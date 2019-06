Buon compleanno Vittorio Feltri, Piercarlo Carta, Simone Zaza…

…Roberto Vecchioni, Aldo Serena, Augusto Barbera, Antonio Pappalardo, Luciano Rossi, Patrizia Bisinella, Paola Bragantini, Ernesto Carbone, Alessandro Tonolli, Selvaggia Quattrini, Alessia Mancini, Daniele Gastaldello, Francesca Messere, Alessandro Longhi, Rodrigo Bentancur…

Oggi 25 giugno compiono gli anni: Piercarlo Carta, giornalista, docente; Severino Pavan, ex calciatore; Francesco Bergamasco, ex calciatore; Gennaro Sasso, filosofo; Lino Sentimenti (VI), ex calciatore, allenatore; Giuseppe Spezzani, ex calciatore; Franco Croci, vescovo; Gino Menozzi, ex calciatore; Rodolfo Carelli, politico; Alberto Izzo, architetto; Giovanni Bruno Vicario, psicologo, scrittore; Michelangelo Pistoletto, pittore, scultore; Mario Erpichini, attore; Amilcare Ferretti, ex calciatore, allenatore; Giovanni Bolzoni, ex calciatore; Augusto Barbera, giurista, costituzionalista, politico; Gianfranco Dioguardi, accademico, imprenditore; Giampiero Littera, attore; Angelo Gargani, magistrato; Alberto Torresani, storico; Gianfranco Lombardi, musicista, arrangiatore, direttore d’orchestra; Sergio Marazzi, ricercatore.

Inoltre, compleanno di: Piero Morgia, attore; Bruno Santon, ex calciatore; Antonio Bulgheroni, ex cestista, imprenditore, dirigente; Vittorio Feltri, giornalista, scrittore; Gilberto Isella, poeta, traduttore, critico letterario; Roberto Vecchioni, cantautore, paroliere, scrittore; Antonio Pappalardo, militare, politico, sindacalista; Guido Fuga, architetto, fumettista; Paolo Marcellini, matematico; Dino Cappa, bassista, arrangiatore; Andrée Ruth Shammah, regista, imprenditrice; Giovanni Licheri, scenografo; Gianfranco Platto, ex calciatore; Marcello Toninelli, fumettista; Silvio Fraquelli, ex atleta; Agostino Marangolo, batterista; Luciano Rossi, politico; Fortunato Calvino, sceneggiatore, regista, drammaturgo.

Festeggiano il compleanno anche: Maurizia Paradiso, attrice, conduttrice tv, cantante; Alberto Rocchetti, pianista, tastierista; Franco La Torre, storico, ambientalista; Giuseppe Cederna, attore, alpinista, scrittore; Dario Galli, politico; Claudio Ridolfo, attore, doppiatore; Giovanni Carroni, attore, scrittore, regista; Pasquale Menchise, direttore d’orchestra, compositore; Marco Odino, giornalista, musicista; Alberto Bergossi, ex calciatore; Nicola di Girolamo, politico, avvocato, imprenditore; Giovanni Guerrini, ex calciatore; Vittorio Hoesle, filosofo; Aldo Serena, ex calciatore, opinionista tv; Massimo Ghirotto, ex ciclista, dirigente; Giulio Drago, ex calciatore; Luca Moz, ex calciatore; Aleksandr Zlocevskij, scacchista; Sabrina Marciano, attrice; Giovanni Peragine, vescovo; Ermanno Piacentini, allenatore pallavolo.

Poi, compleanno di: Mario Galeani, pianista; Fabrizio Cattani, regista, sceneggiatore; Alfredo Macchi, giornalista, fotografo; Pierluigi Prete, ex calciatore, allenatore; Claudio Coldebella, ex cestista, allenatore, dirigente; Leonardo Martera, batterista, dj, discografico; Antonio Scurati, scrittore; Igor Righetti, giornalista, conduttore radio e tv; Patrizia Bisinella, politica; Maurizio Pozzi, ex fondista; Luca Randazzo, scrittore; Marco Sodini, allenatore pallacanestro; Paola Bragantini, politica; Ernesto Carbone, politico, avvocato; Alessandro Tonolli, ex cestista; Selvaggia Quattrini, attrice, doppiatrice; David Stefani, ex calciatore, allenatore; Carlos Nieto, rugbista; Marcello Martini, conduttore tv; Danilo Brugia, attore, cantante, doppiatore; Stefano Cussotto, ex pallavolista; Alessia Mancini, attrice, showgirl.

Infine, compiono gli anni: Massimo Tataranni, hockeista; Ingrid Muccitelli, conduttrice tv; Sabrina Porini, pallamanista; Esther Elisha, attrice; Laserman (Andrea Prince), artista; Giacomo Leonardo Purrazzo, avvocato, politico; Marica Giannini, giornalista, conduttrice tv; Mattia Signorini, scrittore; Marco Capanna, pallanotista, allenatore; Claudia Morandini, ex sciatrice, conduttrice radio e tv; Gunnar Braito, hockeista; Salvatore Carbone, rugbista; Daniele Gastaldello, calciatore; Tommaso Paradiso, cantautore, musicista, paroliere; Francesca Messere, giornalista, attrice; Nadia Fanchini, sciatrice; Claudio Corti, pilota moto; Giulia Orlandi, calciatrice; Alessandro Longhi, calciatore; Isabella Tovaglieri, politica; Alice Taticchi, modella; Luca Parlato, canottiere; Simone Zaza, calciatore; Keanu Apperley, rugbista; Rodrigo Bentancur, calciatore; Veronica Spagnoli, calciatrice; Leonardo Pulcini, pilota auto.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Simone Zaza)