Buon compleanno Uto Ughi, Placido Domingo, Fiorella Conti…

…Maria Lisa Cinciari Rodano, Romano Fogli, Giuseppe Savoldi, Ugo Sposetti, Teodoro Katte Klitsche de la Grange, Donatella Albano, Max Tortora, Jimmy Ghione, Alen Boksic, Magda Culotta, Alessandro Bernardini, Alessandra Visconti, Lorenzo Bonetti, Vanessa Hessler, Jessica Migliorini, Matteo Pelucchi, Marta Pagnini, Jacopo Troiani, Lorenzo Nista, Simone Pasa…

Oggi 21 gennaio compiono gli anni: Fiorella Conti, dirigente d’azienda; Maria Lisa Cinciari Rodano, politica; Xenia Valderi (Valdameri Boncelli), attrice; Franco Loi, poeta, scrittore, saggista; Francesco Macis, politico; Romano Fogli, ex calciatore Torino, Bologna, Milan, Catania, allenatore; Amedeo Amodio, ballerino, coreografo; Gianfranco Cremonese, politico; Antonio dalla Via, politico; Placido Domingo, tenore, direttore d’orchestra.

Inoltre, compiono gli anni: Pier Paolo Ottonello, filosofo; Anna Ranalli, attrice, cantante; Uto Ughi, violinista; Giuseppe Valsecchi, ex calciatore Salernitana; Pierluigi Cencetti, ex calciatore Fiorentina, Brescia, Livorno, Arezzo; Franz di Cioccio, musicista, attore, giornalista; Toni Andreetta, regista; Giovanni Bonetti, ex calciatore Messina; Giuseppe Savoldi, ex calciatore Atalanta, Bologna, Napoli, allenatore; Ugo Sposetti, politico; Tommaso Stenico, presbitero, scrittore; Luigi Zoia, karateka, maestro di karate; Antonio Rocca, ex calciatore Atalanta; Norbert Pallua, chirurgo; Bruno Pauletto, atleta, imprenditore, fisiologo.

Poi, compleanno di: Teodoro Katte Klitsche de la Grange, avvocato; Nello Musumeci, politico; Ermanno Salvaterra, alpinista; Italo Toscani, ex calciatore; Geena Davis, attrice; Domenico Morgante, musicologo, organista, clavicembalista; Giorgio Holzmann, politico; Donatella Albano, politica; Davide Ferrari, poeta; Laura (Giuseppina Pipitone), cantante; Gian Valerio Sanna, politico; Antonio d’Amico, stilista; Antonio Marras, stilista, costumista, artista; Gianni Pagliarini, politico, sindacalista; Mauro Vittiglio, ex calciatore Arezzo, Reggina; Gabriele Pin, ex calciatore Juventus, Lazio, Parma; Enrico Credendino, ammiraglio; Ivanhoe Lo Bello, imprenditore, banchiere; Stefano Salvati, regista, sceneggiatore; Max Tortora, imitatore, comico, attore; Jimmy (Gianluigi) Ghione, attore, dj, inviato di Striscia la notizia; Massimo Bellinzoni, attore; Salvatore Bonavena, giocatore di poker; Claudio Capone, cestista; Ennio Arlandi, scacchista; Roberto Riccardi, scrittore, giornalista; Giovanni Grespan, rugbista, dirigente.

Anche compleanno di: Paolo Ciucchi, ex calciatore; Raffaele Cerbone, ex calciatore Casertana, Chievo, Venezia, allenatore; Massimo Gattoni, ex cestista; Francesco Lavorato, ex pallavolista; Paolo Annoni, ex calciatore Como, Bari, Reggiana, Pro Patria, allenatore; Alen Boksic, ex calciatore Juventus, Lazio; Pietro Laffranco, politico; Mauro Zironelli, ex calciatore Pescara, Fiorentina, Venezia, Chievo, allenatore; Alfio Bardolla, scrittore, imprenditore; Andrea Borsa, ex calciatore Spal, Sambenedettese; Giovanni Caterino, ex calciatore Palermo, Catanzaro, dirigente sportivo; Cristina Moglia, attrice.

Ancora, compiono gli anni: Sabina Valdusa, fondista; Herself (Gioele Valenti), cantautore, critico musicale, discografico; Tania Ferrazza, ex cestista; Alessandro Pastacci, politico; Marco Zanotti, ex ciclista; Marco Boffo, atleta; Palo Mazzarelli, attore; Cristian Silvestri, ex calciatore Ternana, Cosenza, Lecce, Catania; Giorgio Frezzolini, calciatore Modena, Atalanta; Denis Lunghi, ex ciclista; Mauro di Maggio, cantautore; Marina La Rosa, attrice, ex Grande Fratello; Renato Novara, attore, doppiatore; Silvia Mazzoni, ex cestista; Roberto Guana, ex calciatore.

Infine, festeggiano il compleanno: Giuseppe Andaloro, pianista; Lulama Musti de Gennaro, pallavolista; Francesca Segat, ex nuotatrice; Magda Culotta, politica; Alessandro Bernardini, calciatore; Alessandra Visconti, cestista; Lorenzo Bonetti, pallavolista; Vanessa Hessler, attrice, modella; Jessica Migliorini, calciatrice; Matteo Pelucchi, ciclista; Marta Pagnini, ginnasta; Jacopo Troiani, cantautore, attore; Irene Baldessari, atleta; Lorenzo Nista, schermidore; Simone Pasa, calciatore; Lorenzo Penna, cestista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Uto Ughi)