Buon compleanno Pino Frangi, Sergio Palmieri, Attilio Fontana…

…Alberto Grimaldi, Giovanni Marongiu, Neil Kinnock, Paolo Vigevano, Massimo Bonetti, Lady Gaga, Paola Tedesco, Imma Battaglia, Odoacre Chierico, Ivan Gotti, Gianluca di Marzio, Stefano Sorrentino, Yohan Benalouane, Luca Marrone…

Oggi 28 marzo compiono gli anni: Pino Frangi, imprenditore; Sergio Palmieri, manager; Maria Bria, cantante (trio Lescano); Alberto Grimaldi, produttore cinema; Onorio Busnelli, ex calciatore Atalanta, Spal, Fanfulla; Giovanni Menozzi, ex calciatore; Elio Bertin, pittore, designer, imprenditore; Stelio Candelli, attore; Pietro Bisio, pittore; Anna Maria Bugliari, attrice; Santuzza Calì, costumista, scenografa; Alfredo Franci, ex calciatore Genoa, Massese; Sergio Zoppi, saggista, politico; Adalberto Bortolotti, giornalista.

Inoltre, compiono gli anni: Mario Vargas Llosa, scrittore, giornalista; Luciano de Ambrosis, attore, doppiatore; Giovanni Marongiu, politico, avvocato; Fausto Vicino, ex calciatore; Giambattista Moschino ex calciatore Lazio, Torino, allenatore; Francesco Alberto Covello, politico; Giuseppe Andrich, vescovo; Fulvio Macchi, ex calciatore; Nicola Martinucci, tenore; Neil Kinnock, politico; Giovanni Merenda, pittore, scrittore; Luciano Monari, vescovo; Giordano Turrini, ex ciclista; Gennaro Pascarella, vescovo; Giuseppe Mulas, politico; Gian Paolo Guidetti, allenatore pallavolo; Paolo Vigevano, politico, dirigente d’azienda; Benito Zanutto, ex calciatore Novara, Empoli; Massimo Bonetti, attore, regista; Ettore Losini, musicista.

Festeggiano anche: Roberto Tiraboschi, scrittore, sceneggiatore; Antonio Cicchetti, politico; Attilio Fontana, politico, governatore Lombardia; Paola Tedesco, attrice, doppiatrice, cantante; Gianfranco Casarsa, ex calciatore Fiorentina; Giuliano Giubilei, giornalista; Gabriele Poli, scrittore; Paolo Dosi, politico; Cristina Boraschi, attrice, doppiatrice, dialoghista; Corrado Taranto, attore; Claudio Botosso, attore; Massimo Costantini, tennistavolista; Paolo Agabitini, ex calciatore Casarano; Odoacre Chierico, ex calciatore Roma, Udinese, allenatore; Luciano Dussin, politico; Imma Battaglia, attivista, politica; Maurizio Gambini, politico; Stefano di Marino, scrittore; Gianluca Greco, regista, sceneggiatore; Riccardo Belluta, giocatore di biliardo; Roberto Cicala, editore, critico letterario; Enrico Corali, giurista; Marco Onorati, ex calciatore Catania, Prato, Messina, allenatore; Roberto Ferrante, discografico, compositore.

Poi, compleanno di: David Balleri, ex calciatore Sampdoria, Livorno, allenatore; Daniela Barcellona, mezzosoprano; Giordano Caini, ex calciatore Foggia, Reggiana, allenatore; Ivan Gotti, ex ciclista; Rosangela Bessi, ex modella; Franco J. Marino, cantautore, paroliere, compositore; Nathalie Santer, triatleta, fondista; Alessandro Montagnoli, politico; Gianluca di Marzio, giornalista; Marco Capparella, ex calciatore, allenatore; Salvatore Commesso, ex ciclista; Francesco Mori, pittore; Daniele Righi, ex ciclista; Luca Simoni, ex atleta; DJ Shocca (Matteo Bernacchi), dj e beatmaker; Ramona Cataleta, schermitrice; Stefano Sorrentino, calciatore; Alessandro Zoppetti, ex calciatore.

Infine, compleanno di: Massimo Stevanoni, hockeista; Nicola Ciotola, calciatore; Stefano Ferrario, calciatore; Lady Gaga, cantautrice, attrice; Alberto Lucchese, rugbista; Chiara Baschetti, modella, attrice; Yohan Benalouane, calciatore; Andrea Ancellotti, cestista; Daniele de Angelis, attore; Abdellah Haidane, atleta; Maria Palma Petruolo, attrice; Francesca Gentili, pallavolista; Luca Marrone, calciatore; Simone Ragusi, rugbista; Gabriele Bizzotto, atleta; Francesca Bagnoli, surfista; Francesca Vitale, calciatrice; Simone Ferrari, rugbista; Cecilia Re, calciatrice; Elios Manzi, judoka.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Pino Frangi con la moglie Patrizia)