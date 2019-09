Buon compleanno Piero Porrà, Renzo Piano, Mariano Apicella…

…Girolamo Sirchia, Pier Luigi Pizzaballa, Pietro Tidei, Nicola Latorre, Francesco Antonioli, Stefano Quaranta, Licia Ronzulli, Laura Castelli, Miriam Dalmazio, Francesco della Rocca, Marco Marzocca, Eleonora Anna Giorgi, Frank Matano, Nicola Belardo, Lorenzo Casetti, Caterina Ravaglia…

Oggi 14 settembre compiono gli anni: Piero Porrà, ambientalista; Enzo Fabbri, ex calciatore; Attilio Frizzi, ex calciatore; Francesco Bussi, musicologo; Tarcisio Stramare, presbitero, biblista, scrittore; Riccardo Bertani, linguista, scrittore, traduttore; Rino Avesani, filologo, paleografo, medievista; Giovanni Amedeo, scrittore, giornalista; Girolamo Sirchia, medico, politico; Jimmy Roty (Luigi Rotigliano), cantante; Omero Andreani, ex calciatore, allenatore; Franco Mondini, batterista, giornalista; Renzo Piano, architetto, politico; Enzo Rossi Roiss, scrittore, giornalista, poeta; Giovanni Brenna, ex calciatore, allenatore; Pier Luigi Pizzaballa, ex calciatore.

Inoltre, compiono gli anni: Renato Scarpa, attore; Andrea Vecchio, imprenditore, politico; Franco Vanzini, ex calciatore, allenatore; Alida Benetto Ravetto, insegnante, politica; Riccardo Talarini, ex calciatore, allenatore; Alberto Armeni, compositore di scacchi; Milena Manni, cantante; Pietro Tidei, politico; Maurizio Busato, giornalista; Vincenzo Aita, politico; Carlo Parri, scrittore; Gerolamo Pellicanò, giurista, politico; Blasco Bonito, programmatore, informatico; Mario Trabucco, violinista; Roberto Cenni, imprenditore, politico; Francesco Corni, disegnatore; Gloria Buffo, politica; Nicola Latorre, politico; Sophia Lombardo, attrice; Daniele Gianotti, vescovo, teologo; Marco Visconti, architetto; Tonino Zera, scenografo; Nicodemo Parrilla, politico; Giuseppe Guerini, ex calciatore; Maurizio Riotto, orientalista; Sandro di Pisa, chitarrista, musicologo, compositore; Rino Piscitello, politico; Giovanni Renosto, ex ciclista.

Compleanno anche di: Remo Zito, cantante, musicista, compositore; Osvaldo Moi, scultore; Mariano Apicella, cantante; Gianluca Benamati, politico; Marco Marzocca, comico, attore, cabarettista; Paoletta Magoni, sciatrice; Angela Maraventano, politica; Stefano Bessoni, regista, illustratore; Edoardo Winspeare, regista, sceneggiatore, attore; Angelo Pagliaccetti, ex calciatore; Rocco Ciarmoli, comico, cabarettista; Federica Fantozzi, scrittrice, giornalista; Bob Ferrari, attore, scrittore, regista; Francesco Antonioli, ex calciatore, allenatore; Francesco Casagrande, ex ciclista, biker; Andrea Novelli, scrittore; Simone Resta, ingegnere; Laura Romano, attrice, doppiatrice; Stefano Quaranta, politico; Tomaso Tatti, ex calciatore, allenatore.

Infine, festeggiano il compleanno: Alessandro Canino, cantante; Simone Cecchetti, fotografo; Licia Ronzulli, infermiera, politica; Mirko Giansanti, pilota moto; Giuseppe Costantino, cestista; Stefania Rivi, attrice; Evelina Rodigari, ex pattinatrice; Walter Santarossa, ex cestista, allenatore; Daniele di Resta, arbitro di calcio a 5; Luca Galletti, atleta; Mauro Meconi, attore, regista, sceneggiatore; Samuele Marini, ex ciclista; Augusta Montaruli, politica, avvocata; Emiliano Giglioli, pallavolista; Riccardo Ros, arbitro di calcio; Laura Castelli, politica; Teodorico Caporaso, atleta; Miriam Dalmazio, attrice; Francesco della Rocca, calciatore; Edoardo Alescio, giocatore di poker; Eleonora Anna Giorgi, atleta; Frank Matano, comico, youtuber, personaggio e conduttore tv; Nicola Belardo, rugbista; Roberto Crivello, calciatore; Lorenzo Casetti, hockeista; Mattia Gaspari, skeletonista; Caterina Ravaglia, modella; Guya Vavassori, calciatrice; Elena Virgili, calciatrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Renzo Piano)