Buon Compleanno Renata Scotto, Alessandro Gassmann…

…Maria Gabriella di Savoia, Ugolino, Tullio De Piscopo, Giuditta Saltarini, Sergio Gori, Enzo Bianco, Stella Pende, Stella Carnacina, Alain Prost, Antonino Pulvirenti, Gigi d’Alessio, Andrea Augello, Monica Casaletto, Andrea Olivero, Lleyton Hewitt, Roberta Giarrusso, Edoardo Fanucci …

Oggi 24 febbraio compiono gli anni: Emilio Ferlatti, ex calciatore; Luigi Montini, attore, doppiatore; Renata Scotto, soprano; Antonio Pasinato, ex calciatore, allenatore; Maria Luisa Doglio, critica letteraria, filologa; Piero Rolla, compositore, paroliere, cantautore; Franco Barbero, sacerdote; Luigi Franza, politico, avvocato; Ugolino (Guido Lamberti), cantautore (Ma che bella giornata); Romano Micelli, ex calciatore; Maria Gabriella di Savoia; Giuditta Saltarini, attrice, showgirl.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Mauro Bogliatto, ex atleta; Luciano Teneggi, ex calciatore Savona, Catania, Foggia; Rinaldo Frezza, ex calciatore Padova; Giorgio del Bene, attore, doppiatore; Tullio de Piscopo, batterista, percussionista, cantautore; Sergio (Bobo) Gori, ex calciatore Vicenza, Inter, Cagliari; Feliciano Polli, politico; Lilly Bonato, cantante; Marco Brusco, ammiraglio; Alessandro Fummi, ex giocatore di curling; Andrea Castelli, attore, doppiatore; Sandro Damilano, allenatore di atletica leggera; Liborio Liguori, ex calciatore Roma; Enzo Bianco, avvocato, politico; Stella Pende, giornalista, conduttrice tv, saggista; Carlo Maria Cordio, musicista; Rosario Castronovo, ex calciatore; Enzo Ghigo, politico; Massimo Auci, fisico.

Poi, festeggiano il compleanno: Lorenzo Beccati, autore tv, scrittore; Stella Carnacina, cantante, attrice; Alessandro d’Alatri, regista, sceneggiatore, attore; Silvano Fontolan, ex calciatore Como, Verona, allenatore; Davide Fontolan, ex calciatore Genoa, Inter, Bologna; Alain Prost, ex pilota auto; Sandro Spinello, politico; Ferdinando Bozzi, ex calciatore; Gabriele Giordano Caccia, arcivescovo; Dante Morandi, ex ciclista; Stefano Bortolussi, poeta, scrittore, traduttore; Giuseppe Gigliorosso, regista, sceneggiatore; Lino Damiani, attore, regista; Fabio Ravezzani, giornalista, conduttore tv; Andrea Augello, politico; Angelo Colombo, ex calciatore Monza, Avellino, Udinese, Milan, allenatore.

E’ il compleanno anche di: Giancarlo Corradini, ex calciatore Torino, Napoli, allenatore; Antonino Pulvirenti, imprenditore, ex presidente Catania Calcio; Mario Totaro, compositore, pianista; Carlo di Borbone, erede trono Due Sicilie; Imma Villa, attrice; Alessandro Gassmann, attore; Luca Mercalli, meteorologo; Gigi d’Alessio, cantautore; Francesco Baiano, ex calciatore Foggia, Fiorentina, allenatore; Monica Casaletto, politica; Emanuele Naspetti, pilota auto; Andrea Castrignano, conduttore tv; Noemi di Segni, presidente comunità ebraiche; Barbara Folchitto, attrice; Barbara Frale, storica; Andrea Olivero, politico; Leda Battisti, cantautrice; Coralina Cataldi Tassoni, attrice, musicista; Irma Ciaramella, attrice, regista; Massimiliano Farris, ex calciatore, allenatore.

Ancora, è il compleanno di: Alfredo Li Bassi, regista, attore; Giovan Battista Fazzolari, politico; Lorenzo Campani, cantautore; Renzo Tasso, ex calciatore, allenatore; Alberto Colombo, ex calciatore, allenatore; Nicola Pavarini, ex calciatore, allenatore; Antonio Scricco, illustratore; Maurizio Giuliano, giornalista, scrittore; Fortunato Zampaglione, cantautore, discografico; Barbara Gilbo, cantante, showgirl; Maurizia Borri, pallavolista; Libero de Rienzo, attore, regista, sceneggiatore; Andrea di Paolo, compositore, pianista; Nicola Padoin, ex calciatore, dirigente; Jochen Strobl, ex combinatista nordico; Anna Visigalli, atleta; Linda Brindisi, artista; Giacomo di Giorgi, calciatore venezolano; Lleyton Hewitt, tennista; Roberta Giarrusso, modella, attrice, showgirl; Edoardo Fanucci, politico; Marco Soia, hockeista; Marta Colaiocco, ex pallanotista, allenatrice; Carlo Piastra, politico; Serena Patu, calciatrice; Francesca Valtorta, attrice; Alessia Catrambone, calciatrice a 5; Fabio Lovatti, cestista; Salvatore Aranzulla, blogger; Simone Anzani, pallavolista; David Odiete, rugbista; Simon Kainzwaldner, slittinista; Luca Ghiotto, pilota auto; Andrea Palazzi, calciatore.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Alessandro Gassmann)