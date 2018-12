Buon compleanno Raina Kabaivanska, Chiara Basso…

…Red Ronnie, Comunardo Niccolai, Piergiorgio Bellocchio, Antonio Marotta, Marco Messeri, Luca Sofri, Alfredo Bazoli, Valentina Esposito, Andrea Occhini, Giorgia Sottana, Tatiana Bonetti…

Oggi 15 dicembre compiono gli anni: Chiara Basso, giornalista; Luciano Fabio Stirati, politico; Eugenio Patti, ex calciatore; Armando Macci, ex calciatore; Aldo Pastore, politico; Piergiorgio Bellocchio, scrittore, critico letterario; Giovanni Battista Rabino, politico, sindacalista; Anna Ortobelli, ex cestista; Raina Kabaivanska, soprano; Natalino de Rossi, ex calciatore; Bruno Baveni, ex calciatore, allenatore, dirigente; Maria Lenti, politica, poetessa; Bruno Gioia, ex calciatore; Lorenzo Piretto, arcivescovo; Alberto Zorzoli, politico; Anna Teresa Eugeni, attrice, doppiatrice; Silvano Boroli, politico, imprenditore; Massimo di Domenico, ex tennista; Comunardo Niccolai, ex calciatore Cagliari, allenatore; Carla Cassola, attrice, doppiatrice; Flavio Ermini, poeta, saggista; Antonio Marotta, politico; Marco Mattolini, regista, sceneggiatore; Fausto Inselvini, ex calciatore, allenatore; Marco Messeri, attore; Red Ronnie (Gabriele Ansaloni), conduttore tv; Gabriele Geretto, allenatore di calcio; Guido Guglieminetti, bassista, compositore; Lorenzo Signorini, organista, compositore.

Inoltre, compiono gli anni: Giacomo Vismara, pilota di rally; Ghigo Renzulli, chitarrista; Antonio Angrisano, attore, doppiatore; Stefano Fabbri, ex calciatore; Bettina Giovannini, attrice; Riccardo Affinati, autore di giochi, saggista; Fabio Bruno, scacchista; Nicola Scano, giornalista, politico; Michele Armenise, ex calciatore, allenatore; Carmine Faraco, cabarettista, attore, cantante; Gianluca Farina, canottiere; Angelo Pierleoni, ex calciatore, allenatore; Giovanna Martelli, politica; Stefano Chiodaroli, cabarettista, attore; Luca Sofri, giornalista, conduttore radio; Massimiliano Angelelli, pilota auto; Sandra Franzo, attrice; Ivan Rizzardi, ex calciatore, allenatore; Matteo Belfrond, ex sciatore; Oscar Brevi, ex calciatore, allenatore; Guglielmo Cazzulani, presbitero, teologo, saggista; Walter Leonardi, attore; Alfredo Bazoli, politico.

Infine, festeggiano il compleanno: Lanfranco Dettori, fantino; Matteo Miceli, velista; Vladan Radovic, direttore fotografia; Laura Cavandoli, politica; Milena Miconi, attrice, modella, showgirl; Andrea di Stefano, attore; Stefano Secco, tenore, percussionista, discografico; Cristian Gasparro, atleta; Rodolfo Rombaldoni, cestista; Gianluca e Massimiliano de Serio, artisti, registi; Noyz Narcos (Emanuele Frasca), rapper, beatmaker, writer; Roberta Gemma, attrice; Nicola Giannattasio, giocatore di calcio a 5, giornalista; Elena Liberati, attrice, doppiatrice; Paolo Lorenzi, tennista; Marco Bernacci, calciatore; Valentina Esposito, calciatrice; Andrea Occhini, pilota moto; Merihun Crespi, atleta; Giorgia Sottana, cestista; Claudia Carta, calciatrice; Tatiana Bonetti, calciatrice; Salvatore Caruso, tennista; Pier Luigi Basso, scacchista; Manuela Malsiner, saltatrice con sci.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato.