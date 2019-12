Buon Compleanno Valerio Caldieraro, Cristiano de André…

…Barbara Steele, Jon Voight, Aldo Bottin, Nestor Combin, Cesare Mirabelli, Marianne Faithfull, Stefano Eranio, Enrico Chiesa, Stefano Bertacco, Francesco Saverio Garofani, Jude Law, Simone Grippo, Laura Partenio, Benedetta Gravina…

Oggi 29 dicembre compiono gli anni: Valerio Caldieraro, dirigente d’azienda; Antonino Pietta, ex calciatore; Camillo Bazzoni, regista, direttore fotografia; Roberto Lasagna, politico; Barbara Steele, attrice; Aldo Bottin, politico; Gianluigi Saccaro, schermidore; Jon Voight, attore, regista, produttore; Giancarlo Guerrini, pallanotista; Marzio Bonferroni, scrittore; Giancarlo Borra, politico; Bruno Carmeni, judoka; Nestor Combin, ex calciatore Juventus, Torino, Milan; Giovanni Gallavotti, matematico, fisico; Mario Cantarelli, ex calciatore Bari, Pescara, allenatore; Cesare Mirabelli, ex presidente corte costituzionale.

Inoltre, compiono gli anni: Francesco Dal Co, storico dell’architettura; Olimpia Carlisi, attrice; Piero Dorfles, giornalista, critico letterario; Marianne Faithfull, attrice, cantante; Didi Balboni, cantante, valletta Mike Bongiorno; Eugenio Pazzaglia, ex calciatore; Pierluigi Bertazzo, bobbista; Daniele Fontecchio, ex atleta; Stefano Mondini, attore, doppiatore; Luca Scribani Rossi, tiratore; Massimo Cerofolini, giornalista, sceneggiatore; Luigi Pachì, editore, giornalista, scrittore; Stefano Bertacco, politico; Filippo d’Arpa, scrittore, giornalista, drammaturgo; Cristiano de André, cantautore, polistrumentista; Francesco Saverio Garofani, politico; Simona Paggi, montatrice; Andrea Aghini, pilota rally; Pietro Leonardi, dirigente sportivo; Marco Ferrante, giornalista, scrittore.

Anche compleanno di: Assuntela Messina, politica; Stefano Eranio, ex calciatore Genoa, Milan, allenatore; Fabio Rainieri, imprenditore, politico; Stefano Ferronato, ex giocatore di curling; Alessandro Gramigni, pilota moto; Carlo Ponti, direttore d’orchestra; Peter Runggaldier, ex sciatore; Frediana Biasutti, giornalista; Enrico Chiesa, ex calciatore Sampdoria, Parma, Fiorentina, Lazio, Siena, allenatore; Emmanuele Baldini, direttore d’orchestra, violinista; Gianlorenzo Blengini, allenatore pallavolo; Ottavio Palladini, ex calciatore Pescara, Vicenza, Sambenedettese, allenatore; Leonardo Colucci, ex calciatore Lazio, Verona, Bologna, Cagliari, allenatore; Jude Law, attore; Vic (Vittorio Lelii), conduttore radio; Eleonora Massa, attrice; Sandro Trevisan, ex cestista.

Infine, festeggiano il compleanno: Claudio Calia, fumettista; Aldo Birchall, rugbista; Nesli (Francesco Tarducci), cantautore, rapper, beatmaker; Carolina Pantani, ex cestista; Giovanna di Rauso, attrice; Alice Rohrwacher, regista; Mirko Barbagli, calciatore Rimini; Elena Cassani, ex calciatrice, dirigente; Giovanni La Camera, calciatore; Licia Corradini, cestista; Silvia Fondriest, pallavolista; Chiara Cini, schermitrice; Laura Partenio, pallavolista; Cristian Buonaiuto, calciatore; Benedetta Gravina, doppiatrice; Francesca Bertoni, atleta; Nicole Colombi, atleta.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Valerio Caldieraro)