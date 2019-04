Buon compleanno Roberto Calderoli, Fabio Caressa…

…Wojciech Szczesny, Luigi Grillo, Claudio Sabelli Fioretti, Tito Schipa junior, James Woods, Stefano Jurgens, Roberto Capelli, Massimiliano Pani, Miguel Gotor, Natasha Stefanenko, Kourtney Kardashian, Helga Cossu…

Oggi 18 aprile compiono gli anni: Wojciech Szczesny, calciatore; Gustavo Zanin, organaro; Natale Carlotto, politico, sindacalista; Arianna Szörényi, reduce da Auschwitz; Stefano Francescon, ex calciatore; Franco Frabboni, pedagogista; Franca Vendrame, ex cestista; Giorgio de Capitani, presbitero; Walter Aussendorfer, slittinista; Angelo Navetta, artista; Vincenzo Rosito, ex calciatore; Luciano Gottardo, generale; Rosario Olivo, politico; Enrico Decleva, storico, rettore; Cristina di Lagopesole, poetessa, scrittrice.

Inoltre, compiono gli anni: Angelo Fagiani, arcivescovo; Luigi Grillo, politico; Francesco Cellini, architetto; Lorenza Guerrieri, attrice; Claudio Sabelli Fioretti, giornalista, scrittore, blogger; Carlo Marullo di Condojanni, diplomatico; Mario Mattioli, giornalista, conduttore tv, dirigente sportivo; Giorgio Scarso, dirigente sportivo; Tito Schipa junior, cantautore, compositore, regista; Remo Andreoli, politico; Giuliano Cellini, politico; James Woods, attore, doppiatore; Luisella Berrino, conduttrice radio; Gaetano Tosto, ex sollevatore; Pasquale Costanzo, giurista, costituzionalista; Attilio Maldera, ex calciatore, allenatore; Giovanni Simonini, ex calciatore; Maura Camoirano, politica; Maurizio Memo, ex calciatore, allenatore; Roberto Napoli, politico; Giambattista Bufardeci, politico, avvocato; Nunzio Favia, ex batterista; Stefano Jurgens, paroliere, autore tv; Walter Martino, batterista.

Poi, compiono gli anni: Giorgio Morelli, ex rugbista; Giancarlo Petrangeli, ex calciatore; Claudio Vinazzani, ex calciatore, allenatore, dirigente; Vincenzo Zeno-Zencovich, giurista, saggista, rettore; Roberto Calderoli, politico, medico; Giovanni Gebbia, ex cestista, allenatore; Daniele Albertazzi, ex cestista; Roberto Capelli, politico; Stefano Recine, ex pallavolista, dirigente; Federico Guglielmi, giornalista, scrittore, critico musicale; Bruno Luverà, giornalista; Luigi Mengoli, etnomusicologo chitarrista, compositore; Maurizio Turco, politico; Angelo Valori, compositore, musicista, direttore d’orchestra; Andrea Villani, scrittore, drammaturgo; Matteo Boniciolli, allenatore pallacanestro; Gaetano d’Amico, attore; Valentino Peyrano, scrittore; Serse Soverini, politico, imprenditore; Massimiliano Pani, compositore, arrangiatore, discografico.

Festeggiano anche: Paolo Carta, musicista, chitarrista; Benedetta Corbi, giornalista, conduttrice tv; Gianluca Righetti, ex calciatore, allenatore; Matteo B. Bianchi, scrittore; Giovanni Boccia Artieri, sociologo, saggista; Fabio Caressa, giornalista, conduttore tv, commentatore; Stefano Maria Gallo, regista, autore tv; Pierpaolo Vettori, cantautore, scrittore; Marco Beltrandi, politico; Carlo Fineschi, attore, regista; Rosaria Renna, conduttrice radio e tv; Miguel Gotor, politico, storico; Giuliana Spada, ex atleta; Natasha Stefanenko, modella, attrice, conduttrice tv; Carlotta Jossetti, attrice; Mario Amura, fotografo, direttore fotografia; Maria Luisa Congiu, cantautrice; Nicola Lagioia, scrittore; Roberta Carrieri, cantautrice, attrice; Arturo di Napoli, ex calciatore, allenatore; Franco Florio, ex calciatore, allenatore; Massimo Manca, ex calciatore; Fabio Venturini, ex nuotatore; Fabio d’Auria, fumettista; Paolo Blundo Canto, oboista, compositore; Kourtney Kardashian, attrice, imprenditrice.

Infine, compleanno di: Helga Cossu, giornalista, conduttrice tv; Carolina Crescentini, attrice; Andrea Pilotti, cestista; Simone Farina, ex calciatore, allenatore; Giovanna Micol, velista; Santiago Morero, calciatore; Giorgio Boscagin, cestista; Daniele Rustioni, direttore d’orchestra; Giovanni Rossi, calciatore; Gabriele Paonessa, ex calciatore; Giusy Astarita, pallavolista; Anton Bernard, hockeista; Cecilia Zambrini, ex cestista; Thomas Beretta, pallavolista; Luca Dotto, nuotatore; Umberto Gaudino, ballerino; Elia de Pol, giocatore di curling; Martina Lorenzetto, atleta; Lorenzo Bianco, pallanotista; Elisa Mancinelli, cestista; Carmine Buschini, attore; Valerio Mantovani, calciatore; Aurora Giovinazzo, attrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Roberto Calderoli)