Buon compleanno Rosanna Vaudetti,  Simona Marchini…

…Franca Pilla Ciampi, Lorenzo Buffon, Francesco Sabatini, Adriano Reginato, Donatella Duranti, Béatrice Dalle, Alberto Tomba, Elisa, Paolo Giordano, Karim Benzema, Daniel Hackett, Matias Gallo Cassarino, Mattia Ward, Riccardo Improta, Michele Bravi…

Oggi 19 dicembre compiono gli anni: Franca Pilla Ciampi, vedova ex presidente; Giuseppe Cavagnero, ex calciatore; Renato Traiola, ex pallanotista; Giovanni Zamperlini, ex calciatore; Lorenzo Buffon, ex calciatore, portiere Milan, Genoa, Inter, Fiorentina; Francesco Sabatini, linguista, filologo, autore dizionario, ex presidente Crusca; Antonio Mazzone, politico; Adriano Reginato, ex calciatore, portiere Torino, Vicenza, Cagliari; Rosanna Vaudetti, annunciatrice, conduttrice tv; Daria Minucci, politica; Simona Marchini, attrice, conduttrice tv, regista; Bruno Tinti, ex magistrato, giornalista, scrittore; Francesco Fontana, ex hockeista, dirigente.

Inoltre, compiono gli anni: Gianmario Pellizzari, politico; Roberto Vannozzi, tiratore; Giuseppe Valentino, politico; Ettore Liguori, politico, imprenditore; Tino Pietrogiovanna, ex sciatore, allenatore; Stenio Solinas, giornalista, saggista; Gianfranco Conte, imprenditore, politico; Giorgio Gandini, politico; Giuliano Manfredi, ex calciatore; Ornella Rizzo, tiratrice; Mariza Antonietta Bafile, politica; Gianluca Bocchi, filosofo; Ruggero Casari, ex calciatore, allenatore; Giuseppe Tirotto, scrittore, poeta; Gianni de Berardinis, dj, discografico; Federico Sanguineti, professore universitario; Bruno Alicata, politico; Claudio de Miro, ex tuffatore; Michele Giardiello, politico; Bruno Bilotta, attore; Geremia di Costanzo, Taekwondo athlete; Donatella Duranti, politica; Marco Guadagno, attore, doppiatore, regista teatro; Walter Argentin, judoka; Il Generale (Stefano Bettini), cantante; Giovanni Boncoddo, attore, regista.

Ancora, compiono gli anni: Fausto Salsano, ex calciatore Sampdoria, Roma, allenatore; Angelo Baiguini, conduttore radio; Béatrice Dalle, attrice; Stefano Valli, doppiatore; Pippo Matino, bassista; Alberto Tomba, ex sciatore, attore; Andrea Bottazzi, ex calciatore, dirigente; Ago Panini, regista, musicista, pubblicitario; Giuseppe Clemente, cantante; Claudio Clementi, ex calciatore, allenatore; Antonio Rossi, ex canoista, politico; Florinda e Lucilla Andreucci, ex atlete; Renato Buso, ex calciatore Juventus, Sampdoria, Fiorentina, Napoli, Lazio, Cagliari; Sossio Aruta, calciatore; Giuseppa Finocchiaro, calciatrice; Technoboy (Cristiano Giusberti), dj; Gianluca Costantini, artista, editore; Elodie Treccani, attrice; Fabio Vittorini, critico letterario; Cristina Canziani, pianista.

Infine, festeggiano il compleanno: Isabella Cecchi, attrice; Jerico Biagiotti, musicista; Wender (Vincenzo Giannatiempo), dj, conduttore radio; Matteo Beltrami, direttore d’orchestra; Fabio di Sauro, ex calciatore; Elisa (Toffoli), cantautrice, polistrumentista; Emanuele Blandamura, pugile; Paolo Giordano, scrittore; Valentina Marocchi, ex tuffatrice; Andrea Baldini, schermidore; Cristina Cavalli, ex ginnasta; Karim Benzema, calciatore Real Madrid; Daniel Hackett, cestista; Matias Gallo Cassarino, thaiboxer; Mattia Ward, doppiatore; Riccardo Improta, calciatore; Michele Bravi, cantante; Maria Grazia Balbi, calciatrice; Bianca del Balzo, pallamanista; Alex Insam, saltatore con sci.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Simona Marchini)