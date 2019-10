Buon compleanno Stefania Craxi, Federico Chiesa…

Oggi 25 ottobre compiono gli anni: Alessandro Barbera, giornalista; Giovanni Tortorolo, giornalista; Marco Toselli, giornalista; Vito Giovannelli, incisore, pittore, medaglista; Emilio Farina, ex calciatore; Severino Lojodice, ex calciatore; Luigi Frey, banchiere; Giampiero Tosi, fisico; Bruno Pistidda, ex pugile, scrittore; Giovanna Garbarino, latinista; Rudi Assuntino, cantautore; Paolo Brutti, politico; Orso Maria Guerrini, attore, doppiatore; Bobby Rhodes, attore, stuntman; Pietro Barreca, doppiatore; Anselmo Genovese, cantautore; Lorenzo Ornaghi, politologo, rettore; Santino Coppa, allenatore pallacanestro; Aldo Fumagalli, politico; Alessandra Alberti, attrice, regista; Samir Geagea, politico libanese; Daniele Bagnoli, allenatore pallavolo; Claudio Velardi, giornalista, editore; Francesco Bonami, critico d’arte; Tiziana Ghiglioni, cantante; Ezio Casati, politico; Alvise Borghi, autore tv; Renato Miele, ex calciatore, allenatore, avvocato, dirigente.

Inoltre, compiono gli anni: Giovanni Anversa, giornalista, conduttore tv; Leonardo Fogassi, neuroscienziato; Leonardo Natale, ex ciclista; Fabrizio Babini, ex assistenze arbitrale di calcio; Stefania Craxi, politica; Barbara di Castri, giornalista, scrittrice; Franco Lauro, giornalista, conduttore tv; Fabio Bonifacci, sceneggiatore, scrittore; Andrea Crovetto, dirigente d’azienda; Stefano de Agostini, ex calciatore, allenatore; Paola Grizzetti, ex canottiera; Marco Desiderati, politico; Lisa Ginzburg, scrittrice, filosofa, traduttrice; Marco Liberatore, ex hockeista, allenatore; Angelo Montrone, ex calciatore, allenatore, dirigente; Marco Damilano, giornalista, saggista; David Coco, attore; Davide Pagliarani, presbitero; Davide Tentoni, ex calciatore, allenatore; Pietro Sermonti, attore; Max Verderosa, pilota moto; Dario Andriotto, ex ciclista; Simone Baldelli, politico; Cristiano Citton, ex ciclista; Galeazzo Bignami, politico, avvocato; Fritz da Cat (Alessandro Civitelli), dj, beatmaker; Giovanni Menchi, cavaliere; Christian Spaggiari, regista, produttore; Sara Giauro, ex cestista; Andrea Vergori, musicista; Chiara Gioncardi, attrice, doppiatrice; Francesco Martino, attore; Daniele Mannini, calciatore.

Infine, festeggiano il compleanno: Andrew Basso, illusionista; Nicola Fontanive, ex hockeista; Daniele Padelli, calciatore; Giacomo Strafforello, pallanotista; Pietro Camporesi, canoista; Luca Peracino, attore; Andrea Zerini, cestista; Donata Pancaldi, calciatrice; Mattia Cattaneo, ciclista; Amedeo Benedetti, calciatore; Davide Faraoni, calciatore; Delmas Obou, atleta; Davide Formolo, ciclista; Federico Chiesa, calciatore; Matteo Lodo, canottiere; Elisabetta del Belgio, principessa.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Stefania Craxi)