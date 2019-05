Buon compleanno Roberto Vacca, Fabrizio Diana, Simone Scuffet…

Oggi 31 maggio compiono gli anni: Fabrizio Diana, restauratore di memorie storiche; Roberto Vacca, ingegnere, scrittore, divulgatore scientifico; Maria Francesca Tiepolo, paleografa; Domenico de Simone, politico; Edoardo Vesentini, matematico, politico; Clint Eastwood, attore, regista, produttore; Karl Ferrari, politico; Fulvio Mosca, ex calciatore; Aldo Vianello, poeta; Paolo Vittori, ex cestista, allenatore; Italo Cucci, giornalista, scrittore; Maria Gioia Tavoni, bibliografa; Emilio Anselmi, scultore; Adriano Amidei Migliano, attore, giornalista; Franco Pezzullo, ex calciatore; Dino Zandegù, ex ciclista, dirigente; Piero Pasini, allenatore pallacanestro; Vincenzo Bottan, ex cestista; David Mills, avvocato; Guido Bolaffi, giornalista, sociologo.

Inoltre, compiono gli anni: Barbara Spinelli, giornalista, scrittrice; Gabriella Squillante, ballerina, attrice tv; Alberto Beretta Anguissola, critico letterario; Osvalda Trupia, politica; Michele Tucci, politico; Tom Berenger, attore; Massimo Colomban, imprenditore; Gerardo Scala, attore; Gilda (Rosangela Scalabrino), cantante; Chiara Beria di Argentine, giornalista; Leonello Brandolini d’Adda, editore; Mara Colla, politica; Carlo Guasti, ex calciatore; Carlo Malinconico, giurista, ex sottosegretario; Edoardo Ronchi, politico, accademico; Fabio Concato, cantautore; Giustino Paris, ex calciatore; Fabrizio Costa, regista; Giuseppe Bosetti, allenatore pallavolo; Melania de Nichilo Rizzoli, medica, scrittrice, politica; Antiniska Nemour, attrice; Domenico (Mimmo) Lucano, politico; Marco Albarello, ex fondista, allenatore; Giampaolo Azzoni, giurista, filosofo; Francesco de Luca, avvocato, politico; Claudio Cusmano, musicista; Stefano Rebonato, ex calciatore.

Poi, compleanno di: Massimiliano Buzzanca, attore; Claudio de Cecco, pilota rally; Edoardo Nordio, attore, doppiatore; Viktor Orban, premier Ungheria; Elena Belci, pattinatrice; Giacomo Modica, ex calciatore, allenatore; Pasquale Sollo, politico; Gigi Finizio, cantante, compositore; Brooke Shields, attrice, modella; Lucia Traversa, ex schermitrice; Sandrine Bonnaire, attrice; Roberto Brunetti, attore; Giancarlo Olivares, disegnatore; Roberto Osimani, giocatore e allenatore calcio a 5; Marco Braico, scrittore; Paolo Corazzon, meteorologo, personaggio tv; Simone Pianigiani, allenatore pallacanestro; Paolo Sorrentino, regista, sceneggiatore, scrittore; Vilma Moronese, politica; Davide Mattiello, politico; Luca Rasca, pianista; Adriana Volpe, conduttrice tv, attrice, modella; Giulio Falcone, ex calciatore; Claudio Bellucci, ex calciatore, allenatore.

Festeggiano il compleanno anche: Loris del Nevo, ex calciatore, allenatore; Guido Lombardi, regista, sceneggiatore; Alex Calderoni, ex calciatore; Colin Farrell, attore; Emanuele Inglese, dj; Paolo Messa, manager; Domenico Fioravanti, nuotatore; Nicola Formichetti, stilista, direttore artistico; Luigi Sabadini, giornalista; Francesco Zicchieri, politico; Jean-François Gillet, calciatore; Patricia Vezzuli, attrice; Giuliana Atepi, attrice, doppiatrice; Armin Helfer, hockeista; Daniele Bonera, calciatore; Matteo Brancaleoni, cantante, attore, giornalista; Carlo Raffaele Trezzi, calciatore; Francesco Zizzari, calciatore; Cima (Marco Ciminieri), ballerino; Thomas Leoncini, giornalista, scrittore; Ayrton Badovini, pilota moto; Diego Grillo, cestista; Giovanni Tomassini, cestista; Claudio Innocenzi, pallanotista; Gianmarco Moschin, taekwondoka; Paul Biligha, cestista; Carlot-ta (Carlotta Sillano), cantautrice, pianista; Silvia Guidi, calciatrice; Davide Martinelli, ciclista; Arianna Rocca, ex ginnasta; Alberto Agostini, pallanotista; Luca Vencato, cestista; Sveva Gerecini, multiplista; Simone Scuffet, calciatore; Benedetta Morabito, ex cestista; Giorgia Paolocci, cestista; Carolina Visca, giavellottista; Niccolò Calvagna, attore.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Fabrizio Diana)