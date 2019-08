Buon compleanno Pierluigi Allotti, Fedele Confalonieri, Danilo Cataldi…

…Achille Antonielli, Emilio Gnutti, Bobo Craxi, Irma Capece Minutolo, Adriano La Regina, Antonella Interlenghi, Marco Liorni, Enrico Borghi, Benedetta Parodi, Giuseppe Greco, Francesco Caputo, Elisabetta Linguaglossa, Paolo Nicolai, Antonella Palmisano…

Oggi 6 agosto compiono gli anni: Pierluigi Allotti, giornalista, saggista; Achille Antonielli, politico; Mario Zanello, ex calciatore; Franco Cordero, giurista, scrittore; Nado Canuti, artista; Carlo Bertelli, storico dell’arte; Maria Frau, attrice; Maria Luisa Galli, politica; Giuseppe Salerno, ex calciatore; Calisto Calisti, attore; Irma Capece Minutolo, soprano, attrice; Ferruccio Pisoni, politico; Fedele Confalonieri, dirigente d’azienda; Adriano La Regina, archeologo, docente; Onelio Prandini, politico; Mario Pasquina, ex calciatore; Luigi Ferrajoli, giurista, ex magistrato, universitario; Benedetto Todaro, architetto; Massimo Cosmelli, ex cestista; Sandra Cioffi, politica.

Inoltre, compiono gli anni: Alberto Tanasini, vescovo; Carla Bazzanella, linguista; Emilio Gnutti, imprenditore, dirigente d’azienda; Raul Mordenti, politico, scrittore; Alfonsina Rinaldi, politica; Sandro Scascitelli, fumettista, illustratore; Luigi Allegri, scrittore; Giorgio Gambin, ex calciatore, allenatore; Mario Lovelli, politico; Francesco Beschi, vescovo; Claudio Caron, politico, sindacalista; Vito Angiuli, vescovo; Giuseppe Consagno, giocatore di biliardo; Bruno Morchio, scrittore, psicologo; Raffaele Tecce, politico; Massimo Alverà, ex giocatore di curling; Stefano Morona, giocatore di curling; Renato Soru, imprenditore, politico, dirigente d’azienda; Bruno Censore, docente, politico; Alessandro Chiodini, ex calciatore, allenatore; Fabio Mancini, pilota auto; Giampaolo Montesano, ex calciatore, allenatore; Giorgio Vallortigara, neuroscienziato; Francesco Falaschi, regista, sceneggiatore; Antonella Interlenghi, attrice; Edith Gufler, tiratrice.

Compleanno anche di: Emiliano Bazzanella, filosofo; Fernando Marino, dirigente sportivo, imprenditore; Eros Poli, ex ciclista, dirigente; Bobo (Vittorio Michele) Craxi, politico; Ruggero Gabbai, regista, fotografo; Sharon Gusberti, attrice; Giuseppe Taurino, avvocato, politico; Marco Liorni, conduttore e autore tv e radio; Gianni Zanasi, regista; Alberto Morselli, cantante, musicista; Enrico Borghi, politico; Barbara Benedettelli, politica, scrittrice, autrice tv; Edoardo Falcone, regista, sceneggiatore; Andrea Trinchieri, allenatore pallacanestro; Giuseppe Bisantis, giornalista; Alessandro Lorenzoni, ex pallavolista, allenatore; Daniela Battizzocco, showgirl, attrice; Samanta Botter, rugbista, allenatrice, dirigente; Giuseppe Mastromatteo, artista, fotografo; Monica Olmi, nuotatrice; Federico Giunti, ex calciatore, allenatore.

Infine, compiono gli anni: Giampiero Borgia, attore, regista; Anthony Muroni, giornalista, scrittore; Benedetta Parodi, conduttrice tv, scrittrice, giornalista; Michele Andrisani, ex calciatore, allenatore; Michele Dotti, attore, scrittore; Kj Noone (Gianluca Conte), beatmaker; Andrea Salvadori, musicista, compositore; Marco Spanu, allenatore pallacanestro; Giorgio Rocca, ex scialpinista; John KillerBob, bassista; Riccardo Gazzaniga, scrittore; Davide Frattini, ciclista, ciclocrossista; Francesco Bellotti, ciclista; Gabriele Bosisio, ex ciclista; Vitantonio Liuzzi, pilota auto; Marco Maria Dolfin, nuotatore; Andrea Gasbarroni, calciatore; Enrico Catalano, nuotatore; Giuseppe Greco, calciatore; Lucrezia Piaggio, attrice; Francesco Caputo, calciatore; Elisabetta Linguaglossa, cestista; Pietro Ruta, canottiere; Paolo Nicolai, giocatore di beach volley; Antonella Palmisano, atleta; Francesco Pellegrino, cestista; Danilo Cataldi, calciatore; Antonio Palumbo, calciatore.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Pierluigi Allotti)