Buon compleanno Peppino di Capri, Maria Grazia Cucinotta…

…Detto Mariano, Giuseppe de Rita, Ennio Vitanza, Roger Abravanel, Renato Mannheimer, Marco Boato, Maura Cossutta, Hansi Muller, Paolo Marangon, Alessandro Furnari, Giordano Petri, Rocco Giannone, Michela Greco, Matteo Pratichetti, Antonio Ricciardello, Silvia Pisano, Veronica Belfanti…

Oggi 27 luglio compiono gli anni: Maurizio de Negri, neuropsichiatra; Cesare Bianchini, ex calciatore; Giuseppe de Rita, sociologo; Pier Luigi del Bene, ex calciatore; Ennio Vitanza, giornalista; Gioacchino Illiano, vescovo; Salvatore Puntillo, attore, doppiatore; Massimo Paci, sociologo; Franca Polesello, attrice; Rita Bottero, ex atleta; Luciana Guindani, ex canoista; Detto Mariano (Mariano Detto), compositore, arrangiatore, paroliere; Vezio de Lucia, urbanista; Giorgio Jossa, storico; Peppino di Capri (Giuseppe Faiella), cantante; Saverio La Grua, politico; Marco Sassone, pittore; Giorgio Galvagno, politico; Umberto Silva, psicanalista, scrittore; Marco Boato, politico; Giovanni Claudio Bottini, presbitero, biblista; Vito d’Amato, ex calciatore, allenatore; Mario Gatto, politico; Sergio Petrelli, ex calciatore, allenatore; Franco Tacelli, ex calciatore; Roger Abravanel, ingegnere, manager, saggista; Raimondo Galuppo, politico; Rolando Nannicini, politico; Giuseppe Ricci, politico, pittore.

Inoltre, compiono gli anni: Dino Turcato, ex sollevatore; Elisabetta Maffeis, ex ciclista; Renato Mannheimer, sociologo, saggista, sondaggista; Claudio Trevisan, ex calciatore; Franco Panizza, ex calciatore, allenatore; Fabrizio Bartaletti, geografo, docente; Ugo Boghetta, politico; Maura Cossutta, politica; Oreste Perri, canoista, dirigente, politico; Pietro Biagini, ex calciatore; Vittorio Manzari, microbiologo; Claudia Salvatori, scrittrice, fumettista; Maurizio Caverzan, giornalista, critico e autore tv; Aniello Aliberti, imprenditore; Fulvio Colini, allenatore calcio a 5; Hansi Muller, ex calciatore; Fulvio Ottaviano, regista, sceneggiatore, produttore; Guido Stazi, economista, funzionario; Sergio Pierattini, drammaturgo, attore; Sergio Berlato, politico; Luca de Gennaro, dj, critico musicale, dirigente d’azienda; Paolo Marangon, saggista; Maurizio dei Lazzaretti, batterista; Patrizia Fratini, ex ginnasta; Claudio Vandelli, ex ciclista, ciclocrossista, biker; Fabio Zamarion, direttore fotografia; Rocco Cotroneo, ex calciatore, allenatore.

Compleanno anche di: Giovanni Pianigiani, regista, sceneggiatore, attore; Edgardo Venturi, rugbista, dirigente; Rosario di Bella, cantautore, compositore; Marco Pacione, ex calciatore, dirigente; Renato Palumbo, direttore d’orchestra; Enrico Capuano, cantautore; Andrea Domestici, fumettista, disegnatore; Pete Maggi, produttore cinema; Mara Rosolen, ex atleta; Andrea Camplone, ex calciatore, allenatore; Giuseppe Fornaciari, ex calciatore; Corrado Fumagalli, conduttore tv; Enzo Rapisarda, attore, regista, drammaturgo; Maria Grazia Cucinotta, attrice, produttrice, regista; Mary Asiride, attrice; Francesco Pavanello, militare; Emanuele Pellizzaro, ex calciatore, allenatore; Alessandro Bertolini, ex ciclista; Nicola Loda, ex ciclista; Anna Menconi, arciera; Beatrice Fazi, attrice; Roberto Ruspoli, conduttore tv, pittore.

Infine compiono gli anni: Ottaviano Blitch, attore, conduttore tv, cantante; Antonio Boccuzzi, politico; Mauro Valentini, ex calciatore; Diletta Giampiccolo, ex lottatrice; Murubutu (Alessio Mariani), rapper; Massimiliano Monti, cestista; Alessandro Pistone, ex calciatore, allenatore; Giorgio Susana, compositore, pianista, direttore di coro; Alessandro Furnari, politico; Michele Gallegra, ex sciatore nautico; Julio D (Giuliano di Paolo), cantautore, discografico; Massimo Margiotta, ex calciatore, dirigente; Danilo Bar, chitarrista, compositore; Giordano Petri, attore; Laura La Piana, nuotatrice; Beatrice Antolini, cantautrice, polistrumentista; Clemente Russo, attore, ex pugile, personaggio tv; Rocco Giannone, calciatore; Michela Greco, ex calciatrice; Sara Zanier, attrice, modella; Mattia Cocco, hockeista; Matteo Pratichetti, rugbista; Andrea Barbieri, rugbista; Antonio Ricciardello, pallavolista; Larissa Volpentesta, attrice; Maria Benedicta Chigbolu, atleta; Gaia Mastrovincenzo, calciatrice; Silvia Pisano, calciatrice; Lucia Cammarano, rugbista; Veronica Belfanti, calciatrice; Desirée Marconi, calciatrice; Pasquale Mazzocchi, calciatore; Valeria Monterubbiano, calciatrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato.