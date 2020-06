Bambina torturata e uccisa in Pakistan. Adesso tutti in ginocchio! –

Una bambina di otto anni, sfruttata come cameriera, è stata uccisa dai suoi datori di lavoro per essersi lasciata sfuggire due pappagalli. E’ successo in Pakistan.

Adesso, sicuramente, le piazze di tutto il mondo si riempiranno di gente che protesterà rimanendo in ginocchio per qualche minuto, o ora. Sicuramente? No, non ne sono sicuro. (Ard)