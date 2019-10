Buon compleanno Sara de Angelis, Giampaolo Pansa, Weah…

…Walter Mazzarri, Mirko Vucinic, Milly Carlucci, Stefano Dionisi, Jimmy Carter, Carlo Sassi, Glauco Mauri, Sylvano Bussotti, Julie Andrews, Claudio Fracassi, Jean-Jacques Annaud, Adriano Tilgher, Marco Tullio Giordana, Samuele Bersani, Daniele Bossari, Gaby Mudingayi, Massimo Brutti, Giulio Santagata, Ulisse di Giacomo, Ernesto Preziosi, Paolo Scarpa Bonazza Buora, Patrizia Manassero, Gianluca Nani, Valentina Persia, Paolo Parentela, Alia Guagni, Fabrizio de Flaviis, Gianluca Floriddia, Letizia Camera, Emanuel Rieder, Lisa Fissneider…

Oggi, 1° ottobre, compiono gli anni: Sara de Angelis, manager; Mario Sassano, politico; Jimmy Carter, ex presidente Usa; Carlo Sassi, giornalista televisivo (Domenica sportiva); Glauco Mauri, attore; Sylvano Bussotti, compositore; Julie Andrews, attrice; Giampaolo Pansa, giornalista; Claudio Fracassi, giornalista; Jean-Jacques Annaud, regista; Adriano Tilgher, politico; Marco Tullio Giordana, regista; Milly Carlucci, conduttrice televisiva; Walter Mazzarri, ex calciatore, allenatore; Stefano Dionisi, attore; Samuele Bersani, cantautore; Daniele Bossari, conduttore televisivo; Gaby Mudingayi, calciatore; Mirko Vucinic, calciatore.

Inoltre compiono gli anni: Giovanni Bodini, ex calciatore; Antonio Nuciari, ex calciatore; Giuseppe Zurlo, politico; Angelo Ruffinoni, ex calciatore; Alvaro Biagini, ex calciatore, allenatore; Giuliano Bernardelle, ex ciclista; Guido Pollice, politico; Rosella Cicognani, ex ginnasta; Umberto Melloni, ex calciatore; Vincenzo Meco, ex ciclista; Mario Mancini, filologo, storico; Giuseppe Bertello, cardinale, arcivescovo; Maria Chiara Acciarini, politica; Massimo Brutti, politico; Gianni del Buono, ex atleta; Alberto di Pisa, magistrato; Marcello Alfio Buscemi, francescano, presbitero, biblista; Gianni dall’Aglio, batterista, percussionista; Adriano Teso, imprenditore, politico; Tony Pagliuca, musicista; Massimo Buscemi, attore; Davide Croff, dirigente d’azienda, banchiere, dirigente pubblico.

Compleanno anche di: Antonio Attili, politico; Giulio Santagata, politico; Ulisse di Giacomo, politico; Leano Morelli, cantautore; Maurizio Maggiani, giornalista, scrittore; Michele del Gaudio, magistrato, politico; Vittorio Munari, rugbista, allenatore, dirigente; Wanda Sandon, ex cestista; Ettore Donati, ex calciatore, allenatore; Ernesto Preziosi, politico; Rosellina Salemi, scrittrice, giornalista; Massimo Ostillio, giornalista, politico; Giorgio Roselli, ex calciatore, allenatore; Paolo Scarpa Bonazza Buora, imprenditore, politico; Francesco Maria Licheri, ingegnere, politico; Donato Iacovone, manager, docente, saggista; Paolo Giovannelli, ex calciatore, allenatore; Andrea Kerbaker, scrittore; Patrizia Manassero, politica; Nicola Coppola, ex calciatore, allenatore; Gianluca Nani, dirigente sportivo.

Poi compiono gli anni: Donatella Bianchi, giornalista, scrittrice, conduttrice tv; Vincenzo Morgante, giornalista; Marco Preve, giornalista; Massimiliano Caputi, arbitro di pallanuoto; Paolo Lucchi, politico; Elisabetta Zamparutti, politica; Oscar Colucci, giocatore di curling; Andrea Gardini, ex pallavolista, allenatore; Claudio Nardi, pallavolista; Maria Laura Rondanini, attrice; Donato Avenia, ex cestista, allenatore; George Weah, ex calciatore, politico; Pino Marino, cantautore; Davide Oldani, cuoco, personaggio tv; Paolo Dondarini, ex arbitro di calcio; Stefano Frassetto, fumettista, illustratore; Giovanni Bosi, ex calciatore, allenatore; Giordano Gambogi, cantante, musicista, compositore; Alessandro Ducoli, cantautore; Valentina Persia, comica, attrice, ballerina; Arturo Vittori, architetto, designer.

Infine, festeggiano il compleanno: El Presidente (Francesco Cellamaro), rapper, beatmaker; Deco (Elisabetta Decontardi), fumettista; Michele Scapicchi, ex calciatore, allenatore; Virginio Zedde, fantino; Christian Corona, giocatore di curling; Eleonora Gaggioli, attrice tv; Fabio Grossi, ballerino; Elena Lietti, attrice; Vito Palmieri, regista; Senit (Zadik Zadik), cantante; Lorenzo Kamel, storico; Marko Stanojevic, rugbista; Antonio Narciso, calciatore; Massimo La Rosa, maestro di scherma, dirigente; Paolo Parentela, politico; Valentina de Luca, calciatrice; Luca Micheletti, attore, regista, drammaturgo; Vincenzo Tamburo, pallavolista; Alia Guagni, calciatrice; Fabrizio de Flaviis, attore, doppiatore; Federica Russo, calciatrice; Gianluca Floriddia, calciatore a 5; Letizia Camera, pallavolista; Jacopo Balanzoni, cestista; Emanuel Rieder, slittinista; Lisa Fissneider, nuotatrice; Daniele Corsa, atleta; Mattia Vitale, calciatore.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Giampaolo Pansa)