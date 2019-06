Buon compleanno Renzo Arbore, Nella Ottolenghi, Lionel Messi…

…Cesare Romiti, Emilio Fede, Natalia Aspesi, Marisa Borroni, Giorgio Bogi, Gloria Christian, Lorenzo Pilat, Edoardo Vianello, Andrea Monorchio, Augusto Fantozzi, Vittorio Storaro, Gabriele Cimadoro, Lorenzo del Boca, Massimo Bitonci, Vladimir Luxuria, Serenella Fucksia, Alessandra Moretti, Luca Angeletti, Francesco Bonifazi, Edoardo Frau, Yari Orrù, Gianni Munari, Chiara de Luca, Andrea Raggi, Francesca Dallapé, Arturo Lupoli, Anna de la Forest, Edoardo Cocchi, Roland Hofer…

Oggi 24 giugno compiono gli anni: Nella Ottolenghi, programmista regista; Cesare Romiti, dirigente d’azienda; Alfonso Traina, filologo; Aldo Brovarone, designer; Natalia Aspesi, giornalista, scrittrice; Giorgio Bogi, politico; Marisa Borroni, annunciatrice e conduttrice tv, attrice; Tonino Casula, artista, saggista; Emilio Fede, giornalista, scrittore; Gloria Christian (Prestieri), cantante; Dolores Puthod, pittrice, scenografa; Rodolfo Gigli, politico; Renzo Longhi, ex calciatore; Renzo Arbore, dj, cantautore, conduttore radio e tv, musicista, clarinettista, attore, sceneggiatore, regista; Biagio Pelligra, attore, doppiatore; Lorenzo Pilat, cantante, compositore; Edoardo Vianello, cantautore; Angelo Micheletti, ingegnere; Andrea Monorchio, economista.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Giancarlo Bastianoni, attore, stuntman; Augusto Fantozzi, ex ministro; Salvatore Nicosia, grecista; Vittorio Storaro, direttore della fotografia; Silvio Beretta, politico; Giovanni Dotoli, accademico; Ruggero Miti, regista, produttore tv; Tiziano Crudeli, giornalista; Attilio Monetti, ex atleta, giornalista; Camillo Ballin, vescovo; Enrico Calamai, diplomatico; Eligio de Rossi, ex cestista; Sergio Menegale, cantante, compositore; Rodolfo Torti, fumettista; Alfredo Gavazzi, imprenditore, ex rugbista, dirigente sportivo, politico; Giovanni Bottiroli, critico letterario, saggista; Gabriele Cimadoro, politico; Lorenzo del Boca, giornalista, saggista; Lillo Gullo, poeta, scrittore, giornalista.

Compleanno anche di: Walter Dalgal, ex ciclista, dirigente; Anna Broggiato, giornalista; Giovanni Buttarelli, magistrato; Stefano Dragone, attore, comico, illusionista; Enrico Farinone, politico; Giovanni Antonino, politico; Silvio Mondinelli, alpinista; Salvatore Musumeci, politico, avvocato; Enrico Carpentieri, carabiniere; Nicola Pagliuca, politico; Sabrina di Sepio, attrice, doppiatrice; Luca Rota, ex ciclista; Benedetta Tagliabue, architetta; Gianni Celeste (Giovanni Grasso), cantautore; Liana Serrani, politica; Antonio Soda, ex calciatore, allenatore; Giovanni Soncin, ex calciatore, allenatore; Massimo Bitonci, politico; Giampiero Cannella, politico; Vladimir Luxuria (Wladimiro Guadagno), attivista; Fabrizio Ravasi, canottiere; Milena Bertolini, ex calciatrice, allenatrice; Marco Pullo, ex calciatore; Stefano Frizziero, ex calciatore a 5; Salvo Palazzolo, giornalista, saggista; Francesco Cordio, attore, regista; Johannes Bickler, musicista, compositore; Irene Chias, scrittrice; Alessandra Moretti, politica.

Infine, compiono gli anni: Luca Angeletti, attore; Emanuela Damasio, attrice, doppiatrice; Alessandro Gisotti, giornalista; Massimiliano Giaccardi, allenatore di pallavolo, preparatore atletico; Gianluca Lalli, cantautore, scrittore; Francesco Bonifazi, politico; Filippo Bisciglia, conduttore tv, attore; Sara Casanova, politica; Giovanni Vianello, politico; Edoardo Frau, sciatore d’erba; Lisa Tormena, regista, giornalista; Francesco Cannizzaro, politico; Yari Orrù, pallavolista; Gianni Munari, calciatore; Chiara de Luca, ex cestista; Andrea Raggi, calciatore; Francesca Dallapé, tuffatrice; Arturo Lupoli, calciatore; Lionel Messi, calciatore; Anna de la Forest, hockeista; Edoardo Cocchi, pallanotista; Roland Hofer, hockeista; Jennifer Lombardo, atleta; Roberto d’Antona, attore, regista, sceneggiatore; Edoardo Affini, ciclista; Daniela Rotolo, taekwondoka; Sabrina Crocco, attrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Renzo Arbore)