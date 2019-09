Buon compleanno Salvatore Accardo, Alice, Andrea della Valle…

…Walter Tocci, Marco Follini, Lionello Marco Pagnoncelli, Luigi de Canio, Chiara Salerno, Matteo Marzotto, Archimede Morleo, Giulia Elettra Gorietti, Filippo Carini, Lorenzo Gallosti, Giulia Gorlero, Regina Baresi, Valerio Grazini, Cristiano Piccini, Lavinia Marongiu…

Oggi 26 settembre compiono gli anni: Amasi Damiani, regista, scrittore, sceneggiatore; Ugo Liberatore, regista, sceneggiatore; Domenico Ceravolo, politico; Ugo Vanni, accademico, teologo; Antonio Seffusatti, ex calciatore; Franco Cavallo, velista; Giacomo Manzoni, compositore, critico musicale, saggista; Vincenzo Vitiello, filosofo; Walter Martin, ex ciclista e ciclocrossista; Umberto Buonfrate, ex calciatore, allenatore; Salvatore Accardo, violinista; Enrico Massignan, ex ciclista; Renato Queirolo, fumettista; Tito Barbini, scrittore, politico; Costantino Conti, ex ciclista; Farida (Concetta Gangi), cantante; Gabriele Andena, ex calciatore.

Inoltre, compiono gli anni: Vittorio Cappelli, storico, scrittore; Marcello Lazzati, avvocato, politico; Ambrogio Bona, rugbista, allenatore, dirigente; Paolo Corallini, arti marziali; Fernando Filograna, vescovo; Domenico Laforenza, informatico; Paolo Martinelli, ingegnere; Walter Tocci, politico; Lionello Marco Pagnoncelli, politico; Alice (Carla Bissi), cantautrice; Marco Follini, politico, giornalista; Ezio Locatelli, politico; Giorgio Locuratolo, attore, doppiatore; Antonio Logozzo, ex calciatore, allenatore; Mauro Sandreani, ex calciatore, allenatore; Giorgio Villa, pilota motonautica e di rally; Paolo Montesperelli, sociologo; Carlo Rossi, attore, regista; Antonio Nunziante, pittore; Carla Tozzi, ex atleta; Giancarlo Bardelli, ex calciatore; Luigi de Canio, ex calciatore, allenatore; Roberto Forza, direttore fotografia; Chiara Salerno, attrice, doppiatrice; Igort (Igor Tuveri), fumettista, regista, romanziere; Alessandro Banfi, giornalista; Gioacchino Bonsignore, giornalista.

Poi, compleanno di: Antonio Cornacchione, attore, comico; Graziano Romani, cantautore; Stefano Leoni, ambientalista; Sergio Maltagliati, compositore, programmatore, artista; Monica Mondardini, dirigente d’azienda; Ario Costa, ex cestista, dirigente; Franco Ricciardiello, scrittore; Emilio Catellani, fumettista; Gianpaolo Spagnulo, ex calciatore, allenatore; Andrea Biondi, ex pallanotista, dirigente; Andrea della Valle, imprenditore, dirigente sportivo; Claudio Paglieri, scrittore, giornalista; Giuseppe Alberga, ex calciatore, allenatore; Andrea d’Alpaos, pianista, compositore, direttore di coro; Rodolfo Frascoli, designer, progettista; Matteo Marzotto, imprenditore, manager; Massimo Quattrini, ex calciatore a 5, allenatore; Lucia Borsellino, politica; Paolo di Sabatino, pianista, compositore, scrittore; Ignazio Oliva, attore.

Compleanno anche di: Daniele Bargellini, ex calciatore, ex calciatore a 5, allenatore, dirigente; Piergiorgio de Felice, nuotatore; Alessio Lega, cantautore, anarchico; Matteo Panichi, ex cestista, preparatore atletico; Donata Bugatta, ex judoka; Ferdinando Vicari, atleta; Francesca d’Oriano, ex tuffatrice; Francesca Senette, giornalista, showgirl, conduttrice tv; Valeria Sudano, politica; Christian Amoroso, ex calciatore, allenatore; Adriano Braidotti, attore, regista; Yuri Buzzi, attore; Tiziano Polenghi, ex calciatore, allenatore; Valerio Amoroso, cestista; Lorenzo Galluzzi, biologo; Cristina Odasso, attrice; Enrico Tamburini, autore e conduttore tv; Barty Colucci, conduttore tv e radio, attore; Ludovico Fremont, attore; Simon Picone, rugbista.

Infine, compleanno di: Chiara Tortorella, attrice, conduttrice radio e tv; Nicola Maria Manzione, arbitro calcio a 5; Archimede Morleo, calciatore; Jacopo Cancellieri, hockeista; Fabio Cerutti, atleta; Gloria Frizza, calciatrice; Walter Bormolini, sciatore; Richard Vuillermoz, ex fondista; Giulia Elettra Gorietti, attrice; Sara Massarelli, calciatrice; Filippo Carini, calciatore; Lorenzo Gallosti, pallavolista; Giulia Gorlero, pallanotista; Regina Baresi, calciatrice; Valerio Grazini, tiratore; Cristiano Piccini, calciatore; Lamont Marcell Jacobs, atleta; Lavinia Marongiu, ex ginnasta.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Alice)