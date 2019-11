Buon compleanno Stefano Gabbana, Max Pezzali, Vincenzo Nibali…

…Carlo de Benedetti, Ferdinando Camon, Vittorio Adorni, principe Carlo, Claudio Bonivento, Mario de Scalzi, Michele Cucuzza, Dominique de Villepin, Francesco Pannofino, Silvia Tortora, Maria Spilabotte, Andrea Vallascas, Francesca Olivoni, Sara de Lellis, Eva Padoan, Mirko Giacomo Nenzi, Lucia Peretti…

Oggi 14 novembre compiono gli anni: Luigi Arnone, politico; Piero Biagini, ex calciatore; Carlo de Benedetti, imprenditore; Ferdinando Camon, scrittore; Armando Veneto, politico; Enzo Jannace, cantante; Vittorio Adorni, ex ciclista, dirigente, conduttore tv; Guido Neppi Modona, giurista; Diego Lorenzi, presbitero; Gianfranco Staccioli, scrittore; Giancarlo Aragona, diplomatico; Vicky Ludovisi, attrice; Giuseppe Marchetti Tricamo, storico; Francesco Trabucco, architetto; Steno Gola, ex calciatore; Davide Boifava, ex ciclista, dirigente; Giorgio Bedon, bobbista; Gianni Argiolas, artista; Carlo, principe di Galles; Carmen Covito, scrittrice; Walter Savelli, pianista, compositore; Paola Balducci, giurista, politica; Enzo Cucchi, pittore, scultore.

Inoltre, compiono gli anni: Gerardo Rocconi, vescovo; Claudio Bonivento, regista, sceneggiatore, produttore; Marco Marchi, critico letterario; Francesco Taurisano, magistrato; Piero Carlo Bonzano, imprenditore; Mario de Scalzi, giornalista; Michele Cucuzza, giornalista, conduttore tv; Stefano Tedeschi, ex arbitro; Dominique de Villepin, ex premier francese; Stefano Gaggioli, ex calciatore; Luigi Sanzone, ex calciatore; Bernard Hinault, ex ciclista; Condoleezza Rice, ex segretaria di stato Usa; Loredana Lipperini, giornalista, scrittrice, conduttrice radio; Giuseppe Artuso, rugbista, allenatore, dirigente; Renzo Castagnini, ex calciatore, dirigente; Massimo Tursi, religioso, militare; Francesco Pannofino, attore, doppiatore; Giuseppe Nesi, giurista; Adriano Lorenzi, giocatore di curling; Giovanni Avanti, politico; Massimo Codevilla, ex cestista; Roberto Pelliconi, ex ciclista; Stefano Gabbana, imprenditore, stilista; Silvia Tortora, giornalista.

Infine, festeggiano il compleanno: Luciano Ghezzi, bassista; Gaetano Miglioranzi, hockeista; Leonardo Romanelli, gastronomo, giornalista; Tony Sansone, doppiatore; Manlio Dovì, attore; Fabio Guadagnini, giornalista, conduttore tv; Gianluigi Galbagini, ex calciatore, allenatore; Dario Rosciglione, contrabbassista; Barbara Agosti, storica dell’arte, traduttrice; Tina Cipollari, personaggio tv; Stefano Papiri, ex calciatore; Max Pezzali, cantautore; Roberto Rotatori, cavaliere; Nicola Savino, conduttore e autore radio e tv; Paolo Angeli, chitarrista, compositore, etnomusicologo; Beatrice Luzzi, attrice, regista; Enio Marfoli, musicista, poeta; Sara Bilotti, scrittrice; Matteo Bussola, fumettista, scrittore, conduttore radio; Marco Leonardi, attore; Carlo Sassarini, ex calciatore, allenatore; Dario Rossi, ex calciatore, allenatore; Maria Spilabotte, politica; Caterina Deregibus, attrice; Andrea Vallascas, politico; Gianluca de Rubertis, musicista, cantautore; Massimiliano Varricchio, ex calciatore, allenatore; Andrea Amati, compositore, cantautore; Paola Bazzi, sciatrice d’erba; Maico Morellini, scrittore; Gionata Zarantonello, regista, sceneggiatore, montatore; Lorenzo Avagnina, giocatore di baseball; Giulia di Quilio, attrice; Stefania Biancuzzi, calciatrice; Miculà Dematteis, ciclista; Giovanni Fietta, calciatore; Antonio Gualtieri, ex pugile, kickboxer; Enrico Schirinzi, calciatore; Vincenzo Nibali, ciclista; Francesca Olivoni, copilota di rally; Sara de Lellis, pallavolista; Eva Padoan, doppiatrice; Erika Villani, ex calciatrice, calciatrice a 5; Emis Killa (Emiliano Rudolf Giambelli), rapper; Mirko Giacomo Nenzi, pattinatore; Lucia Peretti, pattinatrice; Mario del Basso, pallanotista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Max Pezzali)