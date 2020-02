Buon compleanno Vittorio Pusceddu, Claudia Mori…

…Rosy Bindi, Costa Gravas, Marina Doria, Vittorio Emanuele di Savoia, Franco Luxardo, Paolo Panerai, Angelo Branduardi, Renato Balduzzi, Daniele Masala, Marco Morandi, Paolo Faragò…

Oggi 12 febbraio compiono gli anni: Vittorio Pusceddu, ex calciatore Cagliari, Ascoli, Verona, Torino, Udinese, Napoli, Fiorentina, allenatore; Giovanni Cappelli, ex calciatore; Carla Vasio, scrittrice, poetessa; Boris Ulianich, politico; Irene Camber, ex schermitrice; Giancarlo Pallavicini, economista, manager; Paolo Clarotti, giurista; Costa Gravas, regista, sceneggiatore, produttore; Nidia Pausich, ex cestista; Marina Doria, ex sciatrice d’acqua, moglie di Vittorio Emanuele di Savoia; Franco Luxardo, imprenditore, ex schermidore, dirigente sportivo; Filippo Liardo, pittore, scultore; Antonio Vinciguerra, pittore, scultore, disegnatore; Vittorio Emanuele di Savoia, imprenditore.

Inoltre, compiono gli anni: Luigi Buglioni, ex calciatore, allenatore; Carlo dell’Omodarme, ex calciatore Como, Spal, Juventus, allenatore; Carlo Crippa, ex calciatore Torino, Palermo; Amedeo Fiorese, scultore; Michele Kalamera, attore, doppiatore; Bruno Solaroli, architetto, politico; Leonardo Guarnotta, magistrato; Ehud Barak, politico; Salvatore Crocetta, politico; Giuseppe Morosi, ex calciatore; Claudia Mori, attrice, cantante, discografica; Alberto Cuomo, architetto; Paolo Panerai, giornalista; Aurelio Ferrari, politico; Massimo Zanetti, imprenditore, politico; Arrigo Cappelletti, pianista, compositore, saggista; Giuseppe Napolitano, scrittore; Gianni Bertolotti, ex cestista; Angelo Branduardi, violinista, chitarrista, cantautore; Salvatore Ruggeri, politico.

Poi, compiono gli anni: Beppe Scienza, matematico, saggista; Rosy Bindi, politica; Pio Colonnello, filosofo; Antonia Pasqua Recchia, architetta; Marco Perosino, politico; Luciano Bodini, ex calciatore Cremonese, Atalanta, Juventus; Maurizio Carrara, dirigente d’azienda; Luciano Muratori, fonico; Renato Balduzzi, giurista, ex ministro salute; Daniele Masala, pentatleta; Paolo Scotti, produttore teatro, autore tv, direttore artistico; Werner Tscholl, architetto; Francesco Congiu, fantino; Paolo dall’Oro, ex calciatore; Ernesto Assante, giornalista, critico musicale; Nazzareno Marconi, vescovo; Federico Moro, scrittore, drammaturgo, storico; Enrico Luceri, scrittore; Emanuele Molin, allenatore pallacanestro.

Compleanno anche di: Gianmario Tondato da Ruos, dirigente d’azienda; Vanni Lauzana, sollevatore; Francesco Anile, tenore; Alessandra Celletti, matematica, astronoma; Eric Buffat, compositore, arrangiatore, pianista; Alessandro Bianchi, politico; Massimo Mariotto, ex calciatore Reggina, Catanzaro, dirigente; Vincenzo Torrente, ex calciatore Genoa, allenatore; Anna Rita Angotzi, ex atleta; Pasquale de Vincenzo, ex calciatore Catanzaro, Foggia, Reggina, Spezia; Giovanni Marchetti, ex hockeista, allenatore; Flavio Chiti, ex calciatore Prato, Gela, Legnano, allenatore; Domenico di Carlo, militare; Eugenio Amore, giocatore beach volley, pallavolista; Luigi Copello, fumettista; Cristiano Giuntoli, ex calciatore, dirigente; Paolo Bravo, ex calciatore Rimini, dirigente.

Infine, compleanno di: Jacopo Massaro, politico; Marco Morandi, cantante, attore, compositore; Barbara Granturchelli, ex cestista; Luca Messi, pugile; Andrea de Angelis, conduttore radio, politico; Remo Anzovino, compositore, musicista, avvocato; Mara Buzzanca, ex cestista, allenatrice; Michele Totire, allenatore pallavolo; Daniela Pedali, cantante; Michela Ponzani, storica, conduttrice tv; Manuel Spinale, ex calciatore, allenatore; Isabella Arrigoni, conduttrice tv; Michela Ponza, biatleta; Angela Salafia, politica, avvocata; Gianpiero Alicchio, attore, regista; Marco Rossetti, cestista; Sara Pettinelli, rugbista, dirigente; Enrico Pozzo, ginnasta; Fabiana Dadone, politica; Davide Ricci Bitti, ex ciclista; Omar Vitelli, doppiatore; Valentina Schiavon, rugbista; Omar Vitelli, doppiatore; Matteo Ingrosso, giocatore beach volley; Paolo Ingrosso, giocatore di beach volley; Federico Lapenna, pallanotista; Camilla Cattaneo, sincronetta; Federico Loschi, cestista; Michael Tumi, atleta; Sara Renda, ballerina; Pietro Strafforello, pallanotista; Vincenzo Pace, pallamanista; Paolo Faragò, calciatore; Alessandro Velotto, pallanotista; Matteo Imbrò, cestista; Massimiliano Valcareggi, sciatore; Alessandro Velotto, pallanotista; Giacomo Cannella, pallanotista; Francesca Durante, calciatrice; Matteo Ferrari, pilota moto; Alessandra Dri, calciatrice; Vittoria Piani, pallavolista; Francesca Barbaresi, calciatrice.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Vittorio Pusceddu)