglia, politica; Alfredo Esposito, ex calciatore a 5; Francesco Libetta, compositore, pianista, direttore d’orchestra; Irene Scalzo, doppiatrice; Sabrina Simoni, direttrice di coro; Matteo Colaninno, politico, imprenditore; Tao (Valerio Ziglioli), cantautore; Riccardo Baffelli, hockeista, allenatore; Pierluigi Iorio, attore; Michele de Lucia, politico, giornalista, saggista; Davide Schaier, schermidore.

Infine, festeggiano il compleanno: Leonardo Impegno, politico; Giada Colagrande, attrice, regista, sceneggiatrice; Antonella Confortola, fondista; Michelangelo Aniello, giocatore di biliardo; Marco Brugnerotto, politico; Barbara Andolina, ex judoka; Gianluca Comotto, ex calciatore, dirigente; Andrea Ascolese, attore; Alex Munzone, musicista, compositore, cantautore; Endri Kosturi, artista, pittore; Giuliano Maresca, cestista; Carlo Ugo de Girolamo, politico; Leandro Vitiello, calciatore; Mario Franzoni, hockeista; Samuel Pizzetti, nuotatore; Ilaria Porceddu, cantautrice; Giulia Rondon, pallavolista; Eleonora Patuzzo, ex ciclista; Giulia Emmolo, pallanotista; Francesco Cottarelli, pallavolista; Andrea Locatelli, pilota moto; Mirko Zanni, sollevatore; Vladimir Aceti, velocista; Nicolò Bulega, pilota moto; Milena Baldassarri, ginnasta.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Paulo Roberto Falcao)