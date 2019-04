Buon Compleanno Simone Inzaghi, Giancarlo Dettori…

…Colin Powell, Gloria Macapagal Arroyo, Emilio Solfrizzi, Natalino Irti, Elio Pecora, Maurizio Migliavacca, Nino La Rocca, Paolo Cova, Simona Cavallari, Roberto Simonetti, Diego Crivellari…

Oggi 5 aprile compiono gli anni: Ray Martino, cantante, attore; Giancarlo Dettori, attore; Eugenia Ratti, soprano; Giovanni Cianfriglia, attore, stuntman; Bruno Zambrini, musicista, discografico; Natalino Irti, avvocato; Elio Pecora, poeta, scrittore, saggista; Oliviero Visentin, ex calciatore; Colin Powell, politico, militare; Gianfranco Barra, attore; Stefano Malatesta, giornalista, scrittore, pittore; Giovanni Petrucci, attore, doppiatore, dialoghista; Pasquale Onida, politico; Armando Stula, cantante, attore, pittore; Luciano Magnalbò, politico; Franca dall’Olio, ex modella, ex politica; Renata Viti Cavaliere, filosofa; Saveria Chemotti, scrittrice; Gloria Macapagal Arroyo, ex presidente Filippine; Tito Tomassini, maestro di scherma; Marco Pezzoni, politico; Antonio Rigamonti, ex calciatore.

Inoltre, compiono gli anni: Ettore Pasculli, regista; Maurizio Migliavacca, politico; Rossana Boldi, politica; Riccardo Pangallo, attore; Carmine Gentile, ex calciatore; Oriano Grop, ex calciatore; Claudio Ciociola, filologo; Enrico Pionetti, ex calciatore, allenatore; Vincenzo Milazzo, pittore; Nino La Rocca, ex pugile; Anthony Theil (Anacleto Origlia), attore, produttore, autore tv; Daniele Gas (Maffei), dj, discografico, compositore, fotografo; Anna Caterina Antonacci, soprano, mezzosoprano; Paolo Cova, politico; Emilio Solfrizzi, attore; Roberto Andreoli, ex calciatore; Francesco Vitucci, allenatore pallacanestro; Maria Borgese, ballerina, coreografa, attrice; Marco Baldasseroni, attore, cantautore; Massimo de Solda, ex calciatore, allenatore; Serafino Murri, critico cinema, regista.

Compiono gli anni anche: Giancarlo Catarsi, scrittore; Antonio Lombardi, imprenditore; Giordano Rota, monaco; Simona Cavallari, attrice; Alessandro Fusina, pallamanista, allenatore; Umberto Pagano, sociologo; Fabrizio Pescatori, nuotatore; Katia Serra, ex calciatrice, commentatrice; Roberto Simonetti, politico; Lidia Trettel, snowboarder; Mauro Zanetti, ex ciclista; Diego Crivellari, politico; Manuel Vanuzzo, ex cestista; Simone Inzaghi, ex calciatore, allenatore; Valeria Straneo, atleta; Verdiano Vera, compositore, paroliere, discografico; Marco de Gasperi, atleta; Sasha Meneghetti, hockeista; Daniele Raffaeli, attore, doppiatore; Vanessa Scalera, attrice; Luca Pinton, calciatore; Christian Caliandro, storico dell’arte; Carolina di Domenico, conduttrice tv, attrice; Pierluigi Gentile, rugbista, dirigente; Giorgio La Vista, calciatore; Cesare Natali, ex calciatore.

Infine, compleanno di: Alberta Brianti, tennista; Stefania Chieppa, tennista; Giuseppe Mazzanti, giocatore di baseball; Saverio Rosa, pesca sportiva, conduttore tv; Paola Deiana, politica; Fabio Vitaioli, calciatore; Federico Forlai, giocatore di football americano; Melita Toniolo, modella, showgirl, attrice; Raffaello (Migliaccio), cantante; Vito Mazzeo, ballerino; Dario Sammartino, giocatore di poker; Alex Valentini, calciatore; Manuele Marchiani, pallavolista; Giuliano Mattiello, pallanotista; Alessia Orla, triatleta; Tammaro Cassandro, tiratore; Simona Tabasco, attrice; Diego Flaccadori, cestista; Blu Yoshimi (Blu di Martino), attrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Simone Inzaghi)