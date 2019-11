Buon compleanno Pippo Marra, Deborah Iurato, Alfonso Sabella…

…Ignazio Visco, Federico Palomba, Goldie Hawn, Francesco Pizzetti, Renato Dionisi, Gaetano Piepoli, Daniela Hamaui, Stefano de Grandis, Lorenzo Guerini, Giuseppe Scopelliti, Vincenzo Iaquinta, Angelo Pagotto, Andrea Pezzi, Raffaella Manieri, Cecilia Zorzi…

Oggi 21 novembre compiono gli anni: Goretta Traverso, scrittrice, alpinista; Alberto Gazale, baritono; Franco Monaco, giornalista, scrittore; Emanuele Sodini, ex calciatore; Rodolfo Sacco, giurista; Bruno Alfier, ex calciatore; Benedetto de Angelis, ex calciatore, allenatore; Giorgio Fachini, ex tennista; Bruno Nattino, ex calciatore; Roberto Bencivenga, giornalista, conduttore tv, dirigente d’azienda; Enrico Lancia, storico e critico di cinema; Giuseppe Pippo Marra, giornalista, editore di Adnkronos; Enzo Polidori, politico; Federico Palomba, politico, magistrato; Mario Bresolin, ex calciatore; Ettore Saletti, politico; Antonio d’Atena, giurista; Pier Paolo Calzolari, artista; Alberto Bruschi, antiquario, storico; Goldie Hawn, attrice, regista; Luisella Cavallini, politica; Francesco Pizzetti, giurista, ex garante privacy; Dino Balestra, dirigente d’azienda, scrittore; Renato Dionisi, ex atleta; Gaetano Piepoli, politico; Ezio Vendrame, ex calciatore, allenatore, scrittore; Bernardo Lanzetti, cantautore; Ugo Tani, ex calciatore, allenatore; Ignazio Visco, economista, governatore Bankitalia; Bruno Perini, giornalista; Tiziana Valpiana, politica; Pietro Ghedin, ex calciatore, allenatore; Giuseppe Lelj, ex calciatore, allenatore, dirigente; Roberto Centaro, politico, magistrato; Daniele Gallo, giornalista, saggista; Daniela Hamaui, giornalista; Carmine Marcantonio, ex calciatore; Alessandra Valeri Manera, paroliera, giornalista, autrice tv; Tita Ruggeri, attrice.

Inoltre, compiono gli anni: Charlie Cinelli, cantante, bassista, chitarrista; Maurizio Ancidoni, attore, doppiatore; Sabina Vannucchi, attrice; Massimo Meani, ex calciatore; Mario Motta, allenatore pallavolo; Stefano Bruni, politico; Stefano de Grandis, giornalista, conduttore tv; Alberto Coen Porisini, rettore, ingegnere; Massimo Cavaliere, schermidore; Alfonso Sabella, magistrato, ex assessore Roma; Rosellina Sbrana, politica; Claudio Canzian, ex calciatore; Massimiliano Medda, scrittore, comico, conduttore tv; Tiziano Scanu, disegnatore; Graziana Borciani, attrice, cantante; Cristiano Godano, cantante, chitarrista; Lorenzo Guerini, politico; Elisabetta Scano, soprano; Giuseppe Scopelliti, politico, ex presidente regione Calabria; Luca Panciroli, fumettista; Sabrina Ricciardi, politica; Francesco Vaccaro, artista; Diego Pellegrini, ex calciatore; Lola Airaghi, fumettista; Gianluca Impastato, attore, scrittore; Paolo Sciaccaluga, ex calciatore; Sonia Magarelli, ex pallanotista.

Infine, festeggiano il compleanno: Cristian Moreni, ex ciclista; Fabio Cinetti, ex calciatore; Angelo Pagotto, ex calciatore; Andrea Pezzi, conduttore tv, imprenditore; Patrizia Caregnato, giornalista; Paolo Mozzini, ex calciatore; Matteo Rossi, politico; Vincenzo Iaquinta, ex calciatore; Laura Donghi, calciatrice; Vivetta Ponti, stilista; Edipo (Fausto Zanardelli), cantante, cantautore, polistrumentista; Francesco Lorenzi, cantautore, musicista, scrittore; Lorenzo Bucchi, ex calciatore, allenatore; Sara Dossena, atleta; Maria Diana, lottatrice; Nicola Silvestri, calciatore; Raffaella Manieri, calciatrice; Deborah Iurato, cantante; Rocco Hunt, rapper; Cecilia Zorzi, velista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Deborah Iurato)