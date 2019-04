Buon compleanno Wilma de Angelis, Alberto Angela…

…Paolo Modugno, Dada Gallotti, Kofi Annan, Gianfranco Amendola, Antonio Gentile, Francesco Merlo, Monica Leoffredi, Alessandra Terrosi, Vega Colonnese…

Oggi 8 aprile compiono gli anni: Giuseppe Albani, ex calciatore; Bruno Artuso, ex calciatore, allenatore; Alfredo Zanellato, pittore, scultore, poeta; Wilma de Angelis, cantante, attrice, conduttrice tv; Dada Gallotti, attrice; Vittorio Sega, politico; Vasco Cantarello, canoista; Kofi Annan, ex segretario Onu; Paolo Modugno, attore, conduttore radio, doppiatore; Paolo Affronti, politico, giornalista; Gianfranco Amendola, magistrato, politico; Luciano Bonfada, ex calciatore; Antonio Piva, politico; Francesco Elio Bruno, ballerino; Antonio La Gloria, politico; Giuseppe Trinchero, ex calciatore, allenatore; Bruna Baglioni, mezzosoprano; Roberto Martini, architetto; Ornella Piloni, politica; Elio Rinero, ex calciatore, allenatore.

Inoltre, festeggiano il compleanno: Giovanni Tani, arcivescovo; Angela Pellicciari, saggista; Gigi Rigamonti, designer; Alberto Tedesco, politico; Antonio Gentile, politico; Francesco Merlo, giornalista, scrittore; Costantino Tidu, politico; Dario Braga, chimico; Linda Lee (Rossana Barbieri), cantante; Patrizia Caraveo, astrofisica; Pasquale Giuditta, politico; Giuseppe Gualtieri, poliziotto, prefetto; Agostino Agrillo, informatico, scrittore; Mario Ruffini, musicologo, direttore d’orchestra, compositore; Antonio del Monaco, generale, politico; Gianvittore Vaccari, politico; Antonio Francescatto, ex cestista; Giulio Marini, politico; Rosario Sasso, ex calciatore; Silvio Brusaferro, medico; Lucio Caizzi, attore, cabarettista; Nerio Alessandri, imprenditore; Renata Biserni, doppiatrice; Roberto Bocchino, ex calciatore, allenatore, preparatore atletico; Maria Grazia Mazzola, giornalista; Manuele Pepe, cantautore; Andrea Salvadori, ex calciatore; Antonio Stornaiolo, attore, conduttore tv.

Festeggiano il compleanno anche: Alberto Angela, paleontologo, divulgatore scientifico, scrittore; Gianfranco Cinello, ex calciatore, allenatore; Massimo de Santis, ex arbitro di calcio; Antonio Girardi, giocatore di biliardo; Giovanni Pratesi, geologo, divulgatore scientifico; Luca Santella, velista; Vincenzo Comitini, militare; Luca Faggella, cantautore, compositore; Massimo Mariotti, ex hockeista, allenatore; Monica Leoffredi, attrice, conduttrice tv; Danny Losito, cantante, dj; Pietro de Sensi, ex calciatore; Alessandro Piva, regista, sceneggiatore; Luigi Castiglione, ex pugile; Andrea Nuti, ex atleta; Alessandra Terrosi, politica; Massimo Garavaglia, politico; Beatrice Bocci, showgirl, conduttrice tv; Martin Klein, conduttore radio; Gerhard Plankensteiner, ex slittinista; Daniela Altamore, ex cestista.

Poi, compleanno di: Giuseppe Antonaccio, ex calciatore; Gianpaolo Faelli, artista marziale; Alida Milana, doppiatrice, dialoghista; Francesco Flachi, ex calciatore; Antonio Villella, fantino; Vega Colonnese, politica; Mauro da Dalto, ex ciclista; Francesco Silvestri, politico; Alessandro Tulli, calciatore; Valentina Cipriani, schermitrice; Gabriele Brussolo, rugbista; Andrea Cocco, calciatore; Raffaele de Martino, calciatore; Ivan Pedrelli, calciatore; Massimiliano Murolo, schermidore; Luca Pizzini, nuotatore; Ronaldo Pompeu da Silva, calciatore; Martina Amidei, atleta; Vincenzo Renzuto Iodice, pallanotista; Lorenzo Bruni, pallanotista; Anastasia Mosca, giocatrice di curling; Edoardo Campopiano, pallanotista; Andrea Mezzanotte, cestista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Wilma de Angelis)