Buon compleanno Simona Salvi, Giacomo Losi, Giancarlo Galan…

…Lino Chillotti, Felice Contu, Liliana Segre, Guido Clericetti, Marina Morgan, Josè Feliciano, Luigi Ciotti, Mario Baldassarri, Jim Hines, Sergio Santarini, Umberto Ambrosoli, Viviana Beccalossi, Marco Chiudinelli, Matteo Mosterts, Elio Verde, Davide Bresadola, Alberto Cossentino, Nicola Sansone, Lorenzo Giustino, Ruggero Pasquarelli, Matteo Corazzi…

Oggi 10 settembre compiono gli anni: Simona Salvi, giornalista; Lino Chillotti, artista; Giuseppe Carissimi, ex calciatore; Felice Contu, notaio, politico; Liliana Segre, senatrice, reduce dall’olocausto; Auro Enzo Basiliani, ex calciatore; Ernesto Gastaldi, regista, sceneggiatore, scrittore; Alfio Finocchiaro, magistrato; Giacomo Losi, ex calciatore, allenatore; Remo Morelli, ex calciatore, medico; Franco Brocani, pittore, regista, sceneggiatore; Guido Clericetti, scrittore, disegnatore, autore tv; Giorgio Veneri, ex calciatore, allenatore; Nicola Ciccolo, ex calciatore, allenatore; Alessandro Minuto Rizzo, diplomatico; Rino Rado, ex calciatore.

Inoltre, compiono gli anni: Marina Morgan (Marina Meucci), annunciatrice e conduttrice tv, attrice; Adamo Puccini, ex calciatore, allenatore, dirigente; Pietro Baisi, ex calciatore; Luigi Ciotti, presbitero; Josè Feliciano, cantante, chitarrista, compositore; Mario Baldassarri, economista, docente, politico; Jim Hines, ex atleta, ex giocatore di football americano; Carmelo Pagano, cantante, compositore; Adriano Guarnieri, compositore; Sergio Santarini, ex calciatore, allenatore; Piero Fraccapani, ex calciatore; Paolo Pombeni, storico, politologo, editorialista; Fortunato Loddi, ex calciatore; Eduardo Bruno, politico; Paolo Gracis, ex cestista; Marco Ferrari, giornalista, scrittore, autore tv; Bruno Giacomelli, pilota auto.

Compleanno anche di: Gualberto Alvino, filologo, critico letterario, scrittore; Enrico Cannata, ex calciatore; Francesco La Vecchia, direttore d’orchestra; Alessandra Giudici, politica; Emanuela Baio Dossi, giornalista, politica; Giancarlo Galan, politico; Giuseppe Giudice, vescovo; Massimo Logli, politico; Valeria Alinovi, giornalista, scrittrice; Alberto Melis, giornalista, scrittore; Raffaele Manica, saggista, critico letterario; Gabriele Romagnoli, giornalista, scrittore; Angela Gargano, atleta; Roberto Gaggioli, ex ciclista, ex ciclocrossista, dirigente; Saverio Ruperto, giurista; Pietro dall’Agnol, fumettista; Monica Frassoni, politica; Gianni Averaimo, ex pallanotista, allenatore.

Poi, compiono gli anni: Bruno Conca, ex calciatore, allenatore; Andrea Innesto, sassofonista; Luca Franchini, giornalista; Tommy Riccio, cantautore; Giampaolo Simi, scrittore, giornalista, sceneggiatore; Alessandro Betti, attore, comico; Alfredo Arciero, regista, sceneggiatore; Emanuela Brizio, fondista; Girolamo Giovinazzo, ex judoka, allenatore; Sandro di Stefano, compositore, arrangiatore, direttore d’orchestra; Umberto Ambrosoli, avvocato, politico, saggista; Viviana Beccalossi, politica; Gaetano Cutrufo, imprenditore, dirigente sportivo; Claudio Durigon, politico; Gianluca Francesconi, ex calciatore; Carlo Silipo, ex pallanotista, allenatore; Lady Violet (Francesca Messina), cantante; Alessio Scarchilli, ex calciatore; Massimo Bonelli, musicista, discografico, editore; Stefano Perugini, pilota moto; Giuseppe Palumbo, ciclista.

Infine, compiono gli anni: Simone Franceschi, allenatore di pallavolo; Alessandro Attene, ex atleta; Massimo Bulleri, ex cestista, allenatore; Graziano Gioia, calciatore a 5; Alessandro Pastrovicchio, fumettista; Irene Cao, scrittrice; Alfredo Cariello, calciatore; Serena Maffia, scrittrice; Massimiliano Caputo, ex calciatore; Luigi Dipasquale, calciatore; Marco Chiudinelli, tennista; Filippo Pozzato, ciclista; Adriana Ruocco, cantante; Roberto Bertolini, atleta; Filippo Busa, ex hockeista; Alberto Fontanive, hockeista; Matteo Mosterts, pallavolista; Gabriele Lorenzoni, politico; Elio Verde, judoka; Davide Bresadola, saltatore con sci, ex combinatista nordico; Marco Zanotti, ciclista; Marianna di Martino, attrice, modella; Giò (Giovanni) Sada, cantante, musicista, attore; Alberto Cossentino, calciatore; Lorenzo Giustino, tennista; Nicola Sansone, calciatore; Ruggero Pasquarelli, attore, cantante; Matteo Corazzi, rugbista; Manuel Mannironi, sollevatore.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Giacomo Losi)