Buon compleanno Umberto Bossi, Domenico Nania, Guido Crosetto…

…Rita Savagnone, Maria Grazia Gatti, Mario Sberna, Alessandra Martines, Antimo Cesaro, Paolo Tagliavento, Tommaso Rocchi, Damiano Cunego, Elisa Templari, Guido Fassina, Elena Bertocchi…

Oggi 19 settembre compiono gli anni: Elio Torriani, ex calciatore; Rosario Mazzola, vescovo; Idelma Tommasini, ex cestista; Alfio Contini, direttore fotografia; Luigi Guatri, docente, giornalista; Basilio Cabas, ex calciatore; Luigi Toschi, ex calciatore; Andrea Canevaro, pedagogista, editore; Bruno Landi, politico; Rita Savagnone, attrice, doppiatrice; Arnaldo di Benedetto, accademico, critico letterario; Giorgio Otranto, accademico, storico; Umberto Bossi, politico.

Inoltre, compiono gli anni: Cesare Melloncelli, fumettista; Mario Pesce, ex calciatore; Mario Pezzi, presbitero; Fabrizio Felice Bracco, docente, politico; Rita Forzano, attrice, direttrice casting; Domenico Nania, politico; Oskar Peterlini, politico; Carlo Cartier, attore; David Grieco, regista, sceneggiatore, attore; Oskar Raiser, ex atleta; Maurizio Castro, politico; Rosario Jermano, percussionista; Carlo Muratori, musicista; Vincenzo de Caro, ex ciclista; Aldo Tanchis, scrittore, sceneggiatore; Pierantonio Volpini, scultore; Claudio Eusepi, ex calciatore; Maria Grazia Gatti, politica; Stefano Gresta, geofisico; Adriano Malisan, ex calciatore; Alessandro Pinzauti, direttore d’orchestra, docente; Giusto Traina, storico; Mario Sberna, politico; Anna Maria Caso, atleta.

Compleanno anche di: Massimo Liverani, pilota rally; Claudio Pozzani, poeta, romanziere; Vitowar (Vitaliano Fiorentino), dj, conduttore radio; Davide Boni, politico; Gaetano Dentamaro, pubblicista; Guido Crosetto, politico, imprenditore; Alessandra Martines, attrice, ballerina, showgirl; Enrico Bertaggia, pilota auto; Luca d’Ascia, scrittore, docente, critico letterario; Jacopo Mariani, attore; Teho (Mauro) Teardo, musicista, compositore; Robert Madison, attore; Antimo Cesaro, accademico, politico, scrittore.

Poi, compiono gli anni: Emanuele Ruggiero, regista; Pietro Zaini, ex calciatore, allenatore; Sergio Reggioli, polistrumentista; Massimilisano Cagelli, nuotatore; Gianni Vezzosi, cantante; Giacomo, Ciarrapico, regista, sceneggiatore; Marco Mazzarello, fumettista; Paolo Tagliavento, arbitro di calcio, dirigente; Stefano Brecciaroli, cavaliere; Daniele di Spigno, tiratore; Mauro Garofalo, scrittore, giornalista, fotoreporter; Nicola Pierpaoli, arbitro di calcio; Marica Coco, attrice; Carmelo Galati, attore; Giorgio Lucenti, ex calciatore; Ennio Meloni, autore tv, pubblicitario, commediografo.

Infine, festeggiano il compleanno: Tommaso Rocchi, ex calciatore, allenatore; Luca dalla Vecchia, ex cestista; Sara di Vaira, ballerina; Roland Fischnaller, snowboarder; Wolfgang Hell, ex sciatore; Alan Caligiuri, autore tv, conduttore radio; Damiano Cunego, ex ciclista; Enrico Chelodi, hockeista; Simone Buti, ex pallavolista; Stefano Dicuonzo, calciatore; Gennaro Sorrentino, cestista; Alessandro Borghi, attore; Angelo Evangelista, attore, doppiatore; Giorgio Brambilla, ciclista; Elisa Templari, cestista; Giorgio Brambilla, ex ciclista; Norman Hassan, cestista; Guido Fassina, giocatore di curling; Eugenio Franceschini, attore; Michele Palamini, atleta; Elena Bertocchi, tuffatrice; Martina Gelmetti, calciatrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Umberto Bossi)