Buon compleanno Rita Pavone, Alex Britti, Demetrio Albertini…

…John Foster, Luigi Delneri, Francesco Caio, Felice Evacuo, Nicholas Crow, Brenno Placido, Andrea Traini…

Oggi 23 agosto compiono gli anni: Franca Maresa, attrice; Paola del Din, partigiana, insegnante; Saverio Asprea, politico, giurista; Matteo Piredda, politico; Elvio Bizzaro, ex cestista; Walter Mirabelli, ex calciatore; Francesco Massaro, regista, sceneggiatore; Antonio Padoa Schioppa, giurista, storico; Celestina Casapietra, soprano; Claudio Nassi, ex calciatore, dirigente; John Foster (Paolo Occhipinti), cantante, giornalista; Gianna Ghirri, ex cestista; Gianni Pettena, architetto, storico architettura; Bruno Loi, generale; Pietro Giglio, giornalista; Pino Presti, bassista, arrangiatore, direttore d’orchestra; Enzo Cainero, dirigente sportivo; Rita Pavone, cantante, attrice, showgirl; Carla Romanelli, attrice; Francesco Bettoni, funzionario; Luigi Delneri, ex calciatore, allenatore; Cristina Tisot, ex sciatrice.

Inoltre, compiono gli anni: Sergio Pent, critico letterario, scrittore; Maurizio Salvi, direttore d’orchestra, tastierista, compositore; Rodolfo Bergamo, ex atleta; Antonio Contiero, scrittore, poeta, fotografo; Massimo Mancini, ex calciatore; Francesco Caio, dirigente d’azienda; Cesare Lodeserto, presbitero; Roberto Grassilli, fumettista, illustratore, cantante; Salvatore Cannavò, giornalista, editore; Roberta del Core, ex canottiera; Andrea Pucci, comico, cabarettista; Marco Bracci, ex pallavolista, allenatore; Gianluca Luppi, ex calciatore, allenatore; Paola Celli, sincronetta; Arturo di Corinto, giornalista, saggista; Alex Britti, chitarrista, cantautore; Monica Migliori, doppiatrice; Paola Rota, conduttrice tv, attrice; Sabrina de Camillis, politica; Folco Terzani, scrittore, sceneggiatore; Veronica Cannizzaro, conduttrice tv, attrice, doppiatrice.

Compleanno anche di: Demetrio Albertini, ex calciatore, dirigente; Luigi Bugiardini, ex calciatore, allenatore; Alessandro Hellmann, scrittore; Filippo Medri, ex calciatore, allenatore; Damiano Pippi, ex pallavolista; Mauro Bonomi, ex calciatore; Roberto Giulio Cassiano, compositore; Vanessa Galipoli, attrice, conduttrice tv; Morris (Moreno) Corti, dj, discografico; Giovanni Vernia, comico, attore; Giovanni Anapoli, pilota auto; Eddy Baggio, ex calciatore, allenatore; Francesco Ferrari, pallanotista; Fabio Macellari, calciatore, allenatore; Matteo Mantero, politico; Demetrio Paolin, scrittore; Fabio Carpani, pilota moto.

Infine, festeggiano il compleanno: Marco Ciriello, scrittore, giornalista; Salvatore Pinna, calciatore; Giuseppe Anastasi, musicista, paroliere; Simone Bossi, politico; Andrea Conti, ex calciatore; Paolo Bert, atleta; Francesco Martinelli, schermidore; Morena Salvino, attrice, modella; Giovanni Colella, assistente arbitro di calcio; Alessandro Mannarino, cantautore; Fabio Pasini, fondista; Greta Cicolari, pallavolista, giocatrice di beach volley; Daniela Collu, autrice e conduttrice tv e radio; Felice Evacuo, calciatore; Daniele Cacia, calciatore; Valentina Massi, modella; Luca Scassa, pilota moto; Giulia Anania, cantautrice, scrittrice, paroliera; Valerio Viceré, ex rugbista, dirigente; Giuseppe Rossini, calciatore; Nicholas Crow, cestista; Simone Gonin, giocatore di curling; Brenno Placido, attore; Andrea Traini, cestista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Rita Pavone)