Buon compleanno Sergio Chiamparino, Oscar Giannino, Franco Superchi…

Oggi 1° settembre compiono gli anni: Franco Fracassi, giornalista; Mirko Rubeca, informatico; Ferrero Tossio, ex calciatore; Alberto Carisch, discografico, editore, paroliere; Franco Franchi, ex ciclista; Franco Magri, ex calciatore; Roberto Malquori, artista; Michele Rosa, pittore; Giovanni Visintin, ex calciatore, allenatore; Alberto Monticone, politico, storico; Paolo Sardi, cardinale, arcivescovo; Baldassarre Lauria, politico, chirurgo; Giancarlo Bargoni, pittore; Osvaldo Riva, ex calciatore; Ruggero Franceschini, arcivescovo; Franco Bitossi, ex ciclista; Antonio Corazzin, politico; Benito Savo, politico; Francesco Palladino, giornalista, saggista; Piero Bianucci, giornalista, scrittore; Dante Meschiari, cantautore; Franco Superchi, ex calciatore; Mariella Zanetti, regista sceneggiatrice; Egidio Salvi, ex calciatore, allenatore; Tullio Dobner, traduttore; Galileo Guidi, medico, politico; Aldo Smolizza, sindacalista; Raffaele de Giorgi, accademico, sociologo, filosofo; Luigi Giacco, politico; Sergio Chiamparino, politico; Andrea Bruno Mazzocato, arcivescovo; Lio Scheggi, politico.

Inoltre compiono gli anni: Maria Billeri, soprano; Daniela Valentini, politica; Carla Brait, attrice, ballerina, showgirl; Oscar Cantoni, vescovo; Fabrizio della Fiori, ex cestista; Cataldo Salerno, psicologo, politico; Rodolfo Bianchi, attore, doppiatore, dialoghista; Antonio di Donna, vescovo; Claudio Micheloni, politico; Gian Carlo Sangalli, politico; Massimiliano Troiani, fotografo, regista; Mini Molly (Gianna Vitale), cantante; Fabrizio Palenzona, dirigente d’azienda, banchiere, politico; Giorgio Fossa, imprenditore; Remo Sernagiotto, imprenditore, politico; Enzo Verrengia, giornalista, scrittore; Luca de Biase, giornalista, scrittore; Giacinto Franceschini, ex arbitro di calcio; Mussi Bollini (Maria Bollini Lucisano), autrice e produttrice tv; Roberto Romei, ex calciatore; Elisabetta Belloni, diplomatica; Elisabetta Erba, geologa, palentologa.

Compleanno anche di: Vincenzo Oliva, politico; Luciano Barra Caracciolo, giurista, magistrato, politico; Lorenzo Ghielmi, organista, clavicembalista, compositore; Sergio Barlozzi, batterista; Erriquez (Enrico Greppi), cantante, chitarrista; Daniela Piolini, illustratrice; Silvia Ranalli, soprano; Salvatore Campilongo, ex calciatore, allenatore, dirigente; Oscar Giannino, giornalista, politico; Massimo Polledri, politico; Andrea Balestri, attore, cantante; Marco Sabiu, pianista, direttore d’orchestra, arrangiatore; Ana Kapor, pittrice; Andrea Pallanch, ex calciatore, allenatore; Fabio Vullo, ex pallavolista; Andrea Ferrigato, ex ciclista; Francesco Munzi, regista, sceneggiatore; Rossano Palù, dj, musicista; David Calabria, ex calciatore a 5, allenatore; Gaetano Vasari, ex calciatore; Francesco Vezzoli, artista; Margherita Parini, snowboarder; Mirko Cudini, ex calciatore, allenatore; Paola de Micheli, politica, imprenditrice; Aniello Parisi, ex calciatore, allenatore; Alberto Savino, ex calciatore, allenatore; Maxi B (Maximiliano Bonifazzi), rapper.

Infine, festeggiano il compleanno: Vittorio Sodano, truccatore; Dario Pieri, ex ciclista; Ivano Brugnetti, ex atleta; Stefano Donagrandi, ex pattinatore; Simona Rinieri, pallavolista; Luigi Giandomenico, ex calciatore, allenatore; Fabio Morici, attore; Massimiliano Vieri, ex calciatore, allenatore; Margherita Granbassi, ex schermitrice, conduttrice tv; Alessandro Bencaster, cestista; Alessandro Noselli, calciatore; Giovanni Rugolo, cestista; Viviana Schiavi, calciatrice; Riccardo Riccò, ex ciclista; Federico Piovaccari, calciatore; Michelle Carpente, attrice, conduttrice tv; Nicola Natali, cestista; Ivan Castrogiovanni, calciatore a 5; Jacopo Sarno, attore, doppiatore, cantante; Giacomo Bini, pallanotista; Francesco Manuel Bongiorno, ex ciclista; Federico Pellegrino, fondista; Luca de Aliprandini, sciatore; Cristiano Biraghi, calciatore; Federico Barba, calciatore; Oliviero Troia, ciclista.

