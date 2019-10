Buon compleanno Romina Power, Sting, Francesca Dellera…

…Cesare Maestri, Tullio Pericoli, Roberto Herlitzka, Nicola Tranfaglia, Sandro Magister, Antonio Di Pietro, Giuliano Molossi, Massimo Gramellini, Stefano Intini, Stefano Rusconi, Renato Turano, Gianpaolo Dozzo, Francesco Molinari, Luca Abete, Adelmo Togliani, Stefano Lucchini, Matteo Branciamore, Chiara Bellei…

Oggi 2 ottobre compiono gli anni: Luigi Massignan, psichiatra; Cesare Maestri, alpinista, scrittore, partigiano; Gino Stefani, semiologo, musicista, musicologo; Enzo Facciolo, fumettista, disegnatore; Gianluigi Stefanini, ex calciatore; Giuseppe Putzolu, politico; Ferdinando Salleo, diplomatico, economista, scrittore; Tullio Pericoli, pittore, disegnatore; Roberto Herlitzka, attore; Nicola Tranfaglia, storico; Antonio Curreri, allenatore calcio; Silvio Ramat, poeta, saggista; Nanni Galli, pilota auto; Josè Todaro, tenore; Paola Cavigliasso, politica; Elio Sicari, ex atleta; Renato Turano, imprenditore, politico; Luigi Alberto Colajanni, politico, scultore; Sandro Magister, giornalista; Ennio Fiaschi, ex calciatore; Oreste Vigorito, imprenditore, dirigente sportivo; Franco Narducci, politico; Angelo Bondi, allenatore pallacanestro; Pietro Algeri, ex ciclista, dirigente; Antonio Di Pietro, politico; Margherita Cogo, politica; Claudio Fragasso, regista, sceneggiatore, produttore; Oliviero Lacagnina, compositore.

Compleanno anche di: Romina Power, cantante, attrice; Giorgio Sacchetti, storico; Giuseppe Bressani, ex calciatore; Roberto Bettin, ex arbitro di calcio; Gianfranco degli Schiavi, ex calciatore, allenatore; Italo Rota, architetto; Stefano Verdino, critico letterario; Giampaolo Dozzo, politico; Sergio Eberini, ex calciatore, allenatore; Sting (Gordon Matthew Thomas Sumner), cantautore; Giuliano Molossi, giornalista; Nino Romeo, drammaturgo, regista, attore; Renzo Mazzarri, apneista; Tullio Ferro, compositore, chitarrista; Maurizio Venturi, ex calciatore, allenatore; Enrico Baiano, clavicembalista; Fabio Colombo, ex cestista; Massimo Gramellini, giornalista, scrittore, conduttore tv; Diego Sozzani, politico; Ferruccio Mariani, ex calciatore, allenatore; Stefano Ordini, pianista, compositore, polistrumentista; Roberto Alboni, politico; Massimo Bergami, accademico; Ciro Fanelli, vescovo; Maurizio Geri, chitarrista, compositore, cantante; Francesco Molinari, politico.

Poi, compleanno di:Francesca Dellera, attrice; Giancarlo Kalabrugovic, cabarettista, comico; Nicola Raffaele di Matteo, editore; Paolo Martella, cantante; Vittorio Benedetti, attore; Andrea Brignoli, ex cestista, allenatore; Roger A. Fratter, regista, sceneggiatore; Stefano Intini, fumettista; Stefano Rusconi, ex cestista, allenatore; Giovanni Trillini, ex calciatore, allenatore; Stylophonic (Stefano Fontana), dj; Matteo Marani, giornalista; Marco Nuti, pallavolista; Massimo Cunegatti, hockeista; Michele Gamba, atleta; Luca Abete, personaggio tv; Giovanni Davide Maderna, regista; Matteo Rubin, pilota moto; Gaetano Partipilo, sassofonista; Gianluca Falsini, ex calciatore, allenatore; Olivia Magnani, attrice; Michele Marcolini, ex calciatore, allenatore; Adelmo Togliani, attore, regista, sceneggiatore; Raffaella Cavalli, cantante; Inoki (Fabiano Ballarin), rapper, discografico; Luca della Bitta, politico; Stefano Lucchini, ex calciatore, allenatore; Massimiliano Mazzucchi, tuffatore; Angelo Antonazzo, ex calciatore, dirigente; Federica Manzon, scrittrice; Lucas Preti, arrampicatore, regista.

Infine, compleanno di: Laura Zacchilli, ex ginnasta; Marion Bartoli, ex tennista; Riccardo Bertagnon, ex giocatore di baseball; Alessandro Moro, ex calciatore; Giulia Agostinetto, pallavolista; Antonino Parrinello, ciclista; Gabriele Patriarca, attore, doppiatore; Rachele Baldi, calciatrice; Chiara Bellei, pallavolista; Simone Grosso, pallanotista; Stefano Guerrato, pallanotista; Alessandro Miressi, nuotatore; Rocco Giusti, attore.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Francesca Dellera)