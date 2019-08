Buon compleanno Raoul Bova, Arthur Laffer, Giorgio Chiellini…

…Susanna Camusso, Giorgio Ruffolo, Lina Wertmuller, Francesco Perfetti, Steve Martin, Wim Wenders, Gianni de Gennaro, Paolo Mengoli, Lucrezia Reichlin, Antonello Grimaldi, Pietro Folena, Cecilia Gasdia, Riccardo Antonelli, Martina Bestagno, Alex Liddi, Andrea Cingolani, Tommaso Castello…

Oggi 14 agosto compiono gli anni: Astorre Cattabrini, ex calciatore; Agostino Cacciavillan, cardinale, arcivescovo; Giorgio Ruffolo, politico, giornalista, saggista; Maria Giacobbe, scrittrice, saggista; Lina Wertmuller, regista, sceneggiatrice; Giacomo Capuzzi, vescovo; Romolo Grano, compositore; Bruno Lazzaro, politico; Germana Caroli, cantante; Giovanni Zucchi, ex canottiere; Rino Bolognesi, attore, doppiatore; Clara Vincenzi, cantante; Elio Tinti, vescovo; Massimo Giacomini, ex calciatore, allenatore; Alberto Crivellenti, ex calciatore; Arthur Laffer, economista; Mario Ceccobelli, vescovo; Alberto Abruzzese, sociologo, scrittore, saggista; Giulio Ferroni, critico letterario, storico letteratura; Francesco Perfetti, storico; Flavio Tattarini, politico; Franco Mori, ex ciclista; Franco Tretter, politico; Matteo Collura, giornalista, scrittore; Steve Martin, attore, sceneggiatore, produttore; Wim Wenders, regista, sceneggiatore, produttore; Angelo Fredda, politico; Michela Sironi Mariotti, politica.

Inoltre, compiono gli anni: Gianni de Gennaro, prefetto, dirigente pubblico; Riccardo Marone, politico; Ranieri Pontello, imprenditore, dirigente sportivo; Mariolino Barberis, cantante, musicista; Patrizia Violi, linguista; Alberto Bernardini, pittore; Vincenzo Guerini, ex atleta; Massimo Lucarelli, ex cestista; Paolo Mengoli, cantante; Francesco Paolo Tanzj, scrittore, poeta; Beatrice Maria Magnolfi, politica; Pino d’Angiò, cantautore; Roberto Fassina, giocatore di curling, pilota rally; Edgardo Franzosini, scrittore; Daniele Tinchella, ex ciclista; Alda Balestra, modella; Felice Farina, regista, sceneggiatore; Ivano Miglioli, politico; Lucrezia Reichlin, economista; Susanna Camusso, sindacalista; Antonello Grimaldi, regista, attore, sceneggiatore; Loredana Piazza, modella; Roberto Sorrentino, ex calciatore, allenatore; Alfredo Francesconi, nuotatore, atleta paralimpico; Nicola Fusco, matematico, accademico.

Compleanno anche di: Marco Martinelli, drammaturgo, regista; Pietro Folena, politico; Guido del Giudice, scrittore; Roberto Goveani, dirigente sportivo, ex notaio; Andrea Corsaro, politico; Mauro Ferraresi, sociologo, saggista; Cecilia Gasdia, soprano; Gabriella Magnoni Dompé, imprenditrice, conduttrice tv, blogger; Sergio Cosentino, cabarettista, autore tv; Christian Gonzales y Herrera, maestro di karate, scrittore; Fabio Barovero, musicista, compositore; Eugenio Capone, ex cestista; Paolo Tofoli, ex pallavolista, allenatore; Erik Gandini, regista, produttore; Natasha Hovey, attrice, conduttrice radio; Emanuel Bevilacqua, attore; Paolo Bellino, ex atleta; Claudia Catani, attrice, doppiatrice, poetessa; Filippo Domenicali, velista; Annamaria Marasi, ex pallavolista, dirigente; Ferro Tontini, ex calciatore; Francesco Squillace, arbitro di calcio; Mirko Taccola, ex calciatore; Raoul Bova, attore, regista, ex nuotatore; Benito Carbone, ex calciatore, allenatore; Pasquale Marino, botanico; Andrea Peron, ex ciclista.

Infine, compleanno di: Assunta Randello, calciatrice; Guia Risari, scrittrice, giornalista, traduttrice; Davide Benetello, karateka; Claudio del Falco, modello, attore; Cristina Quaranta, showgirl; Marco Serpellini, ex ciclista; Cristian Zorzi, fondista; Alessandro Bertolucci, attore; Ciro Caruso, ex calciatore; Marco Traniello, giocatore di poker; Luigi Famiglietti, politico; Fabrizio Donato, atleta; Raffaele Biancolino, ex calciatore, dirigente; Daniela Gini, rugbista; Alex Righetti, ex cestista, allenatore; Michela Pellizzoni, calciatrice; David dal Maso, rugbista; Benedetta Rinaldi, giornalista, conduttrice tv e radio; Federico Rizzo, attore; Azzurra Ermito, ex cestista; Vittorio Micolucci, calciatore; Giorgio Chiellini, calciatore; Matteo Spada, giocatore di football americano; Norbert Bonvecchio, atleta; Lavinia Guglielman, attrice; Tania Tuccinardi, cantante; Jacopo Guarnieri, ciclista; Damiano Lenzi, scialpinista; Matteo Rabottini, ciclista; Riccardo Antonelli, cestista; Alex Liddi, giocatore di baseball; Martina Bestagno, cestista; Andrea Cingolani, ginnasta; Tommaso Castello, rugbista; Federica Curiazzi, atleta; Bruno Martella, calciatore; Luca Bittante, calciatore; Andrea Stella, scacchista; Matteo Moschetti, ciclista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Raoul Bova)