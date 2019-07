Buon compleanno Valerio Bonanni, Alessandro Scipione, Daniele De Rossi…

Oggi 24 luglio compiono gli anni: Valerio Bonanni, artista; Alessandro Scipione, giornalista; Anna Nicoletti Dove, manager; Carlo Mazzanti, giornalista; Ada Parisi, giornalista; Luciano Agosti, ex calciatore; Gianni Clerici, ex tennista, giornalista, scrittore; Alberto Orzan, ex calciatore; Adelio Terraroli, politico; Mario Tronti, filosofo; Giuseppe Candurra, ex calciatore; Achille Canna, ex cestista; Gabriella Chioma, giornalista, scrittrice; Luisella Boni, attrice; Gianna Giachetti, attrice; Franco Palmieri, scrittore, giornalista; Josè Altafini, ex calciatore, opinionista tv; Carlo Vanini, ex calciatore; Giorgio Pacifici, sociologo; Carlo Lapucci, poeta, scrittore, saggista; Mauro Canali, storico; Claudio Lenoci, politico; Peppe Barra, cantante, attore.

Inoltre, compiono gli anni: Alfiero Grandi, politico, sindacalista; Antonio Maffa, allenatore calcio; Gianfranco Bedin, ex calciatore, allenatore; Berardo Impegno, politico; Rosario de Matteis, politico; Maurizio Bettini, filologo, antropologo; Cesare Cornoldi, psicologo; Vincenzo Inzerillo, politico; Marilena Marin, politica; Giuseppe Greco, politico; Bruno Inzitari, giurista; Sergio Limone, ingegnere; Carlo Panella, giornalista, scrittore; Silvana Sciarra, giurista; Desiderio Marchesi, ex calciatore; Giuseppe Soriero, politico; Flavio Zanonato, politico, giornalista; Pietro Ghetti, ex calciatore; Ernesto Mandara, vescovo; Claudio Onofri, ex calciatore, allenatore; Rossella (Rossella Canaccini), cantante; Stefano Disegni, disegnatore, musicista; Sergio Facchi, ex calciatore; Alberto Feri, cantante; Alessandra Belloni, musicista, cantautrice, ballerina; Gregorio Paolini, autore e produttore tv.

Compiono gli anni anche: Carlo Romano, oboista; Anna Maria Carloni, politica; Nicoletta Spagnoli, imprenditrice; Franco Falcetta, ex calciatore; Sabina Fedeli, giornalista; Stella Morra, teologa; Fabrizio Piscopo, giornalista; Gianni Togni, cantautore; Dirce Funari, attrice; Gianni Mancuso, politico; Vincenzo Salemme, attore, commediografo, regista; Bepi Vigna, scrittore, fumettista, regista; Roberto Castellano, ex cestista, allenatore; Giuseppe Abbagnale, canottiere; Angelo Riccaboni, economista; Eugenio Maestri, attore, doppiatore; Mario Mauro, politico; Antonio Panaino, filologo, orientalista, storico; Filippo Mennuni, velista; Andrea Moro, linguista, neuroscienziato; Ruggero Capodivento, ufficiale; Angela Campanella, attrice; Adele Gambaro, politica.

Poi, compleanno di: Ignazio Messina, politico; Giuseppe Palumbo, fumettista; Alberto Pezzotta, critico cinema; Giovanna Bonazzi, ex biker; Lucianna de Falco, attrice; Maurizio de Paola, scrittore, giornalista, editore; Francesco Fradella, ex calciatore a 5; Alfredo Lanza, ex calciatore a 5, allenatore; Alessandra d’Andrea, artista, flautista; Jennifer Lopez, cantautrice, attrice; Gabriele Missaglia, ex ciclista, dirigente; Roberto Scarpetti, sceneggiatore, drammaturgo; Dino Baggio, ex calciatore, allenatore; Paolo di Clemente, fumettista; Diego Galdino, scrittore, imprenditore; Andrea Marrocco, attore; Paolo Calbini, cestista, allenatore; Massimo Cancellieri, allenatore pallacanestro; Luca Cattaneo, ex sciatore; Silvja Manzi, politica; Simone Uggetti, politico; Manuela Ventura, attrice; Morgana Forcella, attrice; Gianluca Grigoletto, ex sciatore; Alessandra Maiorino, politica; Matteo Caccia, attore, conduttore radio; Alberto Ongarato, ex ciclista; Gloria Pizzichini, ex tennista.

Infine, festeggiano il compleanno: Cinzia Roccaforte, attrice; Davide Tedoldi, ex calciatore, allenatore; Stefano Bellè, ex calciatore, allenatore; Simone Faggioli, pilota auto; Mirko Pieri, ex calciatore, allenatore; Vincenzo Mastrojanni, arti marziali; Francesco Millesi, ex calciatore; Jenny Barazza, pallavolista; Elisa Cusma, ex atleta; Samuele Riva, modello; Adriana Crisci, ex ginnasta; Veronica Schiavon, rugbista; Fabio Mazzeo, calciatore; Daniele de Rossi, calciatore; Luca d’Addato, pilota moto; Stefano Masciolini, attore; Francesca Ventura, calciatrice; Enrico Ceccato, rugbista; Vera Santagata, ex ginnasta, modella; Leonardo Capotosti, atleta; Linda Chiggio, calciatrice; Ilaria Lazzari, calciatrice; Dario Cefarelli, cestista; Alessandro Micai, calciatore; Giulia Gabbrielleschi, nuotatrice; Daniele Tailli, pallavolista; Gianluca Galassi, pallavolista; Elisa Meneghini, ginnasta; Lorenzo Petrarca, pilota moto; Axel Bassani, pilota moto.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Daniele de Rossi)