Buon compleanno Savino Pezzotta, Marco Mengoni…

…Alberto Quadrio Curzio, Hanna Schygulla, Jairzinho, Sissy Spacek, Antonio d’Alì, Vito Vattuone, Ingrid Betancourt, Cristel Carrisi, Moreno Moser, Mattia Placidi, Chiara Ianni, Elena Vestito, Andrea Basile, Samantha Zandomenichi, Ogenyi Onazi…

Oggi 25 dicembre compiono gli anni tra gli altri: Marcello del Bello, ex tennista; Ubaldo Pugnaloni, ex ciclista; Emilio Raffaele Papa, storico, avvocato; Luca Brandolini, vescovo; Angelo Rossi, politico; Ernesto Brunetta, storico, scrittore; Umberto Gandini, traduttore, giornalista, scrittore; Alberto Quadrio Curzio, economista; Nicola de Buono, attore; Natalina Sanguinetti, schermitrice; Paolo Rizzatto, architetto; Wilson Fittipaldi, pilota formula 1; Savino Pezzotta, sindacalista, politico; Hanna Schygulla, attrice; Simona Colarizi, attrice; Ezio Damolin, ex combinatista nordico, ex saltatore con sci; Jairzinho, ex calciatore; Aldo Biasi, pubblicitario; Osvaldo Bargero, montatore; Dimitri Landeschi, scrittore, saggista; Andrea Nencini, ex pallavolista; Antonio Pettinari, politico; Sissy Spacek, attrice; Franco Perruquet, bobbista; Eugenio Alberti, cantante; Antonio d’Alì, politico.

Inoltre, compiono gli anni: Valentino Leonarduzzi, ex calciatore Udinese, Fiorentina, Vicenza, Triestina, allenatore; Massimo Meola, ex calciatore, allenatore; Stefano Vicario, regista tv; Valentino Renzi, dirigente sportivo, ex presidente lega basket; Roberto Salerno, politico; Tullio Fanelli, politico; Claudio Bardini, allenatore pallacanestro; Luciano Caveri, giornalista, politico, ex presidente Val d’Aosta; Antonio Colli, giocatore di curling, ex hockeista; Vito Vattuone, politico; Andrea Fogli, disegnatore, scultore; Tiziana Lauri, ballerina; Ingrid Betancourt, politica colombiana, sequestrata per sei anni dalle Farc; Ezio Moroni, ex ciclista.

Infine, festeggiano il compleanno: Luigi Pepe, giornalista; Guido Baragli, pittore; Giacomo Zatti, ex cestista; Alberto Giuliani, allenatore pallavolo; Flavio Pirini, cantautore; Mauro Picotto, disc jockey, musicista; Massimo Palombella, presbitero, direttore di coro; Marco Alessandrini, avvocato, politico; Ketty La Torre, ex pattinatrice; Sergio Altamura, chitarrista; Matteo Vicino, regista; Cristina Chiuso, nuotatrice, giornalista; Davide Carrera, apneista; Fabio Alteri, calciatore; Marco Castellani, bassista; Domenico Distilo, regista; Gué Pequeno (Cosimo Fini), rapper, discografico; Yuri Floriani, atleta; Alessio Fiore, pallavolista; Fabiana Mollica, bobbista; Cristèl Carrisi, cantautrice, figlia di Albano e Romina; Vincenzo Gianneo, calciatore; Deborah Scanzio, sciatrice freestyle; Marco Mengoni, cantautore; Moreno Moser, ciclista; Mattia Placidi, tuffatore; Chiara Ianni, ginnasta; Ogenyi Onazi, calciatore ex Lazio; Elena Vestito, calciatrice; Andrea Basile, calciatore a 5; Samantha Zandomenichi, calciatrice; Caterina Bargi, calciatrice; Olbis Futo André, cestista; Giorgia Morera, ginnasta.

