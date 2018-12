Buon compleanno Pier Ferdinando Casini, Anna Billò…

…Jean Luc Godard, Angela Luce, Franco Cassano, Mario Borghezio, Marco Revelli, Gianni de Magistris, Luigi d’Ambrosio Lettieri, Daryl Hannah, Roberto Menia, Basilio Catanoso, Andrea Lazzari, Valeria Pirone, Michela Quattrociocche, Mattia Pesce, Gianluca di Gennaro, Fausto Rossi…

Oggi 3 dicembre compiono gli anni: Francesco Paolo Glorioso, giornalista; Luciano Filippelli, ex calciatore, allenatore; Giorgio Giannelli, giornalista, scrittore, politico; Francesco Perrone, ex atleta; Jean Luc Godard, regista; Gaetano Starrabba, pilota auto; Giovanni Deodato, politico, avvocato; Guido Manusardi, pianista, compositore; Tito Corsi, ex calciatore, allenatore, dirigente; Angela Luce, cantante, attrice; Mauro Galligani, fotoreporter; Umberto Risi, ex atleta; Giovanni Vetere, artista, pittore, scultore; Franco Cassano, sociologo, politico; Giancarlo Roffi, ex calciatore; Franco Trabucco, pianista; Joop Zoetemelk, ex ciclista, dirigente; Mario Borghezio, politico; Marco Revelli, storico, sociologo; Arturo Ballabio, missionario, ex calciatore; Giorgio Bittolo, ex calciatore; Vincent Brunetti, pittore, scultore, architetto.

Inoltre, compiono gli anni: Gianni de Magistris, ex nuotatore, ex pallanotista, allenatore; Antonino Mangano, ex atleta; Aldo Claudio Zappalà, produttore tv; Massimo Lauro, collezionista d’arte; Pier Ferdinando Casini, politico; Luigi d’Ambrosio Lettieri, politico, farmacista; Massimo Rossi, attore, doppiatore; Loris Loddi, attore, doppiatore; Cosimo Latronico, politico; Fulvio Falzarano, attore; Salvatore Farina, fotografo, saggista; Daryl Hannah, attrice, regista; Giampaolo Spinato, scrittore, drammaturgo, giornalista; Giacomo Zunico, ex calciatore, allenatore; Danila de Lucia, politica; Roberto Menia, politico; Rosanna Munerotto, ex atleta; Niccolò Rinaldi, politico; Alberto Cambiaghi, ex calciatore; Basilio Catanoso, politico; Fabrizio Gatta, giornalista, autore tv; Lorenzo Guadagnucci, giornalista; Pietro Geranzani, pittore; Andrea Salerno, giornalista, autore tv; Peppe Zarbo, attore; Eugenio Gradabosco, attore, doppiatore.

Infine, festeggiano il compleanno: Alessandro Zorzolo, ex cestista; Janira Majello, conduttrice tv, giornalista; Patrizia Mottola, doppiatrice; Filippo Nigro, attore; Amerigo Provenzano, dj, discografico; Carlotta Miti, attrice; Danilo Goffi, atleta; Daniela Biamonte, pallavolista; Enrico dell’Amore, pentatleta; Gabriele Magni, schermidore, politico; Salvatore Amitrano, ex canottiere; Mistress Barbara (Barbara Bonfiglio), dj, musicista; Alessio Inturri, regista; Anna Billò, giornalista, conduttrice tv; Silvia Fontana, ex pattinatrice; Fabrizio Cecchetti, politico; Salvatore Garozzo, rugbista; Giovanni Scapecchi, compositore; Dario Sgrò, musicista, compositore; Marco Rossi, cestista; Perla Francalanci, showgirl; Andrea Lazzari, calciatore; Selenia Orzella, attrice, conduttrice tv, ballerina; Silvano Varettoni, ex sciatore; Melissa Panarello, scrittrice, saggista, personaggio tv; Valeria Pirone, calciatrice; Michela Quattrociocche, attrice; Mattia Pesce, nuotatore; Chiara Serafino, calciatrice; Alessandro Porcelli, pallavolista; Gianluca di Gennaro, attore; Fausto Rossi, calciatore; Davide Ghiotto, pattinatore; Veronica Pasini, calciatrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Anna Billò)