Buon compleanno Simone Navarra, Franco Reviglio, Alvaro Vitali…

…Anna Maria Tarantola, Egidio Guarnacci, Maurizio Micheli, Lillo Foti, Aldo Maria Valli, Ferzan Ozpetek, Mariella Nava, Michael Rummenigge, Massimo Cassano, Sara Carbonero, Kamil Glik, Gloria Vian, Riccardo Brosco, Elena Curtoni, Elisa Lecce, Francesca Welter, Alessia Leolini…

Oggi 3 febbraio compiono gli anni: Simone Navarra, giornalista; Arturo Schwarz, storico dell’arte, saggista; Mino Milani, scrittore, giornalista, fumettista; Giacomo Grisa, ex calciatore, allenatore; Gianfranco Aliverti, politico; Flavio Roberto Carraro, vescovo; Francesco Corbetta, naturalista, botanico; Egidio Guarnacci, ex calciatore Roma, Fiorentina; Sauro Scavolini, regista, sceneggiatore; Franco Reviglio, economista, ex ministro; Beppe Tenti, imprenditore, produttore tv, esploratore.

Inoltre, compiono gli anni: Guido Lo Porto, politico; Antonio Maria Vegliò, cardinale; Guido Cerniglia, attore, doppiatore; Enrico Baleri, imprenditore, designer, progettista; Domenico Calcagno, cardinale; Luciano Manni, ex calciatore; Anna Maria Tarantola, ex presidente Rai; Beppe Cino, regista, sceneggiatore; Maurizio Micheli, attore; Luciano Bonetti, imprenditore, dirigente sportivo; Giuseppe Biagi, pittore; Angelo Petrosino, scrittore, traduttore, giornalista.

Compleanno anche per: Simone Alaimo, basso-baritono; Lillo Foti, imprenditore, dirigente sportivo; Cesare Pasini, presbitero, bibliotecario; Alvaro Vitali, attore; Basilio Giordano, politico, imprenditore; Costantino Garraffa, politico; Antonio Matteoni, ex calciatore Lucchese, Modena, Parma, Genoa; Renato Villalta, ex cestista, dirigente; ­­­­Marco Cacciatori, ex calciatore; Giuseppe Corti, ex calciatore Genoa, Lazio, dirigente; Armando Riganello, politico; Salvatore Ladu, fantino; Silvano Motta, ex cestista; Massimo Pedrazzini, ex calciatore Varese, Ternana, Salernitana; Aldo Maria Valli, giornalista, scrittore; Saturnino di Ruscio, politico; Emilio Zangara, ex calciatore; Ferzan Ozpetek, regista, sceneggiatore.

Festeggiano il compleanno anche: Mariella Nava, cantautrice; Pasquale Nessa, politico, imprenditore; Mario Parrinello, scacchista; Alessandro Goti, ex cestista; Luca Conti, traduttore, giornalista; Claudio Valigi, ex calciatore Padova, allenatore; Stefano Mei, atleta; Donatella Milani, cantante, compositrice; Massimo Radice, ex calciatore; Gregorio Nardi, pianista; Michael Rummenigge, ex calciatore; Massimo Cassano, imprenditore, politico; Martino Albonetti, politico; Gianni Biondillo, scrittore, architetto; Bruno Vitiello, scrittore; Luca Mantoan, ex pallavolista, allenatore; Fabrizio Bucciarelli, ex calciatore Palermo; Carlo de Bei, chitarrista, cantante, compositore; Ego Perron, politico; Andrea Orlandini, chitarrista.

Infine, compleanno anche di: Rudy Zerbi, personaggio tv, conduttore radio; Claudio d’Onofrio, ex calciatore; Claudio Acunzo, cestista; Luca Poldelmengo, scrittore, sceneggiatore; Mirko Signorile, pianista, compositore; Luciano di Pardo, atleta; Magic Box (Tristano de Bonis), musicista; Vincenzo Figuccio, karateka; Valerio Foglia Manzillo, modello, attore; Marco Bellino, nuotatore; Davide Moscardelli, calciatore Lecce; Sara Carbonero, giornalista; Fabrizia d’Ottavio, ex ginnasta; Gian Marco Guidaldi, pallanotista; Kamil Glik, calciatore; Romina Bachi, calciatrice; Gloria Vian, cestista; Carolina Bubbico, cantautrice, pianista, violinista; Riccardo Brosco, calciatore Latina; Elena Curtoni, sciatrice; Elisa Lecce, ex calciatrice; Francesca Welter, calciatrice; Alessia Leolini, ginnasta.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Alvaro Vitali)