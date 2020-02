Buon compleanno Sandie Shaw, Matteo Ciofani…

…Giorgio Torelli, Giuseppe Chiaravalloti, Nevio Varglien, Mario Brugnera, Filippo Bubbico, Recep Tayyip Erdogan, Michel Houellebecq, Lirio Abbate, Syria, Fernando Llorente, Eleonora Cimbro…

Oggi 26 febbraio compiono gli anni: Giorgio Torelli, giornalista, scrittore; Nicola Molè, politico; Claudio Beorchia, politico; Vito Annicchiarico, attore (Roma città aperta); Giuseppe Chiaravalloti, magistrato, politico; Sergio Bazzini, regista, sceneggiatore; Nevio Varglien, ex calciatore; Alberto Valsecchi, ex calciatore Varese, Padova; Danilo Sarugia, giornalista; Alberto Mari, ex calciatore Lazio, allenatore; Umberto Piersanti, poeta; Carla Maria Puccini, conduttrice tv, attrice; Mario Cresci, fotografo; Dante Ferretti, scenografo; Mario Brugnera, ex calciatore Cagliari; Antonio Cripezzi, cantante, tastierista.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Giulio Costantini, hockeista; Enzo Gallo, produttore cinema; Sandie Shaw, cantante; Giusto Lo Piparo, attore, umorista, sceneggiatore; Silvano Gelli, ex calciatore Spal, Ternana, Vicenza; Mario Baudino, giornalista, saggista, poeta; Pietro Caracciolo, scrittore, storico; Biagio Propato, poeta; Dino Porrini, ex ciclista; Filippo Bubbico, politico, architetto; Recep Tayyip Erdogan, presidente turco; Lorenzo Frison, ex calciatore Palermo, allenatore; Gianni Mauro, attore, cantautore, scrittore; Gaspare Polizzi, storico; Giorgio Cocilovo, chitarrista, arrangiatore, compositore; Michel Houellebecq, scrittore, poeta, saggista; Marco Beasley, tenore, attore, musicologo; Massimo Nicolucci, politico; Antonello Zappadu, fotoreporter; Alessandro Zaninelli, ex calciatore, allenatore.

Compiono gli anni anche: Corrado Ariaudo, imprenditore; Gabriele Frigato, politico; Elmar Pichler Rolle, politico, giornalista; Maurizio Biondi, ex cestista; Simone Santoiemma, militare; Andrea Nurcis, pittore, scultore; Roberta Cardarelli, giornalista; Giuseppe Porzio, ex pallanotista, allenatore; Daniele Vicari, regista, sceneggiatore; Nicola Gennaro, architetto; Gaudenzio Godioz, ex fondista; Lirio Abbate, giornalista; Pierluigi Bresciani, ex hockeista, allenatore; Stefano Fattori, ex calciatore Verona, Torino, dirigente; Samantha Ceroni, ex calciatrice, allenatrice; Chiara Muti, attrice; Maurizio Checcucci, ex atleta; Luca Urbani, musicista; Giulia Albanese, storica; Gianluca Cestaro, fumettista; Raul Cestaro, fumettista; Stefano Donno, critico letterario, scrittore; Elena de’ Grimani, fumettista; Deborah Gelisio, tiratrice.

Infine, festeggiano il compleanno: Stefano d’Aste, pilota auto; Syria (Cecilia Cipressi), cantante; Eleonora Cimbro, politica; Livio Beshir, attore, conduttore e autore tv; Piero Dread (Pietro Comite), cantante, musicista; Alessandro Fabbro, calciatore; Fernando Llorente, calciatore; Francesco Casisa, attore; Pia Carmen Lionetti, arciera; Margherita Magnani, atleta; Francesco Stanco, calciatore; Federico Cimini, cantautore; Matteo Ciofani, calciatore; Giada di Camillo, calciatrice; Luca Catellani, pallavolista; Emanuela di Crosta (Emanuela Rei), attrice; Elisabetta Priante, giocatrice di squash; Giuseppe Vicino, canottiere; Tommaso Arrigoni, calciatore; Giulia Angelina, pallavolista; Ludovica Martino, attrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Sandie Shaw)