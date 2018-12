Buon compleanno Woody Allen, Anna Mazzamauro…

…Salvatore Schillaci, Emiliano Viviano, Leandro Castellani, Vittorio Emiliani, Alberto Oliverio, Il Guardiano del Faro, Federico Faggin, Nicholas Negroponte, Daniel Pennac, Bette Midler, Bruno Venturini, Remo Girone, Alberto Cova, Carole Alt, Norberto Oberburger, Giulia Leonardi, Sara Carrara…

Oggi 1° dicembre compiono gli anni: Fernando Gualtieri, ex calciatore, pittore; Francesco Libonati, scultore, disegnatore; Giovanni Colombelli, ex calciatore; Corrado Zorzin, ex calciatore; Sante Graciotti, linguista; Giacomo Tamburino, medico; Mario Ghirardi, ex calciatore; Bruno Camporese, ex calciatore; Giacomo Scotti, giornalista, scrittore, traduttore; Valentino Valli, ex calciatore; Pietro Brollo, arcivescovo; Giuliano Esperanti, attore; Costantino Fittante, politico; Woody Allen, attore, regista; Leandro Castellani, regista; Vittorio Emiliani, giornalista, scrittore, saggista; Amedeo Tommasi, pianista.

Inoltre, compiono gli anni: Anna Mazzamauro, attrice; Alberto Oliverio, medico, biologo; Sergio Lombardo, artista; Giovanni Mazzonetto, politico; Il Guardiano del Faro (Federico Monti Arduini), cantautore, tastierista, compositore; Franco di Giuseppe, politico; Federico Faggin, fisico, inventore; Guido Peruz, collezionista d’arte; Marcello Diomedi, ex calciatore; Memmo Foresi, cantautore, compositore, discografico; Nicholas Negroponte, informatico; Laura Thermes, architetta; Antonio Tomassini, medico, politico; Daniel Pennac (Pennacchioni), scrittore; Bette Midler, cantante, attrice; Norberto Oliosi, ex atleta; Ennio Peres, enigmista; Bruno Venturini, cantante; Germana Dominici, attrice, doppiatrice; Carlo Constantini, giocatore di curling; Mauro Pasqualini, ex calciatore; Franco Testa, pittore; Mariangela Cerrino, scrittrice; Gaetano di Pierro, vescovo; Remo Girone, attore; Patrizia Webley (De Rossi), attrice; Vincenzo di Mauro, arcivescovo.

Poi, compiono gli anni: Vittorio Zambardino, giornalista; Egidio Calloni, ex calciatore, allenatore; Giovanni Florido, politico; Lamberto Cremonesi, ingegnere; Josè Serra Frau, scrittore; Vito Graziani, ex calciatore, allenatore; Marco Rossignoli, avvocato; Rino Francescato, ex rugbista; Adria Bartolich, politica, sindacalista; Alberto Cova, ex atleta, politico; Aurelio Vessichelli, ex magistrato, dirigente sportivo; Carole Alt, attrice; Alessandra de Vizzi, giornalista, scrittrice, traduttrice; Norberto Oberburger, sollevatore; Silvia Conti, cantautrice, attrice; Stefano Pascucci, ex pallavolista, allenatore; Fabrizio Mazzotta, attore, doppiatore, dialoghista; Paola Pace, attrice, regista; Alberto Tafuri, pianista, tastierista, compositore, discografico; Angelo Canzonieri, ex ciclista; Salvatore Schillaci, ex calciatore; Agostino Cardamone, ex pugile; Alessandro Santoro, ex cestista, dirigente; Giovanni d’Aquila, compositore; Claudio Zuliani, giornalista; Alessio Barbagli, ex ciclista; Umberto di Primio, avvocato, politico.

Infine, festeggiano il compleanno: Alessio Barbagli, ex ciclista; Cristiano Donzelli, disegnatore; Elisabetta Guido, cantante; Andrea Sciffo, scrittore, giornalista; Roberto Traversi, politico; Sandro Giacomelli, ex ciclista; Ruben Rigillo, attore; Ruggero di Paola, avvocato, regista, produttore; Rossella Giordano, atleta; Claudia Lombardo, politica; Andrea Bertolini, pilota auto; Fausto Cerentin, sciatore; Paola Cambiaghi, conduttrice tv, giornalista; Giada Gallina, ex atleta; Pierluigi Biondi, politico; Roberto Chiacig, cestista; Emanuele Pesaresi, ex calciatore; Lorenzo Renzi, attore; Eros Riccio, scacchista; Antonio Scaduto, canoista; Daniele Stefani, cantante; Francesco Giuffrida, attore; Riccardo Colombo, calciatore; Rosanna Pagano, schermitrice; Romina Carancini, ballerina, showgirl; Pierluigi Frattali, calciatore; Nathalie Moellhausen, schermitrice; Emiliano Viviano, calciatore; Mondo Marcio (Gian Marco Marcello), rapper, beatmaker, discografico; Alessandro Scaglione, tastierista, arrangiatore, direttore d’orchestra; Giulia Leonardi, pallavolista; Veronica Maglia, calciatrice; Sara Carrara, pallavolista; Andrea Giarrizzo, politico; Sammy Basso, affetto da progeria, scrittore; Le Donatella (Giulia e Silvia Provvedi), cantanti; Gianluca Mager, tennista; Giorgio Cannavale, rapper, discografico; Chiara di Battista, ex ginnasta.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato.